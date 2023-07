Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: O perioada excelenta pentru tine din punct de vedere sentimental. Comunici bine cu persoana iubita, poti face planuri de viitor, ceea ce iti va da un sentiment de incredere si de buna dispozitie. Totusi, nu este cazul sa te implici in discutii in contradictoriu. Este posibil sa ai neintelegeri cu superiorii ierarhici si ar fi de dorit sa nu incerci sa-ti impui punctele de vedere.

Taur: Va fi mare agitatie la serviciu pe tot parcursul zilei. Vei avea de facut fata unei multimi de lucrari si nu iti va fi catusi de putin usor. Relatia cu colaboratorii ar putea inregistra unele schimbari. Ai putea face o investitie sau ai putea obtine un credit avantajos. Copiii sau persoanele mai tinere din familie te vor obliga la cheltuieli suplimentare.

Gemeni: Iesirile in afara localitatii iti vor da posibilitatea sa-ti imbunatatesti relatia cu fiinta iubita. Poti avea incredere in propunerile ce ti se vor face. Mare atentie daca aveti de semnat acte sau documente financiar contabile! Vei avea parte de o serie de cheltuieli care nu erau trecute in program. N-ar fi exclus nici sa facei o investitie. Sanatatea este punctul tau forte dar tinde sa se imbunatateasca.

Rac: Contractul cu strainatatea te va favoriza. Ai putea primi o suma de bani sau o propunere de colaborare avantajoasa de pe alte meleaguri O lucrare inceputa de mai mult timp la serviciu va fi finalizata, dar nu este cazul sa te astepti la aprecieri din partea conducerii. Relatia cu colaboratorii iti va ridica ceva probleme si n-ar strica sa dai dovada de mai multa toleranta.

Leu: Nemultumirile tale sunt reale, dar usor exagerate. Nu te grabi sa faci schimbari in viata ta sentimentala, deoarece este putin probabil sa fii multumit. Este nevoie de mai multa rabdare pentru a obtine ceea ce iti doresti. Activitatile sociale vor fi prioritare in aceasta perioada. Vei cheltui destul de multi bani dar pana la urma vei face fata situatiei financiare.

Fecioara: Vei avea de facut o multime de lucruri in domenii dintre diverse. Initiativele se vor bucura de succes cu conditia sa dati dovada de mai multa rabdare. Evita cu orice chip sa te implici in activitati cu un grad mare de risc deoarece exista pericolul sa suferi un accident. Prudenta va trebui pusa pe primul plan in tot ce doresti sa intreprinzi. Inteligenta iti permite sa iei decizii inspirate.

Balanta: In aceasta zi se pare ca va fi nevoie sa faci o multime de drumuri pentru a rezolva chestiunile legate de serviciu. Chiar daca nu iti convine nu trebuie sa iti exprimi nemultumirea, caci pana la urma situatia te va avantaja. Popularitatea ta in randul prietenilor va creste considerabil. N-ar fi rau sa acordzi ceva mai multa atentie sanatatii.

Scorpion: Tot ce faci la serviciu se finalizeaza cu greutate in aceasta perioada. Muncesti mult si ai dori ca aprecierile sa nu se lase prea mult asteptate. Poti spera la un ajutor din partea superiorilor ierarhici. Evitata sa dai curs pornirilor impulsive, altfel ai putea avea probleme de tot felul. Nu este un moment favorabil pentru a te implica in colaborari.

Sagetator: Esti mai agitat, mai nelinistit si nu prea ai stare pentru ceea ce ti-ai propus. Pe cat posibil nu te implica in controverse inutile. Negocierea salariului sau a altor sume ar putea fi facuta cu succes. Este posibil sa aveti sansa unui cistig. Ati putea semna un contract avantajos sau ati putea obtine o aprobare. Daca plecati la drum posibile surprize din partea mijlocului de transport.

Capricorn: Starea ta generala nu va fi cea cu care ne-ai obisnuit. Vei obosi mai repede, iar consumul nervos va fi mai mare pentru orice nimic. Este totusi putin probabil sa ai parte de vreo problema de sanatate. Nu este un moment favorabil pentru a pleca la drum. Evita sa tragi sfori sau sa te implici in actiuni la limita legalitatii, deoarece ai putea avea neplaceri cu autoritatile.

Varsator: Mintea iti este plina de idei, dar cam imprastiate si n-ar strica sa te sfatuiesti cu cei din jur inainte de a le pune planurile in practica. La serviciu vei avea parte de o zi agitata, in care va trebui sa revii asupra unor lucrari pe care le-ai considerat rezolvate. Nici relatia cu colegii nu va fi la nivelul asteptarilor, asa ca nu este cazul sa te bazezi prea mult pe sprijinul lor.

Pesti: Te framanta unele probleme pe care nu ai reusit sa le finalizezi. Tot ce vei intreprinde in aceasta perioada se ar rezolva cu o oarecare intarziere. Posibile propuneri de colaborare, ce se vor dovedi in scurt timp deosebit de avantajoase. Chestiunile profesionale te vor stresa destul de mult. Va trebui sa discuti cu partenerul de viata despre modul de utilizare a fondurilor comune.

