Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Esti mai optimist decat in mod obisnuit, iar comunicarea cu cei din jur decurge cat se poate de armonios. Ai putea profita de ocazie pentru a-ti gasi sustinatori pentru proiectele in care esti implicat. Este posibil sa primesti o suma de bani pe care o astepti de mai mult timp, sau ca o investitie mai veche sa dea rezultate. Oricum, banii nu-ti vor ramane prea mult timp in buzunar.

Taur: Ar trebui sa te concentrezi asupra unor activitati la care ai ramas in urma pana acum. Totusi, in ansamblu situatia te favorizeaza, asa ca nu este cazul sa iti faci probleme. Neintelegerile pe care le-ai avut cu partenerul de viata s-ar putea ameliora, cu conditia sa dai dovada de mai multa intelegere. Activitatile intelectuale iti dau ocazia sa iti pui in vedere inteligenta si intuitia.

Gemeni: Vor fi multe de facut si nu prea vei avea timp pentru tine; pe ordinea de zi vor aparea tot felul de urgente. N-ar fi exclus ca o activitate pe care o practici in timpul liber sa iti dea ocazia sa iti imbunatatesti situatia materiala. O buna parte din timpul liber ti-l vei petrece in compania prietenilor. Colaborarile nu sunt indicate, asa ca ar fi mai bine sa faci totul de unul singur.

Rac: Nevoia de dialog, de comunicare va fi accentuata in aceasta perioada, asa ca ai putea discuta cu partenerul de suflet pe marginea proiectelor de viitor. Pregateste-te sa fii alaturi de fiinta iubita, caci este posibil ca aceasta sa se confrunte cu o problema de sanatate. Incearca sa fii mai atent, mai amabil!

Leu: Esti cam irascibil, ceea ce te poate determina sa iei decizii pripite. Fii cat se poate de atent, deoarece este posibil sa faci greseli cu repercusiuni majore! Evita discutiile in contradictoriu cu cei apropiati, deoarece este posibil sa ai parte de o surpriza mai putin placuta. In cazul in care ai o problema de sanatate, ea si-ar putea gasi o rezolvare.

Fecioara: In plan financiar poti avea o realizare. Castigurile nu se lasa prea mult asteptate si eforturile pe care le-ai facut isi vor demonstra eficienta. Energia fizica nu este la nivelul obisnuit si suprasolicitarea nu va face sa te simti pur si simplu epuizat. Activitatile sociale te vor avantaja, caci iti vor da posibilitatea sa faci cunostinte interesante, care iti vor fi de un real folos.

Balanta: Astazi vor exista unele tensiuni in ceea ce priveste relatia ta cu fiinta iubita. Nu este un moment prielnic pentru a discuta despre nemultumirile pe care le ai, deoarece in orice clipa poate izbucni o cearta obositoare. Nu este momentul de a face schimbari de anvergura in aceasta directie, pentru ca in scurt timp vei constata ca ai facut o greseala.

Scorpion: Te vei agita cu tot felul de treburi, care mai de care mai importante, si nu iti va mai ramane timp pentru divertisment. In schimb vei avea posibilitatea de a finaliza o situatie ce ar putea aduce ceva mai multa stabilitate in viata ta afectiva. Daca ai de gand sa te implici intr-o noua activitate, nu te astepta ca rezultatele sa se vada imediat.

Sagetator: Este posibil sa apara unele neintelegeri cu colaboratorii cel mai bine ar fi sa faci totul de unul singur. In cazul in care ti se vor repartiza noi sarcini de serviciu inarmeaza-te cu rabdare, caci solutiile vor veni cu intarziere. Nu te increde in orice zambet amabil, caci sunt persoane care pandesc orice slabiciune. Spre dupa amiaza vei primi o informatie interesanta.

Capricorn: Starea ta generala va fi in ansamblu buna, in ciuda starii de agitatie ce te caracterizeaza de ceva vreme. In cazul in care pana acum te-ai confruntat cu ceva probleme de sanatate astazi ele s-ar putea rezolva. Ar fi bine totusi sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite. Cheltuielile facute in scopul imbunatatirii sanatatii vor fi eficiente

Varsator: Te asteapta o zi buna in plan sentimental. Farmecul personal este la limita superioara si oriunde te vei duce ti se vor face complimente. Initiativele tale in acest domeniu se vor bucura de succes dar nu este cazul sa faci schimbari de mai mare anvergura. Daca ai de gand sa pleci intr-o calatorie de divertisment, prietenii iti vor sustine aceasta initiativa.

Pesti: Ziua se anunta a fi deosebit de favorabil tuturor initiativelor in plan sentimental. Relatia cu fiinta iubita evolueaza cum nu se poate mai bine si acest lucru va ajuta sa va simtiti mai relaxat. In schimb, daca esti casatorit poti avea parte de discutii obositoare. Partenerul de afaceri va incerca sa-si impuna punctul de vedere si ar fi bine sa accepti lucrurile asa cum sunt.