Horoscop zilnic. Sâmbătă, 18 martie. Zodia care va câștiga suficienți bani pentru un moft râvnit

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Din punct de vedere mental funcuinezi la limita superioara. Ti se vor face o multime de propuneri, dar nu este cazul sa dai un raspuns imediat. Ar fi cazul sa te gandesti mai bine si sa nu mai fii asa de nerabdator; oricum, sfatul unui prietenu nu are ce sa iti strice. O reuniune cu mai multe rude iti va da un sentiment de siguranta si stabilitate. Poti afla in cei apropiati un sprijin de nadejde.

Taur: Pentru ziua de azi ai in plan tot felul de proiecte de petrecere a timpului liber. Ai dori sa schimbi ceva in aspectul tau exterior, iar achizitia unui obiect de imbracaminte te-ar putea face sa vezi viata intr-un mod mai optimist. Este posibil sa fie nevoie sa pleci la drum, ceea ce nu iti va face placere, dar nici nu este cazul sa refuzi cu indarjire.

Gemeni: Cateva zile mai lejere ar fi binevenite, pentru a-ti imbunatati relatia cu persoana iubita; asa ca, nu-ti face un program prea incarcat. Si acasa este mult de lucru; se mizeaza mult pe ajutorul tau, dar vei beneficia de intelegerea rudelor pentru a amana anumite activitati. Vei primi o informatie deosebit de interesanta zilele acestea, dar atentie cum o folosesti!

Rac: Farmecul personal isi va spune cuvantul, asa ca se intrevad succese in relatiile cu persoanele de sex opus. Te tenteaza o mica variatie in sfera relatiilor sentimentale, dar prudenta te face sa bati in retragere. Chestiunile profesionale te intereseaza mai mult decat in mod obisnuit. Este posibil sa fi solicitat sa iei o decizie si ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte de a spune ceva.

Leu: Preocuparile de timp liber si mai ales activitatile de divertisment te preocupa in mod special. Este posibil sa pleci intr-o calatorie, ceea ce te va face mare placere, dar atentie la ceea ce manancii - stomacul tau este sensibil in aceasta perioada si ti-ar putea face unele probleme. In general, sanatatea nu va fi punctul tau forte, asa cu este cazul sa te suprasoliciti.

Fecioara: Vei avea de facut fata unor cheltuieli care iti vor dezechilibra serios bugetul, dar nu trebuie sa iti faci griji - totul se va rezolva chiar mai bine decat crezi. Este posibil sa pleci la drum pentru a rezolva chestiuni de natura familiala sau pur si simplu pentru a te vedea cu rudele. In anturajul tau apropiat se vor ivi unele animozitati si ar fi de dorit sa nu dai curs pornirilor impulsive.

Balanta: O zi destul de plina, in care vei avea de facut o multime de lucruri si ti se va parea ca timpul nu iti mai ajunge. N-ar fi exclus sa primesti o vizita care iti va da peste cap toate planurile. Vei descoperi ca, in fond, acest lucru iti face placere, caci oricum nu aveai chef de treaba. Puterea ta de convingere este mare, asa ca ai putea beneficia de un sprijin suplimentar pentru activitatile in care esti implicat.

Scorpion: Energia fizica este la limita superioara, ceea ce iti permite sa te implici in activitati dintre cele mai diverse. Daca cineva iti arata ca o decizie este eronata, nu te incapatana, ascultai-i sfatul si fa schimbarile ce se impun. Oricum, gandurile iti sunt cam imprastiate, asa ca este cazul sa dai dovada de un dram de prudenta. De la cineva aflat la drum ai putea primi o informatie interesanta.

Sagetator: Situatia financiara te va interesa in mod special. Vor fi multe cheltuieli de facut, dar ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte de a scoate babii din buzunar. Mare atentie, deoarece nu este exclus nici ca cineva sa incerce sa te pacaleasca. Acasa ai puteademara unele mici schimbari pe care oricum ti le doreai de mai multa vreme. O ruda iti va face o bucurie.

Capricorn: Si astazi sansa este de partea ta, iar initiativele iti vor apreciate la justa valoare; ceea ce-i ingrijoreaza pe cei din jur este modul in care doresti sa le pui in aplicare. Vei intra in posesia unei informatii cu adevarat incendiare, pe care insa nu este momentul sa o folosesti. Succesele la care aspri sunt conditionate in mare parte de prudenta.

Varsator: Este posibil ca situatia ta financiara sa inregistreze un castig ce iti va permite satisfacerea unui moft. Oricum, activitatile financiar-contabile te favorizeaza. Cineva din anturajul apropiat iti va solicita sprijinul. Nu esti in forma ta cea mai buna din punct de vedere fizic, dar nici nu-l poti refuza. Drumurile pe care le ai de facut, te vor irita peste masura, dar macar vei avea ocazia sa iti rezolvi unele probleme.

Pesti: In cazul in care ai de semnat acorduri sau tot felul de acte oficiale, va trebui sa fii foarte atent, caci se pot ivi tot felul de incurcaturi. Orice activitate comerciala iti poate aduce surprize neplacute, asa incat, mai bine te abtii. Unul din planurile tale mai vechi ar putea capata contururi reale. O intalnire cu cineva din familie te va ajuta sa inchei ziua in mod placut.