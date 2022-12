Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Va trebui sa acorzi ceva mai multa atentie situatiei materiale si mai ales investitiilor pe termen lung pe care intentionezi sa le faci. La serviciu va fi in fiecare secunda cate ceva de facut. Ar trebui sa iti faci o lista de prioritati, altfel te vei risipi in activitati minore. Pe acasa vor fi unele controverse pe teme de interes comun, dar ar fi mai bine ca macar astazi sa-i lasi pe ceilalti sa decida.

Taur: Pentru calatoriile pe care le ai in plan, conjunctura astrala te va avantaja. Vei putea pleca la drum singur sau cu prietenii, pentru divertisment sau pentru a rezolva chestiuni profesionale. Oricum, nu vor lipsi ocaziile de a imbina placutul cu utilul, ceea ce va fi chiar pe placul tau. Cineva d pe alte meleaguri va lua legatura u tine, ceea ce iti va face mare placere.

Gemeni: Situatia financiara te va interesa in mod special in aceasta perioada. Dialogul cu partenerul de suflet te-ar putea ajuta sa pui lucrurile la punct. N-ar fi exclus sa primesti o propunere de colaborare, ce se va dovedi rentabila in scurt timp. Vei avea o stare de agitatie, de neliniste pe tot parcursul zilei. Este posibil sa ai neintelegeri cu superiorii ierarhici.

Rac: In gospodarie ai putea finaliza o activitate demarata cu mai mult timp in urma. Sansa iti va surade in cazul in care doresti sa iti pui in practica un proiect mai vechi. Colaborarile te vor avantaja in aceasta perioada, iar ofertele vor fi oarecum surprinzatoare. Copiii sau persoanele mai tinere din familie va vor obliga la cheltuieli suplimentare. Fiinta iubita va avea si ea nevoie de un sprijin financiar.

Leu: Starea ta generala este buna, dar totusi, atentie, caci suprasolicitarea iti poate crea probleme de sanatate pe fond nervos Activitatile practice iti vor da posibilitatea sa te mai relaxezi intr-o oarecare masura, dar nici aici nu este cazul sa exagerezi. Activitatile sociale vor fi prioritare in aceasta perioada. Veti cheltui destul de multi bani dar pina la urma veti face fata situatiei financiare.

Fecioara: La slujba reusesti sa fii eficient, iar implicarea in activitati financiare va avea rezultate multumitoare. Relatia cu colegii de serviciu va fi ceva mai agitata si nu este cazul sa te implici in discutii in contradictoriu. Vei avea de facut o multime de lucruri in domenii dintre cele mai diverse. Initiativele se vor bucura de succes cu conditia sa dai dovada de mai multa rabdare.

Balanta: In cazul in care doresti sa pleci la drum mare atentie, caci ai putea avea parte de o situatie mai putin placuta spre sfarsitul zilei. Fie colegii de drum nu vor fi o companie tocmai placuta, fie vei avea probleme cu mijlocul de transport. In relatia cu partenerul vei avea o zi destul de tensionata, in care te vei enerva pentru ca nu vei reusi sa ajungi la un acord asupra unor chestiuni de interes comun.

Scorpion: Plin de farmec, vei avea ocazia sa-ti largesti cercul de prieteni. Unii dintre acestia te vor ajuta sa-ti pui proiectele in practica. Nu este un moment favorabil pentru a lua decizii in chestiunile sentimentale. Implicarea ta in relatia cu partenerul este profunda si tocmai de aceea ai putea gresi. Cheltuielile vor fi destul de mari in aceasta perioada si acest lucru poate genera controverse in familie.

Sagetator: Pe cat posibil evita sa iti exprimi nemultumirile legate de rudele apropiate deoarece oricand ar putea izbucni discutii neplacute. N-ar fi exclus nici sa se deterioreze cate ceva prin apartament. Inteligenta vie, capacitatea de a face conexiuni rapide te vor ajuta sa iesi cu bine din orice situatie. In cazul in care vrei sa pleci la drum se pare ca ca sansa este de partea ta.

Capricorn: La slujba vei avea unele controverse cu superiorii ierarhici si ar fi bine sa nu insisti sa-ti impui punctele de vedere. Oricum, initiativele tale vor fi apreciate de sefi, atata doar ca nu sunt dispusi sa-ti dea mana libera. Relatia cu prietenii se va imbunatatii considerabil. Nu vor lipsi ocaziile de a cunoaste persoane interesante, alaturi de care te vei simti excelent.

Varsator: Din punct de vedere fizic veti functiona excelent. Veti fi dinamic, iar reactiile rapide iti vor permite sa te descurcati cu o situatie destul de delicata. Mintea ta produce idei excelente asa ca, poti sa te implici in tot felul de activitati intelectuale. Situatia ta financiara va inregistra fluctuatii, asa ca ar fi indicata multa prudenta in acest sens.

Pesti: Deciziile luate in graba iti vor aduce pagube, nu castiguri. De asemenea, vei fi dornic sa participi la diverse activitati sociale care iti vor da ocazia sa cunosti persoane noi si sa te simtiti excelent. Situatia financiara nu iti va crea nici un fel de probleme. Din punct de vedere sentimental te veti simti mai bine decat pana acum, caci veti reusi sa faci o cucerire care te va entuziasma.

