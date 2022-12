Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Chestiunile gospodaresti nu iti vor da posibilitatea sa iti petreceti suficient timp cu partenerul de suflet. Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus va creste simtitor, dar nu este cazul sa te lasi dus de val si sa faci schimbari de mai mare anvergura. Cheltuielile comune vor necesita discutii prelungite, dar nu vor avea efecte negative asupra echilibrului relatiei.

Taur: Nu esti intr-o forma nemaipomenita, asa ca ar trebui sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite. Dozeaza-ti cu grija eforturile altfel nu vei reusi sa te descurci. La serviciu va fi mare agitatie; vei avea de facut fata unor activitati dificile. Relatia cu colegii va fi cam agitata si vei avea parte de obstacole neasteptate. Poti avea insa mai multa incredere in calitatile tale.

Gemeni: In general comunicarea cu fiinta iubita va evolua bine pe parcursul acestei zile. Entuziasmul sentimental va atinge limita superioara, asa ca n-ar fi excus sa faci o cucerire din anturajul apropiat. In a doua jumatate a zilei se intrezaresc unele discutii pe teme financiare cu ceilalti membrii ai familiei, dar pana la urma veti reusi sa ajungeti la un acord.

Rac: Vei cheltui peste asteptari cu ocazia unei calatori. Nu este un moment favorabil pentru a semna acorduri sau pentru a cere aprobari. Activitatile de divertisment iti vor da ocazia sa te distrezi de minune. De la drum ai putea primi o veste buna da le o persoana care nu iti este tocmai indiferenta. Nu este insa cazul sa iei chiar totul in serios; incearca sa fii mai obiectiv.

Leu: N-ar fi exclus sa apara unele probleme legate de sanatate. O schimbare pe care ti-o doresti de mai mult timp s-ar putea produce in aceasta zi. Vei avea ocazia sa te vezi cu unii din prietenii dvs mai vechi. Nu veti reusi sa faceti tot ce v-ati propus pentru timpul liber, dar ocaziile de distractii nu se vor lasa asteptate.

Fecioara: Ai tendinta de a te apuca de prea multe lucruri si nu vei termina mai nimic. Incerca sa iti pastrezi calmul si nu te lasa prada impulsului de moment. Calatoriile iti vor da ocazia sa faci cunostinte interesante. Ar fi bine ca timpul liber sa ti-l petreci acasa, alaturi de cei dragi. Implicarea in activitati practice iti va face mai bine decat iti imaginezi.

Balanta: Vei face cheltuieli in compania prietenilor, dar nu are de ce sa iti para rau. Cineva din anturajul apropiat va avea unele probleme si va apela la sprijinul tau. Nu este cazul sa incerci sa iti impui punctele de vedere, caci nu vei reusi decit sa tensionezi atmosfera. Activitatile intelectuale va vor aduce satisfactii peste asteptari, cu conditia sa nu te grabesti.

Scorpion: Starea ta generala nu va fi dintre cele mai bune: energia fizica va fi la limita inferioara si, daca ai o suferinta cronica, n-ar fi exclus sa se acutizeze. Oricum, este o perioada in care nu trebuie sa te suprasoliciti, ci sa-ti gasesti ceva mai mult timp pentru odihna si relaxare. Unul din proiectele mai vechi ar putea capata contururi reale cu conditia sa asculti si sfaturile celor din jur.

Sagetator: Nu esti in forma ta cea mai buna. Esti agitat, nelinistit si nu ai stare sa faci ceea ce ti-ai propus. Incearca sa te implici in activitati practice, care iti vor permite sa iti consumi in mod eficient energia de care dispui. Nu este momentul sa te implici in discutii in contradictoriu cu cei din familie. Incerarca sa fii cat se poate de ponderat in manifestari.

Capricorn: Desi nu duci lipsa de inspiratie, n-ar strica sa te sfatuiesti cu un prieten de incredere daca doriesti sa iei decizii in chestiunile importante. Partenerul de viata ar putea avea o realizare pe care o veti sarbatori impreuna. Este posibil sa primiti o oferta de colaborare, ce se va demonstra in scurt timp, avantajoasa. Sansa este de partea ta, chiar daca rezultatele intirzie sa apara.

Varsator: Chiar daca vor mai exista unele discutii, relatia cu familia va fi buna, ceea ce te va face mai relaxat. Daca ai de gand sa demarezi unele lucrari in apartament, sansa va fi de partea ta, cu conditia sa nu iti propui termene neraliste. Interesul pentru chestiunile materiale va fi mai mare decat de obicei. Ai putea sa ai ceva castiguri din colaborari sau activitati de parteneriat.

Pesti: Nu esti intr-o forma nemaipomenita, asa ca nu este cazul sa te implici in activitati care te-ar putea suprasolicita. Evita discutiile in contradictoriu. Colaborarile nu iti sunt avantajoase; travesezi o perioada in care ar fi mai bine sa faci totul de unul singur. Relatia cu prietenii te va ajuta sa depasesti cu bine greutatile cu care te confrunti in ultimul timp.

