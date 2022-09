Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu reusesti sa depasesti starea de agitatie care te caracterizeaza in ultimul timp. Astazi esti chiar ceva mai pesimist si n-ar strica sa faci ceva care sa te relaxeze si sa te ajute sa vezi viata in culori mai deschise. La slujba evenimentele nu par sa te avantajeze, caci te vei confrunta cu tot felul de obstacolele. Nici colegii nu se vor arata prea dornici sa te ajute.

Taur: Nu este un moment favorabil pentru a lua decizii in chestiunile sentimentale. Implicarea ta in relatia cu partenerul este profunda si tocmai de aceea ai putea gresi. Cheltuielile vor fi destul de mari in aceasta perioada si acest lucru poate genera controverse in familie. In cazul in care doresti sa vinzi sau sa inchiriezi un apartament, propunerile nu vor lipsi.

Gemeni: Incarcarea de a initia o noua activitate se va bucura de succes, cu conditia sa nu astepti rezultate imediate. La serviciu situatia va fi destul de agitata, deoarece vei avea de luat decizii mai delicate. Este posibil sa primesti noi sarcini de serviciu, ceea ce va demonstra ca sefii iti apreciaza calitatile. In a doua parte a zilei iti vei canaliza cu mai multa usurinta energia spre scopuri practice.

Rac: Mintea ta va fi deosebit de vioaie, iar inventivitatea de care vei da dovada va fi apreciata mai ales in zona serviciului. Aici vei fi implicat in tot felul de activitati marunte dar carora le vei face fata cu brio. Unul dintre colegi iti va face incurcaturi, dar ar fi bine sa nu iti exprimi nemultumirea. Oricum, lucrurile se var rezolva mai repede decat ai putea crede.

Leu: In plan profesional este o perioada in care ai putea face unele schimbari, in cazul in care doresti acest lucru. Oricum, capacitatea ta de decizie este buna si poti miza pe ea in orice situatie. Totusi, este nevoie de mai multa rabdare, de o analiza mai profunda atunci cand doresti sa iei decizii in chestiuni importante. Asumarea riscurilor pe termen lung ti-ar putea aduce nemultumiri.

Fecioara: In relatia cu partenerul vei avea o zi destul de tensionata, in care te vei enerva pentru ca nu vei reusi sa ajungi la un acord asupra unor chestiuni de interes comun. Ofertele de distractii se pare ca nu vor lipsi si vor veni mai ales din partea prietenilor. Activitatile intelectuale te vor avantaja, asa incat daca vei avea de dat un examen sau de luat o decizie, nu trebuie sa ai nici o emotie.

Balanta: Pe cat posibil ar fi de dorit sa nu te implici in activitati la limita legalitatii caci exista un mare risc de a avea probleme cu autoritatile. De asemenea, fii prudent, caci cineva incearca sa teasa o multime de intrigi in jurul tau. Din punct de vedere sentimental situatia va fi fluctuanta. Vei fi cam irascibil, ceea ce te-ar putea pune in situatia de a avea unele discutii cu partenerul de viata.

Scorpion: La serviciu este mult de lucru, dar poti spera la un ajutor din partea colegilor. Situatia financiara va fi favorabila, cel putin in prima jumatate a intervalului. N-ar fi exclus ca unul dintre prietenii tai sa aiba o problema mai deosebita si sa iti solicite un imprumut. In gospodarie ati putea face unele schimbari pe care ti le-ai dorit de mai mult timp.

Sagetator: Vei fi deosebit de irascibil si acest lucru ar putea determina aparitia unor neintelegeri cu cei din jur mai ales cu rudele apropiate sau cu partenerul de afaceri. Daca vei reusi sa iti pastrezi calmul, vei putea evita multe dispute. Energia de care dispui nu este nici pe departe la nivelul obisnuit, iar supraslicitarea iti poate crea neplaceri serioase.

Capricorn: Dai dovada de suficienta energie fizica pentru a duce totul la bun sfarsit. Daca vei da dovada de ceva mai multa rabdare si modestie, nu ai cum sa dai gres. Partenerul de suflet ar putea avea unele nemultumiri si va avea nevoie de sprijinul tau neconditionat. Din punct de vedere sentimental te veti simti mai bine decat pana acum, caci veti reusi sa faci o cucerire care te va entuziasma.

Varsator: Este posibil ca cineva aflat pe alte meleaguri sa iti transmita vesti care nu te vor incanta intr-o prea mare masura. Nu trebuie insa sa te alarmezi, deoarece se va demonstra ca lucrurile nu sunt chiar atat de grave precum s-ar putea crede. Nu este un moment favorabil pentru a te implica in activitati riscante. Prudenta va trebui sa fie prioritara in tot ce intreprinzi.

Pesti: Fii prudent in a te implica in activitati de colaborare. De asemenea, partenerul de viata ar putea avea unele neplaceri; incearca sa-i fii alaturi. Chiar daca nu va avea probleme deosebite, are nevoie mai mult ca oricand sa stie ca poate miza pe sprijinul tau. Initiativele pe care le ai in vedere se vor dvedi rentabile, cu conditia sa nu te lasi prada primului impuls.

