Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In aceasta zi vei avea parte de multa munca si de stres. Te vei implica intre activitati dintre cele mai diverse si te vei izbi de tot felul de obstacole. Din fericire perseverenta de care dispui te va ajuta sa te descurci. Un coleg care incearca sa-ti arate ca este prieten te va barfi. Nu este un moment favorabil pentru a face investitii de mai mari dimensiuni.

Taur: Ar fi bine sa iti pui in ordine prioritatile si sa nu te ocupi de mai multe probleme odata. Interesul pentru chestiunile sentimentale va fi foarte mare in aceasta zi, mai ales ca si tu esti ceva mai sensibil, chiar mai romantic. Vei dori mai multa stabilitate in viata ta sentimentala, dar nu iti va fi atat de usor sa ajungi la acest deziderat. Acorda mai multa atentie nevoilor partenerului!

Gemeni: O persoana cu functie iti va aduce la cunostinta o veste care te va pune pe ganduri. Nu vei fi intr-o forma nemaipomenita. Ai tendinta de a te enerva din orice, ceea ce te va impiedica sa realizezi ce ti-ai propus. Un program echilibrat te va ajuta sa faci fata provocarilor din aceasta zi. Nu da curs pornirilor impulsive, daca doresti sa ai o zi mai linistita.

Rac: Esti dinamic si dornic sa te implici in activitati noi, care sa te incite si sa-ti dea ocazia sa-ti pui ideile in practica. Din pacate ai tendinta de a-ti incarca prea mult agenda de lucru si asta poate genera stres si oboseala. Ar fi de dorit sa nu te lasi dus de val si sa te feresti de efort exagerat. Poti avea incredere in judecata ta, care nu numai o data te-a scos din situatii dificile.

Leu: Situatia ta sentimentala se va imbunatati intr-o oarecare masura daca vei da dovada de un plus de intelegere. Este posibil sa cunosti o persoana care te va entuziasma din punct de vedere afectiv. Nevoia ta de stabilitate in plan afectiv te poate face sa iei decizii care se vor dovedi in scurt timp constructive. Initiativele din domeniul domestic se vor bucura de aprecierea familiei.

Fecioara: Din punct de vedere sentimental lucrurile evolueaza multumitor; partenerul de suflet are toate sansele unei realizari de care va veti bucura amandoi. Veti avea ocazia sa participati impreuna la diverse activitati sociale, care va vor face mare placere. Cineva din anturajul de la serviciu iti va arata simpatia. Poti avea mai multa incredere in calitatile tale.

Balanta: Barometrul tau afectiv va atinge limita superioara. Vei avea nenumarate ocazii de a-ti petrece timpul liber in compania fiintei iubite ceea ce te va ajuta sa te relaxezi intr-o oarecare masura. Din pacate proiectele pentru timpul liber iti vor fi date peste cap si acest lucru ti-ar putea aduce discutii cu partenerul de suflet. Nu este momentul sa-ti manifesti suspiciunile!

Scorpion: In familie vor fi cateva evenimente cate iti vor absorbi toate gandurile. Daca doresti sa faci o schimbare in camin, vei prime sprijinul prietenilor, dar rudele apropiate se vor dovedi mai conservatoare. Ar fi bine sa nu incerci sa-ti impui punctele de vedere, caci in scurt timp ti se va da mana libera. Contactul cu prietenii de pe alte meleaguri iti va face mare placere.

Sagetator: Nu duci lipsa de energie, dar nu ai stare sa faci nimic. Ar fi bine sa nu te implici in mai multe activitati odata, caci nu vei reusi decat sa-ti accentuezi starea de agitatie ce te caracterizeaza in ultimul timp. Atentie la regimul alimentar, deoarece ai putea avea probleme cu aparatul digestiv.

Capricorn: Starea generala va fi buna si acest lucru iti va permite sa faci fata oricaror activitati. Este o perioada buna pentru a-ti consolida relatia de dragoste. Timpul pe care il vei petrece impreuna cu fiinta iubita va va da ocazia amandoura sa imbinati placutul cu utilul. N-ar fi exclus ca partenerul sa aiba unele controverse cu rudele apropiate si ar fi bine sa-i temperezi pornirile impulsive.

Varsator: Te asteapta o zi buna din toate punctele de vedere asa ca nici succesele in plan sentimental nu vor lipsi. Pe de alta parte simpatia de care te vei bucura in randul persoanelor de sex opus sar putea starni nemultumirea partenerului. Proiectele tale nu evolueaza chiar asa cum iti doresti, dar nici nu este cazul sa te lasi influentat de rude care isi doresc o reusita imediata.

Pesti: Relatia cu partenerul de suflet nu evolueaza chiar asa cum iti doresti. Daca ai fi mai intelegator ar fi mai bine pentru toata lumea. Orice controversa poate genera o adevarata furtuna in viata ta sentimentala. Pe cat posibil, evita sa dai curs manifestarilor de gelozie, care nu ar face altceva decat sa iti accentueze starea de neliniste. Este posibil sa primesti o propunere interesanta.

