Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Te simti obosit, nemultumit, iar starea generala nu este dintre cele mai bune. Neplacerile pe care le-ai tot avut pe acasa se vor atenua intr-o oarecare masura. Evita speculatiile sau orice fel de angrenare in activitati financiare, caci nu sunt sanse de reusita. Ceva bani ai putea castiga, dar cu siguranta nu iti vor ramane prea mult in buzunar. La serviciu ai putea avea o mica realizare.

Taur: Conjunctura generala te avantajeaza, dar cum mintea iti este cam imprastiata, nu este momentul pentru a te implica in activitati deosebite. Activitatile de rutina sunt singurele care nu ti-ar ridica probleme. Realizarile membrilor mai tineri ai familiei te bucura nespus, ceea ce iti mai echilibreaza starea emotionala. Fiinta iubita iti va face o bucurie.

Gemeni: Surplusul de energie te determina sa te implici in prea multe activitati, dar ar fi bine sa iti stabilesti cu atentie prioritatile. Evenimentele se succed cu o repeziciune care te oboseste, dar cum esti intr-o perioada destul de buna, reusesti sa te descurci. Nu incerca sa iti pui in practica planurile secrete, caci vei inregistra un esec total. Incearca, pe cat posibil, sa ai rabdare.

Rac: Problemele de la serviciu te-au obligat la eforturi deosebite, astfel incat ar fi binevenita o iesire in afara orasului. Incearca si un sport in aer liber sau macar fa cativa pasi pe jos; in felul acesta starea de iritare s-ar diminua considerabil. Energia fizica este in exces si iti permite, ba chiar cere, mai multa miscare. Pe acasa te paste o discutie aprinsa cu unul dintre parinti.

Ads

Leu: Ai multe activitati pe ordinea de zi, dar nu ai nici chef. De energie nu duci lipsa, asa ca daca vei face un efort sa te mobilizezi, cu siguranta nu ti va parea rau. La serviciu vei avea o discutie cu un coleg, dar se va demonstra, in curand, ca dreptatea este de partea ta. Este posibil sa ti se faca diverse propuneri de colaborare, care mai de care mai avantajoase. Nu iti ramane decat sa alegi.

Fecioara: Incearca sa acorzi mai multa intelegere celor din jur si mai ales renunta la incapatanarea de care dai dovada adesea. In a doua parte a zilei ai putea sa te relaxezi intr-o vizita sau iesind la o plimbare cu prietenii. Mare atentie la tot ce faci, caci s-ar putea sa primesti o amenda. Relatia cu fiinta iubita are toate sansele sa se imbunatateasca, ceea ce te va face sa privesti cu mai multa increde spre viitor.

Ads

Balanta: Nu face eforturi sa gasesti adepti pentru proiectele tale, caci inca nu a sosit timpul. Cu tenacitatea si perseverenta de care esti capabil, mai poti astepta. Partenerul de suflet are o problema financiara si asteapta sa fii alaturi de el din toate punctele de vedere. Obosesti mai usor decat in mod obisnuit, asa ca este important pentru tine sa iti treci in program ceva mai multe ore de odihna.

Scorpion: Propunerile pe care le vei primi astazi sunt deosebit de ademenitoare, dar prudenta te indeamna sa nu actionezi. Sansa este de partea ta, dar orice risc asumat iti poate aduce si unele neplaceri. Acorda mai multa atentie colaborarilor, deoarece exista unele probleme ce ar putea pune in percol un cntract. Activitatile intelectuale te favorizeaza.

Sagetator: Chiar daca lucrurile iti ies greu, astazi situatia generala nu te dezavantajeaza, cel putin in aparenta. Fii totusi, foarte atent, caci cineva incearca sa iti faca rau. Nu va reusi, caci pozitia ta la serviciu este deocamdata stabila, dar n-ar strica sa te porti cu mai multa precautie. Vei avea ocazia sa faci o investitie de mai mari dimensiuni, dar nu te astepta ca rezultatele sa apara prea curand.

Ads

Capricorn: N-ar fi eclus sa castigi o suma debani dintr-o activitate extraprofesionala. O veste proasta de la un prieten iti creeaza o stare de disconfort psihic. Este posibil sa primesti o informatie conform careia, o investitie facuta de curand se cam clatina, dar nu este cazul sa iti faci probleme; in scurta vreme, lucrurile se vor rezolva. Din nou in actualitate relatiile cu fratii.

Varsator: Ai multe de facut si esti hotarat sa nu ramai cu nimic restant pentru maine. De altfel, energia fizica este la limita superioara si de accea te simti in stare de orice. Un coleg te cam invidiaza pentru rezultatele tale, dar nu este cazul sa-l iei in seama. De la drum lung vei primi o veste care te va entuziasma peste masura. Prietenii sunt de partea ta in tot ce doresti sa intreprinzi.

Pesti: Astazi esti cam impulsiv si din acest motiv, risti sa te certi cu cei din jur. Relatia cu acestia va fi destul de tensionata si cel mai bine ar fi sa te feresti din calea lor. Evita sa te ocupi de chestiuni financiar-contabile, caci nu ai nici o sansa sa rezolvi ceva. Un prieten are nevoie de sprijin banesc din partea ta si n-ar fi rau sa faci un efort.

Ads