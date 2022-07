Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Starea ta generala nu va fi dintre cele mai bune, dar nici nu vei avea probleme deosebite. N-ar fi exclus ca o suferinta mai veche sa revina in atentia ta. Implicarea in activitati intelectuale iti va face bine, caci iti va da ocazia sa demonstrezi celor care nu abeau incredere in tine de ce esti in stare. N-ar fi rau sa incerci sa fii mai constiincios.

Taur: Reusesti sa faci o buna impresie oriunde te vei duce, ti se vor face complimente, ceea ce ar putea genera discutii cu partenerul. Nu esti in situatia de a forta nota, caci nu vei reusi decat sa tensionezi atmosfera. Ai face bine sa asculti sfaturile partenerului in ceea ce priveste chestiunile banesti. Oricum, inspiratia lui in aceasta directie iti va fi de un real folos.

Gemeni: N-ar fi exclus sa apara unele discutii pe tonuri mai inalte cu rudele apropiate, in urma carora vei reusi sa obtii unele lamuriri. In plan profesional vei avea unele mici realizari, care iti vor demonstra ca nu ai muncit degeaba in ultimul timp. Sfaturile rudelor apropiate se vor dovedi inspirate si ar fi bine sa tii cont de ele. Nu este momentul sa incerci sa obtii o aprobare.

Rac: Daca doresti sa iti pui in practica planurile mai vechi, mare atentie, caci exista cineva care ti-ar putea insela asteptarile. Dialogul cu superiorii ierarhici nu poate fi evitat, dar pana la urma se va dovedi constructiv. Este foarte posibil sa ai un mic succes in sfera serviciului, ceea ce iti va da un elan deosebit pentru a te implica in activitati pe care le-ai tot amanat.

Ads

Leu: In cazul in care ai de pus la punct unele acorduri, de semnat documente oficiale, va trebui sa fii cat se poate de atent, deoarece se pot ivi incurcaturi care iti vor da batai de cap. La serviciu doresti sa te afirmi cu orice pret si acest lucru iti poate crea mici neintelegeri cu colegii. Sefii iti vor aprecia propunerile si n-ar fi exclus sa-si propuna sa mai apeleze si alta data la sugestiile tale.

Fecioara: Ai putea primi o oferta de colaborare, ceea ce iti poate aduce si unele avantaje materiale, dar si o pzitie mai solida la serviciu. Eforturile tale nu vor fi apreciate asa cum consideri, cel putin deocamdata, dar cum conjunctura astrala nu te defavorizeaza. Nu ai de ce sa-ti faci griji. Daca ti se va cere sa ramai peste program la serviciu, nu comenta!

Balanta: O dorinta mai veche se va realiza, ceea ce te va surprinde si bucura in acelasi timp. Sunt o multime de facut, dar cum muncesti cu placere efortul nu te va obosi. Este posibil sa ramai peste program la serviciu sau sa apelezi la cineva apropiat pentru a discuta lucrarile pe care trebuie sa le finalizezi. Reatia cu prietenii se imbunatateste in mod constant.

Ads

Scorpion: Chestiunile profesionale vor fi prioritare, caci este posibil sa aiba loc schimbari in cadrul institutiei la care lucrezi. N-ar fi exclus nici sa ti se repartizeze noi responsabilitati, semn ca superiorii ierarhici iti apreciaza eforturile. In familie sunt unele mici probleme carora ar trebui sa le dai o mai mare atentie. Un prieten de care nu mai stiai nimic iti va da un semn de viata.

Sagetator: Activitatile gospodaresti iti vor lua destul de mult din timpul tau liber, dar vei reusi sa te organizezi astfel incat sa iti mai ramana timp si pentru propriile placeri. Esti cam impulsiv, agitat si nelinistit si din acest motiv ai putea face greseli care te vor costa mult. Certurile, discutiile in contradictoriu ti-ar putea accentua sarea de iritare, de nesiguranta.

Capricorn: Ai dori sa faci mai multe, dar nu reusesti si acest lucru te nelinisteste profund. De fapt conjunctura aceasta este de scorta durata si pana spre seara vei vedea totul intr-o alta lumina. Un dialog cu persoana iubita te-ar putea ajuta sa iti faci ordine intre prioritati. Daca esti implicat intr-o relatie stabila, este posibil sa ai parte de o discutie mai tensionata.

Ads

Varsator: Ai putea sa revezi o mai veche cunostinta. Oricum ar fi, initiativele tale in plan sentimental se vor bucura de apreciere. Popularitatea in randul persoanelor de sex opus este in crestere. Contrar obiceiului esti mai impulsiv si din acest motiv poti face greseli. Gandeste-te de doua ori inainte de a face sau de a spune ceva, altfel ai putea avea controverse obositoare.

Pesti: Este foarte posibil sa apara unele neintelegeri cu superiorii ierarhici. Incercarea de a-i convinge ca dreptatea este de partea ta nu va face decat sa accentueze tensiunile existente. Initiativele tale se vor lovi de tot felul de obstacole. Daca vei amana chestiunile mai dificile pentru o alta zii, vei putea sa petreci clipe relaxante in compania prietenilor.

Ads