Horoscop zilnic. Sâmbătă, 24 februarie. Zodia care va începe să culeagă roadele eforturilor depuse

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In plan profesional ai putea avea parte de o noua provocare. Te vei descurca bine, chiar daca rezultatele se vor vedea ceva mai tarziu. Relatia cu fiinta iubita se va imbunatati. N-ar fi exclus, insa, sa faci o cucerire in anturajul de la serviciu. In familie se vor discuta chestiuni de interes comun. Vei reusi sa-ti impui punctele de vedere, ceea ce te va face mai optimist, mai increzator.

Taur: Situatia financiara are toate sansele sa se imbunatateasca. O suma de bani care ti se datora de mai mult timp ar putea sa-ti parvina, in mod oarecum neasteptat. Ocaziile de a-ti petrece in mod placut timpul liber nu se vor lasa prea mult asteptate. Vei primi invitatii de tot felul si oriunde te vei duce vei face o impresie excelenta persoanelor de sex opus.

Gemeni: Dorinta de comunicare, sociabilitatea si inteligenta de care dai dovada te vor face un companion extrem de placut. Este posibil ca un prieten aflat in impas sa te solicite pentru un sprijin banesc. Spre dupaamiaza te-ai putea vedea cu prietenii, ocazie cu care ai putea pune la punct proiecte comune pentru viitorul apropiat.

Rac: Pe acasa va fi multa agitatie, te vei implica in activitati dintre cele mai diverse, care te vor stoarce de energie. La serviciu ai putea demara o noua activitate care te va obliga la un efort suplimentar, dar cum colegii te vor sprijini, te vei descurca fara probleme. Si cineva din familie iti va da o mana de ajutor in rezolvarea chestiunilor legate de serviciu.

Leu: Doresti sa te implici intr-o noua activitate, dar ar fi bine ca mai intai sa-ti faci un plan riguros. Pe acasa vor fi discutii aprinse si ar fi bine sa nu te implici in nici un fel de controverse, deoarece lucrurile pot scapa lesne de sub control. Mare atentie, caci este posibil ca o ruda apropiata sa se confrunte cu o problema de sanatate.

Fecioara: Eforturile pe care le-ai tot facut in domeniul profesional incep sa-si arate roadele in sensul ca ai putea finaliza un proiect de mai mare anvergura, ceea ce va face sa-ti creasca prestigiul in ochii sefului. O ruda apropiata iti va da un sfat de care ar fi bine sa tii cont. Desi nu iti face placere sa lucrezi de unul singur, este bine, totusi, sa faci o incercare.

Balanta: Energia ta fizica atinge limita superioara si reusesti sa ti-o fructifici la maxim. Partenerul de suflet are unele nemultumiri, pe care le-ai putea rezolva favorabil daca vei reusi sa-ti stapanesti impulsivitatea. Unul din proiectele pe care le ai in plan de mai mult timp ar pute fi pus in practica. Din punct de vedere intelectual tot ce faci se va dovedi eficient.

Scorpion: Te asteapta o zi deosebit de agitata, in care vei avea parte de o multime de evenimente minore care nu te vor lasa nici macar sa respiri. Ceea ce vei intreprinde in aceasta perioada se va finaliza cu o oarecare intarziere asa ca nu este cazul sa te grabesti. Popularitatea ta va creste simtitor, ceea ce-ti va permite sa-ti largesti cercul de prieteni dar si sa-ti faci relatii.

Sagetator: Situatia ta financiara, fara sa fie stralucita, pare a se imbunatati in aceasta zi. Vei primi oferte de colaborare de la prieteni sau de la o persoana bine pozitionata social. Nu exagera cu incercarile de speculatii, caci nu este sigur ca acestea vor avea rezultatele pe care le astepti. Initiativele tale se vor bucura de succes, cu conditia sa nu iti asumi riscuri inutile.

Capricorn: Interesul pentru chestiunile sentimentale va fi in continuare mare. Ai putea trai o aventura de neuitat, dar ar fi mai bine sa incerci sa-ti consolidezi relatia actuala. Daca ti se va propune o colaborare, nu ai nici un motiv sa fii suspicios. Calatoriile nu sunt favorizate in aceasta perioada, deoarece se pot ivi incurcaturi de tot felul. Acasa ar fi de dorit sa eviti discutiile pe teme financiare.

Varsator: Acasa va fi o atmosfera placuta; familia te va sprijini atata cat vei avea nevoie. Ocaziile de a face investitii sunt in continuare mari, dar nu trebuie sa te astepti ca rezultatele sa se vada prea curand. Daca ai de gand sa cheltuiesti ceva bani pentru un obiect de decor sau pentru a-ti imbunatati confortul in cantonament, aceasta zi se va dovedi favorabila.

Pesti: Sansa ta de a castiga bani exista, dar ea este legata de drumuri foarte multe, drumuri pe care vei fi obligat sa le faci. N-ar fi exclus nici sa ti se propuna o investitie, dar in acest caz ar trebui sa fii cat se poate de prudent. Ai toate motivele sa te incredezi in persoanele mai tinere din familie, caci urmand sfaturile lor ai putea castiga bani frumosi.