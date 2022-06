Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ziua de azi iti va oferi citeva surprize, din fericire placute. O cunostinta iti va da o mina de ajutor pentru a rezolva o anumita problema care iti statea pe suflet cam de multisor. Este un moment prielnic pentru a-ti imbunatati relatia cu persoana iubita, dar si cu rudele apropiate. Activitatile intelectuale iti va da posibilitatea sa te faci remarcat la serviciu.

Taur: Esti deosebit de operativ in tot ce incerci sa faci, dar atentie, caci graba iti poate incurca rau planurile. Desi nu ducu lipsa de energie, daca veti accepta si un ajutor, nu vei avea decat de castigat. Este posibil sa cheltuiesti bani pentru a face o cumparatura utila in gospodarie sau pentru a face o surpriza placuta cuiva apropiat. Nu este un moment favorabil pentru a face reparatii in apartament.

Gemeni: Esti cam agitat si din acest motiv nici nu prea ai spor la treaba. Vei primi o invitatie pe care nu are nici un rost sa o refuzi. Compania prietenilor iti poate fi deosebit de benefica, deoarece iti va permite sa te relaxezi. Veniturile sunt multumitoare, dar cheltuielile, in continuare foarte mari, nu iti permit sa iti pui in practica toate proiectele.

Rac: Este foarte posibil sa iti vina in casa musafiri neasteptati; te vei descurca insa foarte bine. Se vor pune la cale planuri pentru viitorul mai apropiat sau mai indepartat. Vei iesi in evidenta datorita sarmului de care dai dovada. In plan profesional este posibil sa apara unele mici schimbari si ar fi bine sa tratezi cu toata seriozitatea orice eveniment.

Leu: O buna parte din energia ta va fi canalizata spre activitati sociale. Ziua se arata favorabila in cazul in care doresti sa incerci o reconciliere; farmecul tau personal iti va fi de un real folos. Familia doreste sa-si impuna punctul de vedere intr-o problema gospodareasca. Nu reactiona, caci ai putea da nastere unor discutii aprinse, neplacute pentru toata lumea.

Fecioara: Ai putea primi o suma de bani, care sa reprezinte rezultatul unui efort indelungat. N-ar fi exclus insa nici ca o activitate extraprofesionala sa iti aduca un castig suplimentar. Cercul tau de prieteni se poate largi simtitor, datorita entuziasmului si inventivitatii de care dai dovada. Totusi, fara a te arata suspicios, nu te increde in orice zambet amabil.

Balanta: Dai dovada de un plus de energie creatoare, pe care ai putea-o folosi atat in rezolvarea problemelor de la serviciu, dar si pentru aranjarea caminului. Oricum, vei fi apreciat de cei din jur, ceea ce nu te va lasa indiferent. Proiectele pentru timpul liber ar putea fi puse in practica mai devreme decat te-ai putea astepta. Nu este momentul sa iei decizii in chestiuni importante.

Scorpion: Esti om de baza la locul de munca, zilele acestea cel putin. Vei avea mult de munca si vei avea parte de un obstacol pe care nu iti va fi usor sa-l depasesti. Nu este cazul sa incerci sa-ti impui punctele de vedere in fata superiorilor ierarhici. O persoana de sex opus este deosebit de impresionata de calitatile tale, dar nu este inca dispusa sa iti acorde sprijinul pe care il astepti.

Sagetator: Sunt favorizate legalizarile de acte sau de relatii. Cineva incearca sa iti influenteze deciziile, dar incapatanat cum esti, nu are nici o sansa. Cateva mici schimbari in plan sentimental, vor fi deosebit de binevenite pentru psihicul tau. In ceea ce priveste relatia cu colaboratorii, aceasta s-ar putea deteriora, daca nu vei asculta si de sfaturile acestora.

Capricorn: Astazi dai dovada de mai multa sensibilitate decat in mod obisnuit. Esti impresionat de tot ce se intampla in jur si poate de aceea, ceva mai irascibil decat de obicei. Capacitatea de concentrare este buna si iti va da un ajutor important la rezolvarea problemelor in care esti implicat. Cheltuielile pentru imbunatatirea confortului in apartament se vor dovedi inspirate.

Varsator: O zi plina, in care vei fi in priza de dimineata pana seara. Chestiunile materiale te intereseaza in mod special. Un castig oarecum neasteptat iti va permite sa faci o cumparatura la care te gandeai de mai mult timp. Relatia de suflet evolueaza bine, neintelegerile trecute putand fi complet ameliorate. Cineva din anturajul apropiat va avea o bucurie.

Pesti: La slujba ai, in continuare, prea mult de lucru, dar reusiti sa faceti fata cu succes la toate sarcinile care ti se repartizeaza. Aprecierile vor veni nu atat din partea sefilor, cat si din partea colegilor. Toate acestea te vor obosi si n-ar strica sa-ti pastrezi ceva mai mult timp pentru odihna. Daca ti se va cere sa iei o decizie, nu te pripi, ci judeca totul in tihna.

