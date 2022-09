Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ti se va propune o colaborare interesanta, dar traversezi o perioada in care prudenta va trebui pusa pe primul plan in tot ce faci. Informatiile care iti vor parveni te vor entuziasma foarte tare. Nu te lasa coplesit de bucurie pana cand nu ai certitudinea ca toate datele sunt corecte. N-ar fi exclus sa incerce cineva sa te pacaleasca, dar cu abilitatile de care dai dovada, nu are nici o sansa.

Taur: Te asteapta o zi buna, caci mintea ta se va dovedi deosebit de eficienta. Ai putea obtine realizari nesperate in activitati comerciale sau artistice. Daca nu este cazul, ai putea iesi la cumparaturi. O vizita la ceas de seara, iti va face mare placere si te va ajuta sa privesti cu mai multa incredere spre viitor. Ar fi de dorit sa dai dovada de prudenta in cazul in care doresti sa faci o investitie.

Gemeni: Faci o multime de incercari pentru a gasi niste colaboratori. Reusesti sa faci o impresie buna oriunde te duci, asa ca propunerile tale vor entuziasma pe toata lumea. Chiar daca energia te sustine in toate demersurile pe care le ai in plan, nu este cazul sa faci mai mult decat este nevoie. Pastreaza-ti ceva timp si pentru odihna si relaxare. De la drum vei primi o informatie interesanta.

Rac: Ai tendinta de a te implica in activitati dintre cele mai diverse. Ar fi dorit sa fii cat se poate de prudent si sa eviti sa iti asumi responsabilitati prea mari. Fara sa iti refuzi nimic, incerca sa tragi de timp cateva zile. Acasa s-ar putea deteriora cate ceva, dar nu este cazul sa te enervezi. Daca ai avea mai multa intelegere pentru cei din jur, ar fi mai bine pentru toata lumea.

Leu: In jurul tau sunt multe persoane care nu sunt ceea ce par a fi. Alege-ti cu grija colaboratorii, altfel poti avea surprize prea putin placute. N-ar fi exclus sa primesti un cadou neasteptat de la o cunostinta apropiata. In cazul in care ai nevoie de un imprumut sau o sponsorizare, sansa va fi de partea ta. Nu comenta deciziile pe care le iau cei din jur.

Fecioara: Comunicarea cu cei din jur evolueaza ceva mai bine, ceea ce iti va permite sa afli lucruri interesante, dar si sa iti faci noi prieteni. Incearca totusi sa fi atent la ceea ce spui, caci risti sa faci niste afirmatii care vor genera discutii aprinse, obositoare. Si acest lucru iti poate crea neplaceri in viitor. Daca demarezi o noua activitate, inarmeaza-te cu rabdare, caci rezultatele se vor vedea in timp.

Balanta: Te agiti exagerat de mult si fara nici un rost. Esti cam nemultumit de tot ce se intampla la serviciu, dar ai tendinta de a exagera. Nu incerca sa intreprinzi activitati deosebite, deoarece esti usor bulversat si ai incurca mult mai rau lucrurile. In definitiv, nu ai nimic atat de urgent pe ordinea de zi, incat sa nu mai poata astepta cateva zile. N-ar fi exclus sa fii penalizat la serviciu.

Scorpion: Rezultatele pe care le astepti intarzie sa apara ceea ce te nelinisteste si te nemultumeste totodata. Dar nu trebuie sa iti faci probleme; ideile tale sunt excelente, dar trebuie sa inveti sa dai dovada de mai multa rabdare. Oricum, traversezi o perioada buna in care eforturile tale sunt recunoscute la toate nivelurile. Din punct de vedere sentimental vei avea parte de o mica bucurie.

Sagetator: Ocaziile de a-ti petrece timpul intr-un mod placut nu se vor lasa prea mult asteptate. Starea ta fizica si psihica este excelenta. Energia si indemanarea te ajuta sa rezolvi o multime de treburi, intr-un timp extrem de scurt. Nu este momentul sa apelezi la colaboratori! Este foarte posibil sa faci o buna impresie unei anumite persoane, care iti va fi de un real folos in viitorul apropiat.

Capricorn: Treburile gospodaresti par a nu se mai termina si deja simti ca nu mai ai rabdare. Incapatanarea de care dai dovada te poate aduce in situatia de a avea o discutie aprinsa cu partenerul. Sfatul unui coleg se va dovedi foarte util, chiar daca ti se pare un pic fantezist. Vei avea un dialog cu unul dintre sefi si ar fi bine sa ajungeti la un acord. Putina miscare in aer liber te va face sa te simti alt om.

Varsator: Te framanta o chestiune de familie careia simti ca nu-i gasesti rezolvarea. Daca o vei discuta cu rudele apropiate te vei lamuri si chiar te vei mai linisti. La serviciu, este posibil sa ti se repartizeze o noua lucrare. Drumurile pe care le vei face iti vor aduce si un mic castig. In general colaborarea cu cei din jur se va dovedi inspirata, indiferent ca este vorba de bani sau de proiecte pentru timpul liber.

Pesti: Evita sa te implici in speculatii sau jocuri de noroc, caci nu te avantajeaza. Daca totusi nu te poti opune tentatiei, limiteaza-te la sume mici. Dialogul cu cei din jur te va ajuta sa iei niste decizii macar rezonabile. Evita excesul de cafea si tutun, deoarece ai putea avea unele neplaceri in ceea ce priveste sanatatea. Faci fata destul de greu cheltuielilor, care par a nu se mai termina.

