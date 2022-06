Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Un eveniment neasteptat va face sa traiesti o emotie puternica. Nu te implica prea mult, chiar daca este ceva placut. Esti si asa putin stresat si prea multe emotii nu iti vor face bine. O persoana mai tanara din familie are nevoie sa stie ca-i esti alaturi. Nu este cazul sa ncerci o schimbare de mai mari dimensiuni in plan sentimental, caci in curand ai putea constata ca ai facut o greseala.

Taur: Din punct de vedere mental functionezi la limita superioara, ceea ce ti-ar putea aduce un mic succes in plan social. Ideile pe care le ai sunt de mare valoare si reusesti sa-i convingi pe cei din jur sa ti le accepte. Vei avea candidat si la cooperare, daca doresti sa le pui in practica. Dorinta ta de autodepasire este remarcata si apreciata mai ales in familie.

Gemeni: Pentru activitatile cotidiene, ghideaza-te dupa propria inspiratie. Daca doresti sa te implici intr-o actiune de mai mare anvergura, ia-ti si un colaborator, dar mai ales, da dovada de prudenta. In cazul in care te tenteaza implicarea intr-o idila clandestina, riscul de a fi descoperit este mare. Totusi, daca vei fi precaut, ai putea petrece o zi cat se poate de placuta.

Rac: O zi plina de evenimente, astfel incat nu vei avea timp sa te plictisesti. Este posibil sa incepi o noua activitate, care poate insemna o noua etapa in viata ta. In continuare este nevoie de multa rabdare, indiferent de activitatile in care ai de gand sa te implici. Discutiile cu prietenii va vor da idei de rezolvare a unor probleme mai vechi.

Leu: Relatia cu prietenii revine in actualitate. O mana de ajutor din partea acestora ar putea fi deosebit de binevenita. Accepta sfaturile care ti se dau, caci autoritatea ta nu va avea cu nimic de suferit. Sunt posibile mici schimbari in plan profesional. Nu trebuie, insa, sa ai nici un fel de emotii, deoarece se pare ca vei avea beneficia de ceva avantaje in acest domeniu.

Fecioara: Daca vei avea de primit aprobari, semnaturi, rezolutii, astazi vei avea noroc. N-ar fi exclus sa faci o cumparatura mai mare. In acest caz, apeleazai la sfatul unor prieteni. Relatia cu familia iti da un sentiment de siguranta, ceea ce te incurajeaza sa te implici in activitati deosebite. In ceea ce priveste cheltuielile, ar trebui sa fii mai precaut.

Balanta: Este foarte posibil sa ai probleme legate de un drum. Fie nu vei reusi sa pleci, fie nu vei rezolva ceea ce ti-ai propus. Planurile tale secrete ar putea incepe sa prinda contur, totul este sa nu te grabesti nici macar un pic. In cazul in care pana acum te-ai confruntat cu unele probleme de sanatate, este foarte posibil ca acestea sa se amelioreze sau chiar sa-si gaseasca o rezolvare.

Scorpion: O reuniune de familie este pe primul plan, caci se vor discuta probleme de interes comun. Evita sa te implici in activitati riscante, deoarece sunt posibile accidente de tot felul. Oricum, evita reactiile bruste, care ti-ar putea deteriora relatiile cu cei din jur. O disputa cu o autoritate din familie iti va pune in evidenta factorii de stres cu care te confrunti in ultimul timp.

Sagetator: In cazul in care cineva din familie are probleme de sanatate, in aceasta perioada ele s-ar putea atenua sau chiar rezolva. Capacitatea de concentrare este minima, asa deci fereste-te sa iei decizii. Vei primi o informatie, pe care este bine sa o stochezi in memorie. In aceasta zi, tot ce faci va trebui pus sub semnul prudentei. In caz contrar te asteapta tot felul de frecusuri.

Capricorn: Sentimentul de nemultumire, de nerealizare, care te apasa devine astazi mai acut. Ai face bine sa iesi la o plimbare in imprejurimile orasului. Daca faci si ceva sport, este momentul cel mai bun pentru a-ti pune muschii in miscare. Este foarte posibil ca o cunostinta apropiata sa-ti ofere sprijinul pentru a-ti pune in practica un proiect de care aproape uitasei.

Varsator: Intr-un grup de prieteni vei cunoaste pe cineva ce ti-ar putea fi de folos, intr-un viitor apropiat. Un ochi vigilent este permanent indreptat spre ta, chiar si atunci cand nu iti dati seama de acest lucru. Cheltuielile par a nu se mai termina, dar reusesti sa te descurci cel putin rezonabil.Farmecul personal iti permite sa te bucuri de aprecierea persoanelor de sex opus.

Pesti: O autoritate din familie se poate impotrivi proiectelor tale. Nu incerca sa fortezi nota, pentru ca nu vei reusi decat sa escaladezi tensiunea; si oricum lucrurile se vor rezolva mai repede decat iti imaginezi. Intalnirea cu persoana iubita te va ajuta sa te relaxezi si sa uiti de aceste mici neplaceri. Proiectele pe care le veti face impreuna se vor dovedi inspirate.

