Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: O zi buna, caci puteti semna un contract sau acte oficiale de tot felul. Va fi nevoie sa cheltuiti bani, fie pentru a pleca intr-o calatorie, fie pentru a va ajuta un prieten aflat la ananghie. Partenerii de afaceri va propun sa va implicati mai mult. Totusi, nu este cazul sa te suprasoliciti, deoarece starea de agittie ce te caracterizeaza in ultimul timp s-ar putea accentua.

Taur: Vei avea parte de multa alergatura pentru tot felul de chestiuni minore. Esti ocupat cu prea multe probleme si deja nu mai discerni care iti sunt prioritatile. Lucrurile nu se vor rezolva de la sine, asa ca ai face bine sa iti puni ordine in minte. O persoana mai in varsta iti poate fi de mare ajutor, daca-i vei asculta sfaturile. Din punct de vedere mental functionezi la limita superioara.

Gemeni: Daca te pregatesti sa pleci la drum, ar fi bine sa verifici cu atentie mijlocul de transport. N-ar fi exclus nici sa ai probleme cu actele sau cu legitimatiile de calatorie. Niste datorii mai vechi vor trebui platite, ceea ce iti va da bugetul peste cap. In cazul in care ti se va propune o investitie, ar fi bine sa nu dai un raspuns pana nu aflii toate datele necesare pentru a-ti face o imagine corecta asupra situatiei.

Rac: Energia fizica este peste nivelul cu care ne-ai obisnuit, dar graba cu care incerci sa faci totul iti poate incurca unele proiecte. La serviciu ai reusit sa te faci remarcat datorita capacitatii tale de concentrare si randamrentului ridicat de care dai dovada, in ultimul timp. Poti sa te angrenezi in activitati noi; rezultatele nu se vor lasa prea mult asteptate.

Leu: Ca de obicei iti doresti sa te faci remarcat, dar acest lucru ar putea genera neintelegeri cu cineva de la serviciu. Fii foarte atent, caci n-ar fi exclus sa incerce sa iti joace o festa. Sansa este inca de partea ta, dar mai multa prudenta nu strica. Este posibil sa obtii unele avantaje materiale datorita implicarii in activitati de colaborare. Partenerul de viata va avea si el un castig suplimentar.

Fecioara: Vor fi multe de facut si cum energia de care dispui iti permite sa obtii rezultate multumitoare, ar fi de dorit sa-ti stabilesti cu atentie prioritatile. O cunostinta iti va aduce in memorie o situatie acoperita de negura timpurilor. Cel mai bine ar fi totusi, sa te concentrezi pe situatiile din prezent, altfel te vei risipi in chestiuni nesemnificative.

Balanta: In general relationezi bine cu cei din jur, dar astazi s-ar putea sa fii victima unei manifestari de invidie din partea unei cunostinte. Nu este cazul sa iti faci sange rau, caci nu are cum sa te atinga. Vei gasi o solutie inedita, pentru una din problemele cu care te confrunti la serviciu, ceea ce iti va aduce o crestere a popularitatii in randul colegilor.

Scorpion: Capacitatea ta de concentrare este destul de scazuta astazi, asa ca nu este cazul sa te implici in activitati intelectuale deosebite. Relatia cu pretenii este prioritara pentru tine, dar nu uita ca sunt destul de multe de facut in aceasta zi. De pe alte meleaguri vei primi vesti, care iti vor trezi interesul, dar nu este cazul sa iei drept bun tot ce iti trece pe la urechi.

Sagetator: Ai mult de lucru la slijba, dar esti eficient, iar sefii va apreciaza. Vei avea de facut si unele drumuri, care pana la urma se vr dovedi deosebit de avantajoase. Evita sa te implici in discutii in contradictoriu cu colegii, deoarece nu vei reusi decat sa tensionezi atmosfera la serviciu. Nu sun indicate nici negocierile legate de salariu sau orice discutie pe teme financiare.

Capricorn: Te afli intr-o dispozitie excelenta, problemele cotidiene nu te preseaza, asa ca te poti dedica unor activitati de divertisment. In ceea ce priveste relatia cu partenerul de viata, aceasta este destul de tensionata, asa ca nu este cazul sa-ti susti cu prea multa inversunare punctele de vedere. Oricum, prudenta se cere a fi pusa pe primul plan in tot ce incerci sa intreprinzi.

Varsator: N-ar fi exclus sa ai o controversa cu cineva din anturajul de la serviciu. De altfel atmosfera la slujba va fi destul de tensionata, caci se vor ivi o multime de urgente pe ordinea de zi. Iar aceasta ar putea avea repercursiuni asupra starii tale generale. Deciziile prompte nu iti sunt astazi favorabile; gandeste-te de doua ori inainte de a spune sau a face ceva.

Pesti: Este posibil sa ai o intalnire importanta; oricum se intrevede necesitatea de a avea un dialog in urma caruia ai putea obtine unele avantaje daca vei stii sa te folosesti de atuurile de care dispui. In plan sentimental initiativele tale se vor bucura de succes, caci popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus creste constant. N-ar fi exclus sa faci o cucerire.

