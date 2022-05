Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Chiar daca vor mai exista unele discutii, relatia cu familia va fi buna, ceea ce te va face mai relaxat. Daca ai de gand sa demarezi unele lucrari in apartament, sansa va fi de partea ta, cu conditia sa nu iti propui termene neraliste. Interesul pentru chestiunile materiale va fi mai mare decat de obicei. Ai putea sa ai ceva castiguri din colaborari sau activitati de parteneriat.

Taur: Vei da dovada de ceva mai multa impulsivitate, ceea ce te-ar putea determina sa facei greseli. Incearca sa fii ponderat in manifestari. Cel mai bine ar fi daca ai evita sa iti impui punctele de vedere si ai accepta si sugestii din partea acestora. Starea ta generala nu va fi dintre cele mai bune. Pot sa apara unele neintelegeri cu ceilalti membrii ai familiei, asa ca evita discutiile in contradictoriu.

Gemeni: Daca vei da dovada de rabdare ai putea avea o reusita pe care o astepti de mult timp. Popularitatea ta in rindul persoanelor de sex opus este la limita superioara, asa ca n-ar fi exclus sa faci o cucerire. Activitatile de divertisment iti vor da posibilitatea sa te relaxezi, dar si sa cunosti o persoana ce iti va fi de un real folos in viitorul apropiat. Poti avea mai multa incredere in propriile calitati.

Rac: Chestiunile financiare vor fi prioritate in aceasta perioada. Este posibil sa ti se ofere ocazia unor investitii, dar in acest caz riscurile asumate ar trebui sa fie minime. Cheltuielile vor fi destul de mari, dar din fericire vei avea parte si de ceva castiguri suplimentare si vei reusi sa te descurci fara probleme. In plan afectiv totul se afla intr-un echilibru fragil.

Leu: O activitate sociala va fi in centrul preocuparilor pentru aceasta zi. Nu vor lipsi ocaziile de a petrece clipe excelente in compania prietenilor, dar si de a cunoaste persoane care iti vor fi de un real folos in viitorul apropiat. N-ar fi exclus sa afli ca cineva din anturajul apropiat se confrunta cu o situatie mai deosebita si are nevoie de sprijinul tau. Incearca sa-ti gasesti timp si pentru el!

Fecioara: In plan familial lucrurile evolueaza bine; relatia cu ceilalti membrii ai familiei te ajuta sa te relaxezi si sa depasesti cu mai multa usurinta frecusurile cotidiene. Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus creste considerabil. Ti se vor face complimente, declaratii. Totusi, nu te grabi sa faci schimbari in viata ta sentimentala, deoarece relatiile din aceasta perioada au putine sanse sa se dovedeasca de durata.

Balanta: Te poti astepta ca o ruda apropiata sa plece intr-o calatorie, ceea ce va fi in avantajul tuturor. Activitatile intelectuale iti vor da ocazia sa-ti pui in valoare calitatile, dar si sa iei decizii de ale caror rezultate te vei bucura in scurt timp. Traversezi o perioada de acumulari cantitative si poti fi sigur ca eforturile tale nu vor ramine neobservate.

Scorpion: Este o perioada extrem de agitata pentru tine si ar fi bine sa nu te lasi condus de primul impuls. Este posibil sa ai ocazia sa te implici intr-o relatie sentimentala clandestina. Mare atentie, caci sentimentele tale mai profunde ar putea avea de suferit. Oricum, din punct de vedere sentimental situatia pare a te favoriza. In cazul in care partenerul are o neplacere la serviciu, pregateste-te sa-i fii alaturi.

Sagetator: O ruda apropiata ar putea avea un mic succes in plan social, ceea ce iti va imbunatati starea de spirit. Pe cat posibil nu te implica in activitati la limita legalitatii, deoarece in scurt timp lucrurile ar putea lua o intorsatura neasteptata. Este posibil sa ti se propuna o colaborare, dar ar fi bine ca inainte de a lua o decizie sa te sfatuiesti cu un prieten de incredere.

Capricorn: Se intrezaresc cheltuieli mari, dar vei reusi sa le faci fata cu succes. Interesul pentru propria persoana va creste simtitor si n-ar strica sa schimbi cite ceva in aspectul tau exterior. Activitatile sociale iti fac mare placere si nu vor lipsi ocaziile de a petrece clipe excelente in compania celor din anturajul dvs apropiat. O cunostinta de pe alte meleaguri iti va da o informatie interesanta.

Varsator: Pe cat posibil, gandeste-te de doua ori inainte de a face ceva, deoarece impulsivitatea te poate conduce pe cai gresite. Relatia cu partenerul de viata te va interesa in mod special in aceasta zi si nu numai. S-ar putea sa aiba o perioada mai plina, iar sprijinul si intelegerea ta i-ar fi de un real folos. Din punct de vedere sentimental situatia nu evolueaza asa cum iti doresti, dar nici nu este momentul sa incerci sa pui lucrurile la punct.

Pesti: In sfera familiei va fi agitatie mare. Este posibil sa demarezi o lucrare in apartament cu scopul imbunatatirii confortului. Pe de alta parte nu este exclus ca o ruda apropiata sa aiba o realizare de care se va bucura intregul clan. Din punct de vedere sentimental vei fi cam confuz in aceasta zi, asa ca nu este cazul sa iei nici un fel de decizii in aceasta directie.

