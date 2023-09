Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ar fi cazul sa te preocupi mai mult de aspectul tau exterior. Daca in programul tau vei trece si activitati de divertisment, iti va fi mult mai usor sa iti regasesti echilibrul interior. Daca doresti sa lamuresti ceva cu o ruda apropiata, este bine sa stii ca nu ti-ai ales momentul potrivit. Starea ta fizica nu este nemaipomenita, ceva mai multa odihna ar fi binevenita.

Taur: Din nou situatia financiara va reveni in atentie ta. Este posibil ca o suma de bani sa fie blocata si sa nu poti intra in posesia ei. Ai o multime de treburi trecute pe ordinea de zi, ceea ce te va obosi, cu atat mai mult cu cat nu vei gasi pe cineva cu care sa imparti treaba. Timpul liber ar putea fi folosit pentru a face o vizita unor prieteni sau pentru a iesi impreuna cu acestia.

Gemeni: Ai putea primi o suma de bani care ti-ar putea permite sa-ti pui in practica unul din proiectele mai vechi. Ti se va face o propunere de colaborare ce se arata foarte promitatoare, dar nu este cazul sa te grabesti. Este posibil sa ai o mica escapada sentimentala. Atentie mare, caci o vorba spusa la intamplare ti-ar putea strica dupa-amiaza.

Rac: Vei avea parte de o zi agitata, in care vei avea de facut o multime de maruntisuri. Dar cum era de asteptat, esti pregatit fizic, cat si psihic. Ai grija, caci sunt posibile incurcaturi legate de acte sau o comunicare defectuoasa cu cei din anturajul apropiat. N-ar strica sa-ti pastrezi ceva timp pentro o activitate relxanta, macar spre sfarsitul zilei.

Leu: Operativitatea de care dai dovada, iti permite sa faci o multime de treburi. Din punct de vedere cerebral, atingi un maxim, asa deci ocupa-te de chestiuni pe care pana acum le-ai considerat prea dificile. N-ar fi exclus sa iei si tu o decizie. Cineva din anturajul apropiat s-ar putea confrunta cu o situatie inedita, iar sprijinul tau i-ar putea fi de un real folos.

Fecioara: Cheltuielile pe care le ai sunt desul de consistente si nu iti permit sa faci o investitie de mai mare anvergura. Activitatile intelectuale iti vor da ocazia sa-ti pui in valoare calitatile, asa ca daca ai de dat un examen sau de luat o decizie intr-o problema delicata, conjunctura astrala te va avantaja. Compania prietenilor se va dovedi benefica in a doua parte a zilei.

Balanta: Esti nerabdator sa finalizezi cat mai repede activitatile incepute in ultimul timp. Energia nu iti lipseste, dar ai avea nevoie de putina relaxare. O activitate de divertisment ar fi binevenita, iar prietenii, iti vor face o propunere care te va scoate vrand - nevrand din casa. Una din deciziile pe care le-ai luat in trecut isi va arata roadele.

Scorpion: Este posibil sa afli o veste mai putin placuta despre cineva din imediata ta apropiare. Starea ta generala nu este stralucita, asa ca ar fi bine sa nu te implici in activitati ce te-ar putea stresa. Calatoriile iti sunt avantajoase, caci iti vor da posibilitatea sa constati ca ai motive sa privesti cu mai multa incredere spre viitor.

Sagetator: Traversezi o perioada in care desi muncesti mai mult, totul se rezolva mai tarziu. Perseverenta iti poate aduce o multime de realizari; in schimb nerabdarea, intoleranta iti pot incurca lucrurile chiar mai mult decat iti poti imagina. In cazul in care doresti sa te implici intr-o activitate noua in plan profesional, nu te astepta la rezultate imediate.

Capricorn: Este posibil sa ai o intalnire importanta; oricum se intrevede necesitatea de a avea un dialog in urma caruia ai putea obtine unele avantaje daca vei stii sa te folosesti de atuurile de care dispui. In plan sentimental initiativele tale se vor bucura de succes, caci popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus creste constant. N-ar fi exclus sa faci o cucerire.

Varsator: Ai mult de lucru, atat la serviciu, cat si acasa. Energia nu iti lipseste, dar ai fi vrut sa o repartizezi altfel. Nu ai de ales, asa incat consoleaza-te cu ideea ca macar vei rezolva niste probleme care iti stateau de mult pe suflet. In ceea ce priveste colaborarile, ar fi bine sa asculti si de sfaturile celorlalti, altfel ai putea face greseli copilaresti. Evita discutiile pe tonuri mai inalte!

Pesti: Farmecul de care dispui iti da ocazia sa iti largiti cercul de prieteni. Acasa activitatile gospodaresti devin urgente, dar dispui de suficienta energie, pentru a le finaliza, intr-un timp record. Este foarte posibil sa primesti o aprobare, la o cerere mai veche. In cazul in care ai in plan o calatorie de mai lunga durata, este posibil sa ai parte de o mica surpriza.