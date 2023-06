Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Situatia ta financiara se poate ameliora simtitor, caci ai putea primi o suma de bani. N-ar fi exclus nici ca o investitie pe care ai facut-o de mai mult timp sa dea roade. Acasa ai foarte mult de lucru, iar rabdarea ta este pe sfarsite; nu iti va lipsi, insa, sprijinul rudelor. O persoana cu functie iti poate da o mana de ajutor, dar trebuie sa-i urmezi intocmai sfaturile.

Taur: De energie nu duci lipsa, dar nu reusesti sa ti-o canalizezi spre un scop concret. Te grabesti si ai tendinta sa faci lucrurile de mantuiala, ceea ce ti-ar putea incurca multe. Daca nu vei da dovada de mai multa rabdare si perseverenta, exista posibilitatea sa pierzi sansa pe care o ai in aceasta perioada.Partenerul de suflet iti va face o propunere interesanta.

Gemeni: In plan social se ivesc tot felul de situatii a caror rezolvare va cere timp si un plus de rabdare. Nu lua decizii inainte de a te consulta cu cineva de incredere. Te preocupa in mod special problemele care exista in familia ta, mai ales in relatia cu partenerul de viata. Cauta solutii pentru a le rezolva, caci sansa este de partea ta. In plus, nu trebuie sa iti pierzi increderea in calitatile de care dispui.

Rac: Vei avea o zi incarcata, asa ca nu te vei odihni nici macar o clipa. Energia de care dispui este la nivelul obisnuit, dar te deranjeaza ca va trebui sa te descurci de unul singur. Una din ideile tale isi va demonstra eficienta, ceea ce va face ca popularitatea ta sa creasca simtitor. Daca doresti sa-i convingi pe cei din jur de valabilitatea parerilor tale, fii diplomat.

Leu: Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus iti permite sa-ti gasesti noi sustinatori ai proiectelor in care esti implicat. Dorinta de comunicare este maxima si ea se va rasfrange in universul familiei. Ai putea sa-i convingi pe ceilalti membrii ai familiei sa iti accepte ideile sau le-ai putea da sfaturi pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta.

Fecioara: Este posibil sa ai parte de o mica surpriza, dar nu trebuie sa ai emotii, caci in scurt timp vei constata ca situatia nu te dezavantajeaza. In ceea ce priveste chestiunile profesionale, ar fi bine sa fii mai perseverent, daca doresti sa iti atingi tinta. In rest, nu este cazul sa te agitati prea mult - astepta ca lucrurile sa se limpezeasca si abia apoi actionezi. Baza-te pe intuitie.

Balanta: Daca doresti sa initiezi o noua actiune, ar fi bine sa dai dovada de perseverenta. Traversezi o perioada buna, in care ai putea realiza lucruri deosebite, cu conditia sa faci fiecare pas cu chibzuinta. Ai grija ce mananci, caci stomacul tau este mai sensibil decat de obicei si ti-ar putea crea unele probleme. Relatia cu rudele apropiate se va imbunatati.

Scorpion: Este posibil ca o cunostinta mai veche sa incerce sa-ti obstructioneze initiativele. Nu este cazul sa te implici intr-un conflict direct, deoarece nu vi reusi mai nimic. O veste neasteptata iti poate da peste cap planurile pe care le-ai facut. Nu trebuie sa te enervezi, caci pana la urma, vei fi avantajat. Mintea iti este deosebit de eficienta, asa ca ai putea lua unele decizii.

Sagetator: Bugetul tau va inregistra o imbunatatire prin intermediul unei activitati extraprofesionale. Doresti sa iti faci unele planuri de viitor si ai nevoire sa te sfatuiesti cu cineva apropiat, in a carei judecata sa ai incredere deplina. Sansa este de partea ta, cu conditia sa nu iti asumi riscuri. Nu este o perioada buna pentru a semna un contract de colaborare sau de parteneriat.

Capricorn: Cei din jur te apreciaza, dar nu sunt dispusi sa iti acorde sprijinul de care ai nevoie. Esti foarte nerabdator sa finalizezi cate ceva, insa ar fi de dorit sa mai amani actiunea cateva zile, pana cand conjunctura astrala iti va fi mai favorabila. Fii atent la detalii, in tot ce faci, daca doresti sa ai succes in viitor. Persoana iubita are nevoie de mai multa tandrete.

Varsator: Vei avea parte de tot felul de evenimente minore care te vor tine incordat pe tot parcursul zilei. Ti se fac unele propuneri care te tenteaza in mod deosebit. Inainte de a lua vreo decizie, sfatuieste-te cu un prieten care, fiind mai obiectiv, va aprecia mai bine situatia. Cineva din casa va avea o reusita, care te va face sa inchei ziua intr-o nota de opimism.

Pesti: Creativitatea de care dai dovada te va aduce in centrul atentiei anturajului. Vei intra in posesia unor bani sau vei primi un cadou, lucru ce iti va face mare placere. Este posibil sa ai nevoie de ajutor, pentru a rezolva o situatie delicata, ce nu mai poate fi amanata prea mult timp. Ai ocazia sa obtii o aprobare sau sa semnezi un acord, o colaborare.

