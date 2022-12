Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu ai stare sa faci mai nimic din ceea ce ti-ai propus. Esti mai agitat decat de obicei si acest lucru ti-ar putea crea unele neplaceri in cea ce priveste sanatatea. Daca vei aloca ceva mai mult timp odihnei, te vei simti mult mai bine. Ideile nu iti lipsesc, dar nu este cazul sa te grabesti sa le pui in practica. Nimic nu este atat de urgent incat sa ie necesar un efort deosebit.

Taur: Pe acasa vor fi multe de facut, dar vei gasi solutii pentru a-ti mai pastra ceva timp si pentru divertisment. Curiozitatea te va impinge sa intri in vorba cu o persoana care ti-ar putea furniza informatii importante. Fii precaut si nu spune chiar tot ce gandesti daca doresti sa ai succes. Optimismul de care dai dovada atrage noi prieteni. N-ar strica insa sa fii ceva mai ponderat.

Gemeni: Este posibil sa ai o discutie cu partenerul de viata in legatura cu sumele ce ar trebui cheltuite in actuala perioada. Te bate gandul sa mai schimbi cate ceva in viata ta. Pe de alta parte, orice reactie impulsiva te poate determina sa faci greseli cu urmari grave pentru viitorul apropiat. Sfatul unei persoane mai in varsta ti-ar putea fi de mare folos.

Rac: Ziua de astazi nu va fi nemaipomenita. Nu prea esti in apele tale si asta te impiedica sa rezolvi ceea ce ti-ai propus. Activitatile gospodaresti par a nu se mai termina si asta iti accentueaza starea de iritare. Pana la urma se va gasi cineva care sa iti dea o mana de ajutor. O sueta cu prietenii te-ar putea ajuta sa vezi lucrurile si din alta perspectiva.

Leu: Vei afla tot felul de noutati, iar hotararile pe care le vei lua vor fi cu totul neasteptate pentru cei din jur. Dorinta ta de schimbare se va concretiza intr-o oarecare masura, ceea ce te va entuziasma in mod deosebit. De asemenea, este posibil ca o activitate pe care ai inceput-o de mai mult timp sa poata fi incheiata, ceea ce iti va aduce aprecieri din partea celor ce te cunosc.

Fecioara: Din punct de vedere intelectual vei fi deosebit de eficient asa incat daca ai de realizat o lucrare mai dificila, sau chiar de luat decizii, rezultatele te vor satisface. in a doua parte a zilei te vei vedea cu niste rude, ceea ce iti va face placere. Va fi un bun prilej de a depana amintiri sau de a discuta proiecte de viitor. Este posibil sa ai ocazia de a achizitiona un obiect de uz casnic.

Balanta: Nu functionezi la parametrii obisnuiti, mai ales ca ai avut parte de o perioada destul de agitata. Tradezi o usoara indispozitie, care ar putea fi determinata de faptul ca ai avut foarte multe de facut, iar pentru odihna nu ai prea avut timp. Ai nevoie de o societate vesela, care sa te remonteze. Pana spre dupa amiaza starea ta generala se va schimba in bine.

Scorpion: Situatia bugetului tau este suficient de buna incat sa iti permiti sa iesi la cumparaturi. N-ar fi exclus ca, datorita sprijinului unui prieten sa castigi o suma de bani. Vei afla o veste care iti va produce o emotie puternica, dar in scurt timp vei constata ca pe tine nu te influenteaza intr-o prea mare masura. Inspiratia iti permite sa faci fata unor activitati mai deosebite.

Sagetator: Ai de purtat unele discutii cu rudele, iar sansa iti va surade. Din punct de vedere sentimental, ai putea avea o surpriza careia te vei adapta chiar mai repede decat ti-ai putea inchipui. in a doua parte a zilei vei avea un dialog cu o cunostinta care se va incheia intr-un mod care te avantajeaza. O ruda ar putea pleca intr-o calatorie.

Capricorn: Vei primi multe oferte pe care ai face bine sa le studiezi cat se poate de atent. in anturajul apropiat ti se vor face complimente pe care nu este cazul sa le crezi in totalitate. O persoana plina de farmec este impresionata de personalitatea ta. incearca sa dai dovada de modestie. in timpul liber ai putea practica un sport sau pur si simplu ai putea schimba cateva idei cu prietenii.

Varsator: Vei participa la o activitate sociala, care iti va da posibilitatea sa te relaxezi. in familie ai de discutat probleme banesti. Nu trebuie sa fii ingrijorat, caci nu iti va fi greu sa-i convingi pe ceilalti de valabilitatea punctelor tale de vedere. Totusi, evita dialogul in contradictoriu pe teme financiare. Chiar daca ti se pare plictisitor, cate ceva va trebui facut si prin casa.

Pesti: Din punct de vedere sentimental lucrurile nu evolueaza asa cum iti doresti. Este posibil ca partenerul de suflet sa aiba unele probleme de sanatate, dar acestea se vor rezolva cu rapiditate. Ai multa treaba pe acasa si nu reusiti sa te mobilizezi. Ar trebui sa faci un efort pentru a nu iti strica tot timpul liber cu astfel de activitati. ti se va anunta o realizare financiara.

