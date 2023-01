Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Realizarile pe care le astepti nu se vor vedea imediat, dar acest lucru nu are de ce sa te ingrijoreze. Colaborarile se vor dovedi cat se poate de avantajoase din toate punctele de vedere, cu conditia sa te gandesti de doua ori inainte de a lua o decizie.

Taur: Vei fi tentat sa iti pui in practica proiectele mai vechi, dar pentru asta ai nevoie de sprijinul unui prieten de incredere. Incearca sa fii mai conciliant, altfel nu vei reusi decat sa generezi discutii in contradictoriu.

Gemeni: Incearca sa dai dovada de un plus de obiectivitate, nu te lasa influentat de orice vorba amabila si vei reusi chiar mai mult decat ti-ai propus. Ceva bani ai putea castiga din colaborari sau activitati de parteneriat. Relatia cu fiinta iubita are sanse sa se amelioreze

Rac: Situatia ta profesionala se va mai imbunatati intr-o oarecare masura. Relatia cu colegii nu va fi dintre cele mai bune, dar totusi vei reusi sa colaborezi cu acestia la o lucrare mai dificila. Ai putea face o investitie pentru imbunatatirea confortului in camin.

Leu: Planurile facute pentru timpul liber vor putea fi puse in practica chiar mai repede decat te-ai fi asteptat. Farmecul personal va iesi in evidenta si oriunde va veti duce vi se vor face complimente. Daca ai de gand sa te implici intr-o aventura, discretia trebuie pusa pe primul plan.

Fecioara: Relatia cu superiorii ierarhici se va ameliora intr-o buna masura in aceasta perioada. Ati putea chiar sa-i convingi sa accepte punerea in practica a unora dintre proiectele tale. Situatia financiara are in continuare sanse de a se imbunatati.

Balanta: Vei fi plin de energie si vei initia activitati noi. Totusi, tendinta de a face prea multe odata iti poate crea o stare de agitatie, de neliniste. Sentimentele tale vor fi deosebit de puternice, dar acest lucru te va determina sa fii mai subiectiv.

Scorpion: Faptul ca vei putea sa te implici in activitati deosebite iti va imbunatati si starea psihica, ceea ce va avea efecte pozitive si asupra celei fizice. Relatia cu partenerul de suflet te va interesa in mod special. Nu este momentul sa iei decizii in chestiunile financiare.

Sagetator: Fiinta iubita incearca sa-si impuna punctele de vedere, ceea ce ar putea genera unele tensiuni intre voi. O discutie lamuritoare ar fi cat se poate de binevenita, dar in acest caz ar trebui sa te arati mai conciliant. Poti avea mai multa incredere in declaratiile pe care ti le va face cineva din anturajul de la serviciu.

Capricorn: Va fi nevoie de ceva alergatura pentru a face fata situatiilor cu care te veti confrunta. Prudenta trebuie pusa pe primul plan, deoarece ai putea fi angrenat in mai multe conflicte. Initiativele in plan sentimental se vor dovedi inspirate.

Varsator: Reusesti sa comunici bine cu prietenii si n-ar fi exclus sa faci o cucerire din anturajul apropiat. Unele din nemultumirile mai vechi se vor rezolva, dar trebuie sa fii ceva mai conciliant. Daca esti implicat intr-o relatie stabila, sunt posibile controverse obositoare.

Pesti: Ai putea pleca la drum in compania partenerului de suflet, ocazie cu care relatia dintre voi s-ar destinde. De asemenea, poti miza pe sprijinul acestuia in ceea ce priveste rezolvarea unor chestiuni financiare. Nu te lasa influentat de orice promisiune fara acoperire!

