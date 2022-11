Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Drumurile cotidiene vor fi incununate de succes iar o eventuala plimbare in aer liber iti va da ocazia sa te relaxezi. Comunicarea cu cei din jur evolueaza bine si ai putea sa-i convingi pe acestia sa te sustina. Vei avea de facut o multime de cheltuieli care te vor tine cu sufletul la gura. Nu este exclus nici sa ai posibilitatea sa faci unele investitii, dar in acest caz, evita riscurile.

Taur: Este posibil ca unul dintre parinti sau alta ruda sa aiba nevoie de un sprijin substantial in rezolvarea unei chestiuni cu care se confrunta. Reusesti sa faci o buna impresie unor persoane de sex opus, dar ar trebui sa fii foarte atent caci risti sa starnesti gelozia partenerului. Fii cat se poate de atent la manifestarile fata de acesta si mai ales cat mai tolerant.

Gemeni: Te vei remarca intr-un grup mai mare, ocazie cu care ti se vor face complimente si propuneri interesante. Dialogul cu persoanele de sex opus te va ajuta sa-ti echilibrezi starea psiho-afectiva. Capacitatea de concentrare se va imbunatati pe masura ce te vei apropia de sfarsitul zilei. Calatoriile te ajuta sa te relaxezi, dar te pot obliga la cheltuieli suplimentare.

Rac: In aceasta perioada ai putea sa te ocupi ceva mai mult de propria persoana. Pe de alta parte, nevoia de comunicare va fi parca si mai mare, iar aprecierile prietenilor nu se vor lasa prea mult asteptate. In camin vor fi multe de facut, dar nu trebuie sa te grabesti nici macar un pic. Nu este exclus sa apara necesitatea unei reparatii sau a unei investitii in gospodarie.

Ads

Leu: Din punct de vedere sentimental conjunctura astrala te favorizeaza. Este o buna ocazie de a-ti pune in evidenta farmecul personal si, eventual, de a face o cucerire. Ai suficienta energie pentru ceea ce ti-ai propus, dar nu amana rezolvarile, deoarce mai tarziu pot aparea blocaje. Pe acasa vei avea destul de multe de facut si nu-ti va fi catusi de putin usor.

Fecioara: Este o perioada deosebit de tensionata pentru tine, in care stresul, starea de agitatie ti-ar putea crea tot felul de probleme de sanatate - pe fond nervos. Mare atentie si la alimentatie, deoarece nu ar fi exclus sa apara unele probleme in zona intenstinala. Oricum, prietenii te vor ajuta sa te relaxezi si sa te simti mai in largul tau in aceasta perioada atat de agitata.

Balanta: Ca si pana acum, dispui de multa energie putere de munca, pe care ti-o poti distribui spre domenii dintre cele mai diverse. Din pacate este posibil sa ai o iesire care ar putea tensiona relatia cu partenerul de suflet. N-ar fi exclus, insa, nici sa faci ceva cheltuieli pentru divertisment, alaturi de fiinta iubita. Speculatiile nu sunt indicate, caci iti pot aduce pierderi.

Ads

Scorpion: Vei avea serioase framantari in ceea ce priveste situatia ta financiara. Te vei implica in tot felul de activitati si chiar daca aceastea vor fi rentabile, castigurile vor fi depasite de cheltuieli. Unul din planurile tale secrete ar putea fi pus in practica in prima parte a zilei. Cineva din anturajul apropiat ti-ar putea face o propunere pentru o activitate interesanta.

Sagetator: Starea ta psihica nu este dintre cele mai fericite. Nu reusesti sa te concentrezi decat cu greutate, ideile iti sunt imprastiate si poti gresi cu usurinta. Din punct de vedere fizic dispui de suficienta energie pentru a depati cu bine eventualele simptome cu care te vei confrunta. Inima va fi una din zonele sensibile pentru tine in aceasta perioada.

Capricorn: Pentru tot ce vei dori sa intreprinzi va fi nevoie de multa alergatura ceea ce iti va da peste cap programul facut. Mare atentie caci esti predispus la gafe si acest lucru va putea tensiona relatiile cu cei din jur. Nu este exclus sa se acutizeze o suferinta cronica sau sa fii nevoit sa te internezi cateva zile macar pentru niste analize. Te poti astepta la multa agitatie in familie.

Ads

Varsator: Situatia financiara se anunta a fi destul de buna in sensul ca ai putea obtine unele castiguri in urma unor activitati sociale dar si prin intermediul parintilor sau a altor rude apropiate. Relatia cu prietenii va functiona excelent si acest lucru te va ajuta foarte mult. De altfel, popularitatea ta va creste simtitor si vei reusi s.a te descurci in noianul de probleme cu care te confrunti.

Pesti: De pe alte meleaguri ai putea primi unele informatii care-ti vor starni interesul. Fii precaut daca doresti sa le folosesti! Din punct de vedere mental functionezi la capacitate maxima asa ca, poti sa te implici in activitati intelectuale sau poti lua decizii in chestiuni mai delicate. In cazul in care doresti sa pleci intr-o calatorie lucrurile vor evolua intr-un mod cel putin multumitor.

Ads