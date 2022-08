Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Activitatile extraprofesionale iti vor da posibilitatea sa te relaxezi, petrecand clipe excelente in compania partenerului de suflet. Din punct de vedere financiar situatia nu te favorizeaza. Ai putea avea o reusita datorita implicarii in activitati de colaborare. Investitiile pe care le ai in plan nu-si vor arata eficienta decat in tomp mai indelungat.

Taur: Manifesti un interes profund pentru chestiunile profesionale. Relatia cu colegii nu este dintre cele mai fericite, dar sefii iti apreciaza initiativele. N-ar fi exclus ca cineva din anturajul apropiat sa iti faca o propunere, dar nu este cazul sa iei decizii fara o matura chibzuinta. Impulsivitatea nu iti este de nici un folos in aceasta perioada.

Gemeni: Ai putea face unele investitii, dar analizeaza cu atentie ofertele inainte de a lua o hotarare. N-ar fi exclus ca o persoana pe care o cunosti de mai mult timp sa iti faca complimente sau poate chiar o declaratie de dragoste. Relatia cu prietenii te va preocupa si ea in mod special in aceasta perioada. Fii cat se poate de atent, deoarece din cauza unor neglijente verbale ai putea avea neplaceri.

Rac: Activitatile practice te vor ajuta sa-ti folosesti in mod eficient energia, ceea ce iti va aduce un plus de incredere, de siguranta. De asemenea, vei avea posibilitatea sa finalizezi o lucrare in domeniul serviciului, dar acest lucru te va costa un efort suplimentar. Este posibil ca o persoana din cercul tau de prieteni sa aiba o problema de sanatate.

Leu: Situatia financiara se va imbunatati. Este posibil sa obtii o prima sau un ajutor de la o ruda apropiata. Si colaborarile se vor dovedi avantajoase din acest punct de vedere. Initiativele in plan sentimental vor fi apreciate de partenerul de suflet. In anturajul de la serviciu vei reusi sa iti impui punctele de vedere fara a face un efort deosebit.

Fecioara: Comunicarea cu cei din jur nu va fi prea buna. Mare atentie in cazul in care doresti sa iti pui semnatura pe un document oficial. Ingrijeste-ti sanatatea, deoarece este posibil ca o suferinta mai veche sa iti dea serios de furca. Un interes major vei manifesta si pentru relatia cu partenerul de suflet, pe care ti-ai putea-o consolida in aceasta perioada.

Balanta: Inteligenta vie, spiritul de observatie vor iesi din nou in evidenta, aducandu-ti respectul colegilor, dar si respectul sefilor. Din punct de vedere financiar situatia nu este nemaipomenita, dar unele rezolvari ar putea sa apara. Oricum, cheltuielile vor fi mari in aceasta perioada. In cazul in care doresti sa te implici intr-o activitate de mai mare anvergura, inarmeaza-te cu rabdare!

Scorpion: Starea ta generala este buna, chiar daca nu te simti capabil de fapte marete. Energia mentala este la limita superioara, dar ar fi cazul sa nu te suprasoliciti, deoarece ai putea avea probleme pe fond nervos. Impulsivitatea de care dai dovada te poate determina sa faci greseli si sa ai o relatie mai tensionata cu superiorii ierarhici sau cu o alta autoritate.

Sagetator: Mare atentie, caci ai tendinta de a-ti neglija sanatatea, ceea ce ti-ar putea crea probleme serioase, poate chiar o spitalizare. In cazul in care doresti sa te implici in activitati la limita legalitatii, fii cat se poate de atent, deoarece lucrurile ar putea lua o intorsatura neasteptata. Problemele cu care te-ai cnfruntat pana acum in plan profesional vor incepe sa se rezolve intr-o oarecare masura.

Capricorn: Vei traversa o perioada foarte agitata si nu iti va fi usor sa depasesti obstacolele ce se vor ivi in calea ta. Energia fizica este la limita inferioara. Neintelegerile pe care le-ai avut pana acum cu unii membrii ai familiei se vor ameliora considerabil. Daca pe acasa se fac lucrari de reparatii, reamenajari, acestea vor putea fi finalizate. Nu este un moment favorabil pentru a pleca la drum.

Varsator: Incercarile de a finaliza o lucrare inceputa de mai mult timp va fi sprijinita de cei din jur. Ai putea lua decizii sau ai putea demara, cu reale sanse de succes o activitate intelectuala. Ceva bani ai putea castiga din speculatii sau participand la jocuri de noroc; cu masura, insa. Evita sa te implici in discutii in contradictoriu deoarece ai putea genera neintelegeri mari.

Pesti: Esti cam agitat, nelinistit si ar fi bine daca ti-ai gasi ceva mai mult timp pentru activitati care sa te relaxeze. Implicarea in activitati practice iti va da posibilitatea sa-ti fructifici la maxim energia de care dispui. Situatia profesionala este in ansamblu buna. La serviciu se vor ivi tot felul de situatii si nu iti va fi prea usor sa le descurci. Din punct de vedere financiar situatia se va imbunatati.

