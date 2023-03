Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu esti intr-o forma nemaipomenita, dar reusesti sa te descurci cel putin rezonabil. Ti se va propune o colaborare care te tenteaza, dar pe de alta parte nu este cazul sa iti asumi riscuri mari. Esti intr-o perioada ceva mai agitata si de aceea, ar fi bine sa manifesti cat mai multa prudenta. In familie se vor discuta proiecte de interes comun, la care vei putea sa-ti exprimi punctul de vedere.

Taur: Daca vei avea ocazia sa iesi in afara orasului, sunt sanse sa te simti excelent. N-ar fi exclus nici sa te intalnesti cu niste cunostinte mai vechi Discutiile pe care le vei avea astazi, vor scoate in evidenta unele lucruri, pe care le-ai putea folosi in activitatile in care esti implicat. Un prieten are o nelamurire si iti va cere sfatul. Va trebui sa iei o decizie pe care ai tot amanat-o pana acum.

Gemeni: Vei participa la o activitate sociala, care iti va da posibilitatea sa te relaxezi. In familie ai de discutat probleme banesti. Nu trebuie sa fii ingrijorat, caci nu iti va fi greu sa-i convingi pe ceilalti de valabilitatea punctelor tale de vedere. Totusi, evita dialogul in contradictoriu pe teme financiare. Chiar daca ti se pare plictisitor, cate ceva va trebui facut si prin casa.

Rac: Vei avea parte de alergatura, mai multa decat de obicei, caci ai un program incarcat, dar, cum era de asteptat, esti pregatit fizic si psihic. Relatia cu fiinta iubita va fi prioritara in aceasta perioada. Veti avea ocazia sa petreceti clipe placute impreuna. Fiind vorba de distractie, vei ramane in forma pana seara tarziu. Daca ai de facut o observatie, mai bine te abtii!

Leu: Este posibil ca o activitate pe care ai inceput-o de mai mult timp sa devina urgenta, asa ca va trebui sa faci unele modificari in programul acestei zile. Esti deosebit de inspirat, dar si de imprastiat in acelasi timp. Ar fi bine sa nu te implici in activitati ce necesita o atentie sporita, caci ai putea comite greseli. Cel mai bine ti-ar prinde o activitate artistica, ce te-ar si relaxa.

Fecioara: Vei primi o propunere interesanta de petrecere a timpului liber si n-ar fi rau sa o accepti. Dialogul cu fiinta iubita te va ajuta sa fii mai optimist in ceea ce priveste viitorul. Este posibil sa primesti niste bani, pe care vei dori sa-i investesti. Deocamdata, ar fi bine sa nu iei decizii pripite, ci sa te sfatuiesti cu un prieten de incredere si a carei judecata si-a demonstrat pana acum calitatea.

Balanta: Ai de rezolvat o multime de chestiuni, dar nu esti intr-o forma fizica nemaipomenita. Ar fi de dorit sa iti stabilesti cu atentie prioritatile, caci nu vei reusi sa duci la bun sfarsit mai multe activitati odata. Este timpul sa iei legatura cu prietenii de pe alte meleaguri. Timpul liber ai putea sa ti-l dedici prietenilor si activitatilor recreative si te vei simti excelent.

Scorpion: Acasa ai putea finaliza o activitate mai repede decat ti-ai propus, asa incat sa iti va mai ramana timp si pentru un respiro. Pentru timpul liber, vei primi o invitatie careia nu-i vei putea rezista, desi iti va da tot programul peste cap. O mai veche cunostinta te va contacta pentru a-ti face o propunere interesanta. Nu este insa cazul sa te grabesti cu raspunsul pana nu esti lamurit asupra tuturor detaliilor.

Sagetator: Esti plin de entuziasm asa ca in timpul liber ai putea sa faci ceva sport. Pe de alta parte ar fi bine sa nu te implici in activitati cu grad mare de risc, deoarece ai putea avea parte de un mic accident. Ti se poate face o declaratie de dragoste, care te va lua pe nepregatite. Propunerile de colaborare se vor dovedi interesante, dar se pot ivi discutii legate de sumele implicate.

Capricorn: Ai multe de facut in aceasta zi. Energia nu iti lipseste, dar daca te vei apuca de prea mult, nu vei resi mai nimic. Cel mai bine ar fi sa iti stabilesti clar prioritatile si sa incerci sa imbini placztul cu utilul. In cazul in care doresti sa iei decizii in ceea ce priveste semnarea unor documente oficiale, este bine sa chipzuiesti totul cu rabdare. Situatia financiara are sanse sa se imbunatateasca.

Varsator: Ti se va face o propunere de calatorie pe care esti tentat sa o accepti, in ciuda faptului ca nu va fi un proiect lesne de pus in practica. Pana la urma se va gasi o solutie, care sa multumeasca pe toata lumea. Din punct de vedere sentimental, situatia te favorizeaza. Sunt sanse mari sa iti imbunatatesti relatia cu fiinta iubita sau chiar sa iei o decizie importanta in ceea ce priveste relatia de cuplu.

Pesti: Ai de ales intre doua alternative, ceea ce, pentru tine este foarte dificil. Un prieten iti va da un sfat, de care ai putea tine seama. Vei face cateva drumuri scurte, cu folos. In ceea ce priveste banii, nu este cazul sa-i astepti, deocamdata. Daca doresti sa faci o investitie de mai mari dimensiuni, gandeste-te bine daca vei putea sa te descurci dupa aceea cu banii.