Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In gospodarie ai putea finaliza o activitate demarata cu mai mult timp in urma. Sansa iti va surade in cazul in care doresti sa iti pui in practica un proiect mai vechi. Colaborarile te vor avantaja in aceasta perioada, iar ofertele vor fi oarecum surprinzatoare. Situatia ta financiara este destul de complicata, in sensul ca sumele ce ti se cuvin iti parvin cu oarecare intarziere.

Taur: Sansele de a avea o realizare solida sunt mari, si ar fi pacat sa nu le fructifici. Nu te implica in discutii in contradictoriu cu cei de la serviciu, si toate vor evolua cat se poate de bine. O investitie facuta in aceasta zi ar putea avea rezultate excelente intr-un viitor nu foarte indepartat. In cazul in care doresti sa obti o aprobare, fii foarte atent cum pui problema!

Gemeni: Situatia profesionala este buna si, daca pana acum nu ti s-a oferit o ocazie de a arata ce poti, n-ar fi exclus ca aceasta sa se iveasca acum. Sefii sau alte persoane cu functie iti vor aprecia initiativele, dar nu ar fi rau sa te manfesti cu mai multa precautie in fata acestora. Starea ta psihica este destul de buna si te sustine in tot ce doresti sa intreprinzi.

Rac: Relatia cu colegii se imbunatateste vazand cu ochii. Situatia financiara nu-ti mai creeaza probleme, dar in ceea ce priveste viitorul apropiat, ar fi bine sa nu te implici in investitii riscante. Activitatile de divertisment te vor ajuta sa depasesti stresul cotidian. Activitatile intelectuale iti vor da posibilitatea de a-ti pune in valoare inteligenta si inspiratia.

Leu: La serviciu vei avea o mica surpriza in sensul ca unele lucrari pe care le-ai considerat rezolvate se vor dovedi a nu fi intru-totul si va trebui sa revii asupra lor. Oricum, vei avea parte de o zi in care se vor ivi tot felul de situatii care te vor tine cu sufletul la gura. Evita sa te implici in speculatii financiare, deoarece este posibil sa ai parte de o surpriza mai putin placuta.

Fecioara: Se va ivi o buna ocazie sa finalizezi o activitate inceputa de mai mult timp. Acest lucru iti va imbunatati starea de spirit, mai ales ca ai facut o investitie importanta de timp si nervi. N-ar fi rau sa acorzi mai multa atentie modului in care doresti sa cheltuiesti banii. Este posibil ca situatia ta financiara sa se imbunatateasca datorita implicarii tale intr-o activitate extraprofesionala.

Balanta: Situatia financiara te va interesa in mod special in aceasta perioada. Dialogul cu partenerul de suflet te-ar putea ajuta sa pui lucrurile la punct. N-ar fi exclus sa primesti o propunere de colaborare, ce se va dovedi rentabila in scurt timp. Interesul tau pentru chestiunile legate de familie este mai accentuat in aceasta perioada. Atentie la discutiile in contradictoriu.

Scorpion: Obstacolele care-ti vor sta in cale vor putea fi depasite fara probleme. In ceea ce priveste castigurile materiale, acestea nu vor lipsi, dar si cheltuielile vor fi pe masura. O activitate extraprofesionala ar putea deveni rentabila. Relatia cu prietenii evolueaza ceva mai bine. Se pare ca vei avea de facut o multime de drumuri pentru a-ti rezolva problemele curente, ceea ce te va obosi.

Sagetator: La serviciu este mult de lucru, dar poti spera la un ajutor din partea colegilor. Situatia financiara va fi favorabila, cel putin in prima jumatate a intervalului. N-ar fi exclus ca unul dintre prietenii tai sa aiba o problema mai deosebita si sa iti solicite un imprumut. In gospodarie ati putea face unele schimbari pe care ti le-ai dorit de mai mult timp.

Capricorn: Traversezi o perioada in care este indicat sa nu te implici in activitati care vizeaza o realizare imediata. La serviciu ti se vor repartiza noi sarcini, ceea ce va demonstra ca sefii iti apreciaza eforturile. Colegii, in schimb, fara a se arata rautaciosi, nu vor fi dispusi sa coopereze. Cheltuielile vor fi destul de mari si ar fi bine sa nu exagerezi in aceasta directie.

Varsator: Incarcarea de a initia o noua activitate se va bucura de succes, cu conditia sa nu astepti rezultate imediate. La serviciu situatia va fi destul de agitata, deoarece vei avea de luat decizii mai delicate. Este posibil sa primesti noi sarcini de serviciu, ceea ce va demonstra ca sefii iti apreciaza calitatile. In a doua parte a zilei iti vei canaliza cu mai multa usurinta energia spre scopuri practice.

Pesti: Mintea ta va fi deosebit de vioaie, iar inventivitatea de care vei da dovada va fi apreciata mai ales in zona serviciului. Aici vei fi implicat in tot felul de activitati marunte dar carora le vei face fata cu brio. Unul dintre colegi iti va face incurcaturi, dar ar fi bine sa nu iti exprimi nemultumirea. Oricum, lucrurile se var rezolva mai repede decat ai putea crede.

