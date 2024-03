Horoscop zilnic. Marți, 5 martie. Zodia care va avea tensiuni în cuplu

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei avea o nesperata ocazie de a-ti pune in practica proiectele mai vechi. Discretia se cere a fi pusa pe primul plan, dar asta nu este o problema pentru tine. Relatia cu prietenii te intereseaza parca mai mult decat in mod obisnuit. De realizarile acestora te bucuri si nu pierzi ocazia de a sarbatori impreuna cu acestia.

Taur: Pentru deciziile pe care le ai de luat ar fi bine sa apelezi la sfatul unor prieteni care te vor ajuta sa-ti pui ordine in ganduri. Vei obtine un sprijin din partea acestora pentru a rezolva o problema care iti statea pe suflet de mai mult timp. Pe acasa va fi ceva agitatie; n-ar fi exclus sa se deterioreze cate ceva in apartament, ceea ce va necesita cheltuieli neasteptate.

Gemeni: Traversezi o perioada extrem de agitata, in care vei avea parte de o multime de evenimente minore, care insa te vor tine o buna bucata de vreme cu sufletul la gura. De energie nu vei duce lipsa dar ai tendinta de a te implica in mai multe activitati odata, ceea ce te va impiedica sa obtii rezultatele dorite. Prudenta este absolut necesara in aceasta perioada.

Rac: Prietenii si activitatile de divertisment iti vor ocupa cea mai mare parte a timpului liber. Este foarte posibil sa ai ocazia de a te implica in colaborari ce se vor dovedi avantajoase din punct de vedere financiar. Nu este exclus nici ca partenerul de viata sa aiba o realizare in aceasta directie. In cazul in care doresti sa te implici in activitati noi, fii cat se poate de atent.

Leu: Vei avea parte de o multime de cheltuieli care ti-ar putea ridica probleme serioase. Nu este un moment favorabil pentru a te implica in activitati financiare riscante. Pe acasa este posibil sa ai unele discutii in contradictoriu, legate de bani. Totusi atmosfera va fi ceva mai placuta, iar unele din neplacerile cu care te-ai confruntat pana acum, s-ar putea rezolva.

Fecioara: Colaborarile te vor interesa in mod special, dar nu este carul sa accepti ofertele pe care le vei primi fara o matura chipzuinta. Relatia cu partenerul de viata ar putea inregistra unele tensiuni, daca nu vei reusi sa iti controlezi impulsivitatea. Unul dintre colaboratori ar putea incerca sa-ti puna bete-n roate, dar fara prea mari sanse de reusita. Oricum, mai multa atentie si prudenta nu are de ce sa iti strice.

Balanta: Astazi vor fi multe de facut, vei avea parte de multa alergatura, iar obstacolele vor aparea ca din senin. Chestiunile financiare iti vor manca multi nervi, dar pana la urma lucrurile vor iesi asa cum iti doresti. Nu trebuie insa sa te grabesti nici macar un pic. In familie ar putea fi discutate unele chestiuni de interes comun. Atmosfera in casa va fi foarte placuta, ajutandu-te sa depasesti mai usor problemele cotidiene.

Scorpion: Situatia financiara te avantajeaza, desi cheltuielile pe care le ai in plan depasesc veniturile. Vei fi tentat sa faci o investitie care iti va goli buzunarele, dar te vei redresa in cel mai scurt timp. Chestiunile sentimentale te intereseaza in mod special dar nu trebuie sa te astepti la rezultate deosebite. Incearca sa mentii in echilibru relatia cu fiinta iubita.

Sagetator: Te bucuri de o crestere a popularitatii ceea ce ti-ar putea aduce si propuneri de colaborare deosebit de avantajoase. Discutiile cu partenerul de suflet te vor nemultumi, dar spre sfarsitul zilei situatia se va ameliora treptat. Daca iti este greu sa rezolvi unele situatii cu care te confrunti poti apela cu incredere la sprijinul celor din jur, care nu va intarzia sa apara.

Capricorn: Vei avea o serie de nemultumiri in familie pe care, chiar daca le vei discuta cu rudele, nu vei reusi sa le rezolvi. Mare atentie caci nu ar fi exclus nici sa se deterioreze ceva pe acasa. Daca ai de gand sa pleci la un drum, mare atentie caci la mijlocul intervalului este posibil sa ai unele probleme legate de acte sau chiar s-ar putea inregistra defectiuni al mijlocului de transport.

Varsator: Conjunctura astrala te favorizeaza cu conditia sa nu te grabesti catusi de putin. Daca vei avea rabdare si nu vei sari peste etape este posibil sa ai parte si de realizari mai deosebite. Partenerul de viata ar putea avea si el o realizare pe care o veti sarbatori impreuna. Sprijinul pe care vi-l veti da reciproc va va ajuta sa imbunatatiti relatia dintre dvs.

Pesti: Vei fi cam nervos si inclinat spre impulsivitate. Ar fi de dorit sa nu iti asumi riscuri inutile deoarece nu este exclus sa ai mici accidente. Din punct de vedere mental insa, vei functiona foarte eficient. Inteligenta si maturitatea judecatii tale vor fi cu siguranta apreciate. Relatia cu partenerul de viata va fi importanta pentru tine in aceasta perioada.

