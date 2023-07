Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ai chef de de o activitate mai deosebita, dar unele treburi te mai retin pe-acasa. Nu face totul de mantuiala, caci se va gasi cineva din familie. Pe plan social vei avea o realizare, pe care de fapt o asteptai de mai mult timp. Daca ai de semnat acte, fii atent la toate detaliile, deoarece se pot ivi tot felul de incurcaturi.

Taur: Vei avea de facut multe drumuri in timpul zilei. Activitatile se vor dovedi binevenite, caci vei scapa de surplusul de energie pe care il ai. Este posibil ca o cunostinta facuta intamplator sa iti retina in mod deosebit atentia. Intuitia de care dai dovada in aceste zile iti va permite sa te faci remarcat intr-un grup mai larg, dar si sa rezolvi o situatie delicata.

Gemeni: Esti incordat intr-o oarecare masura, dar dupa ce vei pune la punct planurile de viitor, te vei simti mult mai bine. Cineva din familie iti va solicita un sfat intr-o problema importanta. Pe cat posibil evita speculatiile financiare, caci ai putea face greseli mari. Timpul liber ar putea fi alocat chestiunilor domestice, la care ai ramas in urma in ultimul timp.

Rac: Ai de pus in ordine tot felul de hartii, ceea ce te va plictisi peste masura. Energia de care dai dovada in tot ce faci va determina o crestere de popularitate in randul prietenilor. O cunostinta iti va face un anunt. Evita discutiile in contradictoriu sau activitatile in care ai nevoie de colaborare. De fapt ar fi de dorit sa nu dai curs pornirilor impulsive, caci ai putea face greseli.

Ads

Leu: Succese se anunta in comunicarea cu cei din jur. Poate aparea cineva de mare viitor, in viata ta. O abordare sincera a unei prietenii este lucrul cel mai indicat, mai ales ca ti se potriveste. Sensibilitatea de care dai dovada in aceasta perioada va face o buna impresie persoanelor de sex opus. Daca vei avea de dat un examen, cu siguranta rezultatul te va satisface.

Fecioara: Esti tensionat si asta iti creeaza greutati in comunicarea cu cei din jur. Dedica-ti timpul activitatilor de divertisment, caci in aceasta directie ai putea avea rezultate care sa te satisfaca. In plan financiar lucrurile nu evolueaza chiar asa cum iti doresti, iar cheltuielile par a nu se mai termina. Fii prudent in cazul in care doresti sa faci o investitie de mai mari dimensiuni.

Balanta: Vei fi pus in situatia de a arbitra o scurta disputa intre prieteni, ceea ce te va aduce, din nou, in centrul atentiei. Este posibil sa ai ocazia sa faci o cunstinta care ti-ar putea fi de un real folos in viitorul apropiat. Cel putin deocamdata nu este cazul sa te implici in activitati dificile mai ales la serviciu, deoarece este putin probabil sa le poti face fata.

Ads

Scorpion: O intalnire cu familia iti va ocupa o buna parte din zi. Se vor dezbate probleme de interes comun si nu iti va fi usor sa te faci ascultat; poate si pentru ca esti mai nervos, mai irascibil. S-ar putea sa ai de facut cuiva un cadou, sau, oricum, va trebui sa cheltuiesti niste bani. Tine legatura cu prietenii aflati pe alte meleaguri; vei afla vesti imbucuratoare de la sau despre acestia.

Sagetator: Vei avea tot felul de discutii legate de bani. O chestiune financiara s-ar putea rezolva in favoarea ta, cu conditia sa dai dovada de mai multa hotarare. Persoana iubita iti solicita mai mult din timpul liber si ar fi bine sa cedezi insistentelor acesteia. Pentru ceea ce ti-ai propus vei avea parte de multa alergatura, dar cum totul se va rezolva convenabil, nu ai de ce sa te plangi.

Capricorn: Vei avea o discutie cu o ruda apropiata in urma careia vor apare cateva semne de intrebare. Ai nevoie de putin timp pentru a-ti pune gandurile in ordine. O iesire la un spectacol ar fi binevenita. In general activitatile sociale iti vor face bine, caci iti vor permite sa depasesti mai usor neplacerile cotidiene, ce par a nu se mai termina.

Ads

Varsator: Stai ca pe ghimpi in asteptarea unei vesti, care intarzie. Daca vei da dovada de mai multa rabdare va fi mai bine pentru toata lumea. Ai face bine daca ai iesi cateva ore afara, pentru a te deconecta. De fapt activitatile de divertisment iti vor permite sa imbini utilul cu placutul. Cineva din familie iti va anunta o mica realizare pe care o veti sarbatori impreuna.

Pesti: Este foarte posibil sa fii pus in fata unei situatii a carei rezolvare se va lasa asteptata ceva timp. Din fericire, acest lucru nu-ti va incurca planulrile pentru ziua de azi. Vei discuta cu prietenii ultimele evenimente din viata ta si le vei cere parerea. N-ar strica sa le asculti sfaturile, care se vor dovedi inspirate. Comunicarea cu cei apropiati este destul de dificila.

Ads