Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Esti mai dinamic si mai vioi decat in mod obisnuit. Totusi, discutiile in contradictoriu va pot crea o stare accentuata de agitatie, de neliniste. Interesul tau pentru relatia cu persoana iubita va fi mare si, nu vei avea parte de surprize. Sprijinul partenerului de suflet iti va fi de un real folos in ceea ce priveste chestiunile profesionale.

Taur: Esti inspirat si acest lucru te ajuta in rezolvarea chestiunilor de serviciu. Daca va fi nevoie sa pleci intr-o delegatie, nu este cazul sa iti arati nemultumirea. Chiar daca situatia nu iti convine ar fi de dorit sa nu faci nici un fel de comentarii. Activitatile intelectuale iti vor da ocazia sa-ti pui in valoare calitatile, dar n-ar fi rau sa iti treci in program si o activitate recreativa.

Gemeni: Sansa nu te va proteja in aceasta zi, asa ca lucrurile nu iti ies asa de usor precum te-ai astepta. Tine cont ca traversezi o perioada in care sunt favorabile mai degraba finalizarile decat noile initiative. In cazul in care doresti sa faci o schimbare, nu lua decizii superficiale, ci gandeste-te cu seriozitate. Nu te lasa influentat de amabilitatile unei persoane din anturajul apropiat!

Rac: Ai multa energie, iar in aceasta saptamana vei reusi sa ti-o folosesti intr-un mod care te va avantaja. Pentru tine cel mai bine ar fi sa te implici in activitati sociale, care iti vor da ocazia sa capeti mai multa incredere in propriile capacitati. Nu pierde ocazia de a-ti pune in practica proiectele mai indraznete. Gaseste-ti ceva mai mult timp pentru fiinta iubita.

Ads

Leu: Nu te lasa influentat de nemultumirile persoanei iubite in luarea deciziilor. Energia si initiativa vor fi la nivel maxim. Si din punct de vedere mintal functionezi la limita superioara. Ar fi bine totusi sa nu te implici in activitati cu grad mare de risc. Ti se vor repartiza noi sarcini de serviciu, care vor demonstra ca superiorii ierarhici iti apreciaza calitatile.

Fecioara: Vei avea parte de o multime de probleme marunte, care nu iti vor da timp nici macar sa respiri. Un colaborator iti va da o informatie ca ti-ar putea aduce o multime de avantaje daca vei sti sa o folosesti. Inspiratia iti va permite sa faci fata cu bine tuturor situatiilor cu care te vei confrunta. In familie vei avea parte de discutii obositoare, si ar fi bine sa iti pastrezi calmul.

Balanta: Iti vei dori mai mult ca oricand o consolidare a relatiei tale cu fiinta iubita. Unele din proiectele pe care le-ati facut impreuna de mai mult timp ar putea fi puse in practica. Sentimentele tale sunt deosebit de puternice si, din fericire, se bucura de reciprocitate. Mare atentie daca ai de semnat acte sau orice fel de documente oficiale, caci se pot ivi tot felul de incurcaturi.

Ads

Scorpion: Ti se vor face tot felul de propuneri, dar nu este cazul sa te grabesti nici macar un pic. Initiativele din aceasta zi se vor bucura de succes, cu conditia sa dai dovada de prudenta si sa nu astepti rezultate imediate. Sfaturile celor din familiei se vor dovedi inspirate si n-ar fi rau sa tii cont de acestea. Este posibil sa cheltuiesti ceva bani pentru imbunatatirea sanatatii.

Sagetator: Energia fizica nu va fi punctul tau forte, asa ca ar fi de dorit sa ai un program cat mai echilibrat in aceasta zi. Este foarte posibil sa apara neplaceri de tot felul, dar mai ales in relatia cu pertenerul de viata. Prudenta va trebui pusa pe primul plan in tot ce vei dori sa intreprinzi. Un mic castig te va ajuta sa invhei ziua intr-un mod mai optimist.

Capricorn: Nu ai parte de stare nemaipomenita in ceea ce priveste starea te de sanatate. In cazul in care te confrunti cu o suferinta cronica, este posibil ca aceasta sa revina in atentia ta, sau chiar sa se acutizeze. La serviciu lucrurile nu evolueaza asa cum iti doresti si va trebui sa te descurci de unul singur. Eforturile facute vor fi apreciate de superiorii ierarhici.

Ads

Varsator: Va fi nevoie de multa alergatura pentru a putea rezolva tot ce ai in plan. Este posibil chiar sa fie nevoie sa ceri sprijinul unor prieteni pentru a nu ramane prea mult in urma cu activitatile. Atmosfera la serviciu va fi relaxata, asa ca nu ai de ce te plange. Este posibil ca succesul de care te bucuri in randul persoanelor de sex opus sa genereze manifestari de gelozie ale partenerului.

Pesti: Nevoia de comunicare cu fiinta iubita va fi mare dar nu vei reusi intotdeauna sa ajungeti la o concluzie comuna. La slujba poti avea unele realizari cu conditia sa nu te lasi condus de primul impuls. Relatia cu superiorii ierarhici va fi deosebit de tensionata. Sunt posibile unele succese legate de bani. Este o perioada in care ar trebui sa eviti confruntarile cu orice autoritate.

Ads