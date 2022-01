Horoscop zilnic. Duminică, 9 ianuarie. Zodia care trebuie să aibă grijă dacă pleacă la drum

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Capacitatea ta de concentrare este destul de scazuta astazi, asa ca nu este cazul sa te implici in activitati intelectuale deosebite. Relatia cu pretenii este prioritara pentru tine, dar nu uita ca sunt destul de multe de facut in aceasta zi. De pe alte meleaguri vei primi vesti, care iti vor trezi interesul, dar nu este cazul sa iei drept bun tot ce iti trece pe la urechi.

Taur: Daca te pregatesti sa pleci la drum, ar fi bine sa verifici cu atentie mijlocul de transport. N-ar fi exclus nici sa ai probleme cu actele sau cu legitimatiile de calatorie. Niste datorii mai vechi vor trebui platite, ceea ce iti va da bugetul peste cap. In cazul in care ti se va propune o investitie, ar fi bine sa nu dai un raspuns pana nu aflii toate datele necesare pentru a-ti face o imagine corecta asupra situatiei.

Gemeni: Vei avea parte de multa alergatura pentru tot felul de chestiuni minore. Esti ocupat cu prea multe probleme si deja nu mai discerni care iti sunt prioritatile. Lucrurile nu se vor rezolva de la sine, asa ca ai face bine sa iti puni ordine in minte. O persoana mai in varsta iti poate fi de mare ajutor, daca-i vei asculta sfaturile. Din punct de vedere mental functionezi la limita superioara.

Rac: N-ar fi exclus sa ai o controversa cu cineva din anturajul de la serviciu. De altfel atmosfera la slujba va fi destul de tensionata, caci se vor ivi o multime de urgente pe ordinea de zi. Iar aceasta ar putea avea repercursiuni asupra starii tale generale. Deciziile prompte nu iti sunt astazi favorabile; gandeste-te de doua ori inainte de a spune sau a face ceva.

Leu: In cazul in care cineva din familie are probleme de sanatate, in aceasta perioada acestea s-ar putea atenua sau chiar rezolva. Capacitatea de concentrare este minima, asa deci fereste-te sa iei decizii. Vei primi o informatie, pe care este bine sa o stochezi in memorie. In aceasta zi, tot ce faci va trebui pus sub semnul prudentei. In caz contrar te asteapta tot felul de frecusuri.

Fecioara: O reuniune de familie este pe primul plan, caci se vor discuta probleme de interes comun. Evita sa te implici in activitati riscante, deoarece sunt posibile accidente de tot felul. Oricum, evita reactiile bruste, care ti-ar putea deteriora relatiile cu cei din jur. O disputa cu o autoritate din familie iti va pune in evidenta factorii de stres cu care te confrunti in ultimul timp.

Balanta: Este foarte posibil sa ai probleme legate de un drum. Fie nu vei reusi sa pleci, fie nu vei rezolva ceea ce ti-ai propus. Planurile tale secrete ar putea incepe sa prinda contur, totul este sa nu te grabesti nici macar un pic. In cazul in care pana acum te-ai confruntat cu unele probleme de sanatate, este foarte posibil ca acestea sa se amelioreze sau chiar sa-si gaseasca o rezolvare.

Scorpion: Daca vei avea de primit aprobari, semnaturi, rezolutii, astazi vei avea noroc. N-ar fi exclus sa faci o cumparatura mai mare. In acest caz, apeleazai la sfatul unor prieteni. Relatia cu familia iti da un sentiment de siguranta, ceea ce te incurajeaza sa te implici in activitati deosebite. In ceea ce priveste cheltuielile, ar trebui sa fii mai precaut.

Sagetator: Ti-ai facut o multime de planuri pentru timpul liber, dar o interventie de ultim moment va da totul peste cap. La serviciu nu iti este catusi de putin usor, caci te confrunti cu o situatie dificila. Relatia cu colegii este departe de a fi multumitoare, asa ca nu te vei putea baza intr-o prea mare masura pe ajutorul lor. Pregateste-te sa rezolvi totul de unul singur.

Capricorn: O zi buna, caci poti semna un contract sau acte oficiale de tot felul. Va fi nevoie sa cheltuiesti bani, fie pentru a pleca intr-o calatorie, fie pentru a-ti ajuta un prieten aflat la ananghie. Partenerii de afaceri iti propun sa te implicati mai mult. Totusi, nu este cazul sa te suprasoliciti, deoarece starea de agittie ce te caracterizeaza in ultimul timp s-ar putea accentua.

Varsator: O autoritate dn familie se poate impotrivi proiectelor tale. Nu incerca sa fortezi nota, pentru ca nu vei reusi decat sa escaladezi tensiunea; si oricum lucrurile se vor rezolva mai repede decat iti imaginezi. Intalnirea cu persoana iubita te va ajuta sa te relaxezi si sa uiti de aceste mici neplaceri. Proiectele pe care le veti face impreuna se vor dovedi inspirate.

Pesti: Nu ai o stare nemaipomenita si parca nimic nu te multumeste. Ai face bine sa iesi la o plimbare in imprejurimile orasului. Daca faci si ceva sport, este momentul cel mai bun pentru a-ti pune muschii in miscare. Este foarte posibil ca o cunostinta apropiata sa-ti ofere sprijinul pentru a-ti pune in practica un proiect de care aproape uitasei.

