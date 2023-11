Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In cazul in care doresti sa pleci intr-o calatorie, sansa te va favoriza. Prietenii sau rudele aflate pe alte meleaguri iti vor da tot felul de semnale, ceea ce iti va face mare placere. Pentru a finaliza o activitate inceputa de mai mult timp ai nevoie de sprijinul prietenilor. Oricum, ar fi bine sa-ti dozezi cu grija eforturile, pentru a fi in forma toata ziua.

Taur: Colaborarile te vor avantaja intr-o buna masura, dar ar fi bine sa nu te grabesti sa accepti chiar orice propunere ce ti se va face. Vei avea posibilitatea sa pui la punct un proiect important. Poate fi vorba de o lucrare la serviciu sau de o afacere. In familie vor avea loc cateva evenimente care te vor suprasolicita, dar carora le vei face fata cu bine.

Gemeni: Nu este o perioada buna pentru a te implica in tot felul de speculatii, deoarece este posibil sa ai parte de tot felul de incurcaturi. De asemenea, fii cu mare bagare de seama, caci exista o persoana care incearca sa-ti puna bete-n roate. Relatia cu prietenii evolueaza cum nu se poate mai bine, asa ca poti spera la sprijinul lor in orice situatie.

Rac: Cheltuielile vor fi mari, probabil chiar peste asteptari. Nu te implica in nici un caz in activitati financiare riscante. In ceea ce priveste activitatile de divertisment, ai toate sansele sa iti pui in practica proiecte pe care le-ai facut in compania partenerului de suflet. Sfaturile celor din familie se vor dovedi inspirate, asa ca n-ar fi rau sa le asculti.

Ads

Leu: Nu vor iesi toate asa cum iti doresti, dar acest lucru nu te va deranja intr-o prea mare masura. Vei avea unele discutii constructive cu fiinta iubita, discutii referitoare la programul pentru timpul liber. Pana la urma vei reusi sa o convingi sa-ti accepte punctele de vedere. In cazul in care ai de gand sa faci o investitie de mai mari dimensiuni, gandeste-te si la viitor.

Fecioara: Astazi dai dovada de mai multa sensibilitate decat in mod obisnuit, iar micile neintelegeri cu fiinta iubita te marcheaza puternic. Spre sfarsitul zilei te vei simti mai relaxat in plan sentimental. Pe cat posibil, evita discutiile in contradictoriu, indiferent de domeniu. Activitatile de divertisment vor fi prioritare, dandu-ti ocazia sa depasesti cu usurinta neplacerile din ultimul timp.

Balanta: O ruda apropiata iti va aduce la cunostinta o informatie care te va bine dispune. Proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber vor inregistra unele modificari, care insa te vor bucura. In cazul in care ai o suferinta cronica s-ar putea ca aceasta sa revina in atentia ta. Nu trebuie sa te temi de intalnirea cu medicul, caci vestile vor fi incurajatoare.

Ads

Scorpion: In plan afectiv nu ai de ce te plange, desi entuziasmul sentimental este sub nivelul obisnuit. Vei fi tentat sa te implici in diverse activitati pe care nu vei dori sa i le dezvalui partenerului, dar in acest caz nu faci decat sa-ti complici singur existenta. Ar fi bine ca, inainte de a lua o decizie sau de a face unele schimbari, sa ceri sfatul partenerului-macar formal.

Sagetator: Reusesti sa iei deciziile cele mai inspirate in problemele legate de chestiunile financiare. Totusi, rezultatele pe care le astepti se vor vedea ceva mai tarziu. Si astazi rabdarea va trebui pusa pe primul plan. Din punct de vedere sentimental ar putea avea realizari. Farmecul personal va iesi din nou in evidenta, dar mare atentie, caci nu este cazul sa faci schimbari in aceasta directie.

Capricorn: Problemele cu care te-ai tot confruntat sunt pe cale sa se rezolve. Ai putea avea o realizare de mai mici dimensiuni, dar care iti va demonstra ca nu ai muncit degeaba in ultimul timp. Oricum, prietenii iti vor fi de un real sprijin. Prudenta de care dai dovada in general ti-ar putea fi si azi de mare folos, caci nu orice persoana amabila iti doreste binele.

Ads

Varsator: Exista toate conditiile pentru a avea o realizare in plan familial. Chiar daca nu este vorba de o reusita spectaculoasa, se va vedea macar ca nu ai muncit degeaba in ultimul timp. Daca doresti sa obtii o aprobare, va trebui sa nu te grabesti nici macar un pic. In a doua parte a zilei este posibil sa revezi o cunostinta cu care nu te-ai mai vazut de multa vreme.

Pesti: Activitatile sociale iti vor face mare placere, mai ales ca iti vor da posibilitatea de a te intalni cu prietenii, de a te distra, de a te relaxa. N-ar fi exclus sa cunosti o persoana care iti va fi de un real folos in viitorul apropiat. Ceva mai multa atentie va trebui sa acorzi chestiunilor legate de sanatate. Mai exact, ar fi bine sa eviti consumul excesiv de alcool, cafea sau tutun.

Ads