Horoscop zilnic. Vineri, 13 mai. Zodia ce are nemulțumiri ușor exagerate

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Chiar daca ti se pare ca nemultumirile tale sunt pe deplin justificate, nu este cazul sa ii faci reprosuri fiintei iubite. O iesire in afara localitatii te-ar ajuta sa vezi lucrurile intr-o alta lumina. Daca ai fi mai tolerant ar fi mai bine pentru toata lumea. Oricum, activitatile sociale iti vor da ocazia sa iti pui in valoare calitatile, asa ca pastreaza-ti ceva timp si pentru ele.

Taur: Nu trebuie sa ai emotii, caci in ceea ce priveste sanatatea se pare ca nu vei avea probleme. Conjunctura generala, insa, iti va permite sa depasesti cu usurinta neplacerile cu care te vei confrunta in relatia ce cei din jur. Nu te implica in activitati riscante si mai ales evita sa ii contrazici pe cei din jur. In cazul in esti implicat intr-o afacere la limita legalitatii, prudenta va trebui sa fie la limita superioara.

Gemeni: Daca vei pleca la drum, vei avea ocazia sa faci o cunostinta interesanta, care ti-ar putea fi de folos in viitorul apropiat. Sunt posibile cheltuieli in compania partenerului de suflet, dar nu are de ce sa-ti para rau, caci te vei distra de minune. Nu este indicat sa faci schimbari majore in viata ta sentimentala. De sanatate va trebui sa ai ceva mai multa grija, altfel nu iti va fi prea bine in viitorul apropiat.

Rac: Ceea ce vei demara in aceasta perioada se va finaliza cu oarecare intarziere. Din punct de vedere sentimental este foarte posibil sa ai o zi ceva mai agitata. Vei avea dezbateri aprinse pe teme financiare in compania partenerului de suflet, dar pana la urma lucrurile se vor rezolva asa cum iti doresti. Totul este sa dati dovada de tact si de foarte multa rabdare. N-ar fi rau, insa, sa asculti cate odata si sfatul persoanei iubite.

Leu: Nu esti intr-o forma nemaipomenita, si acest lucru ar putea avea repercusiuni negative asupra relatiei tale cu cei apropiati. O suferinta mai veche va reveni in atentia ta. Tratati cu toata atentia chiar si cel mai nesemnificativ simptom. Spre seara irascibilitatea te-ar putea determina sa ai discutii aprinse cu o autoritate din familie. Daca vei reusi sa fii mai diplomat vei avea numai de castigat.

Fecioara: Nemultumirile tale sunt reale, dar usor exagerate. Nu te grabi sa faci schimbari in viata ta sentimentala, deoarece in scurt timp iti vei da seama ca ai facut o greseala. Este nevoie de mai multa rabdare pentru ca lucrurile sa evolueze asa cum iti doresti. De asemenea, este posibil sa primesti o propunere de colaborare, care s-ar putea dovedi deosebit de favorabila. Activitatile de timp liber te vor ajuta sa te relaxezi.

Balanta: Esti ceva mai sensibil si implicit mai putin obiectiv, asa ca ar fi bine sa amani deciziile in chestiunile importante. Vei primi propuneri interesante de petrecere a timpului liber, ceea ce iti va permite sa iti imbunatatesti starea de spirit. O mica bucurie ati putea avea din partea partenerului de suflet. In cazul in care ti-ai propus sa pleci la drum, fii cat se poate de atent, deoarece este posibil sa apara unele probleme legate de acte.

Scorpion: Ar fi de dorit sa ai un regim alimentar echilibrat caci ai putea avea probleme serioase cu stomacul. Energia fizica va fi la limita superioara, asa ca te vei putea implica in activitati dintre cele mai diverse. Pastreaza-ti mai mult timp pentru activitatile domestice, caci ai ramas in urma la acest capitol. Este posibil sa primesti o veste de la o ruda mai indepartata. Nu te increde in orice vorba spusa la intamplare.

Sagetator: Proiectele tale sunt marete si au sanse de a fi puse in practica, dar nu este nevoie sa te grabesti, mai ales ca ritmul tau este unul lent. Suprasolicitarea iti poate crea probleme de sanatate pe fond nervos. Daca iti vei pastra ceva mai mult timp pentru odihna, vei depasi cu bine aceasta zi cam agitata. Implicarea in activitati intelectuale iti va da posibilitatea sa-ti exprimi ideile intr-un cerc mai larg.

Capricorn: Traversezi o perioada in care starea de agitatie, de neliniste te impiedica sa faci tot ce ti-ai propus. Pe cat posibil nu te implica in activitati riscante, deoarece oportunitatea pentru accidente este destul de mare pentru zodia ta. Prudenta este cuvantul cheie pentru aceasta perioada si mai ales pentru aceasta zi. Partenerul de viata doreste sa te provoace la o discutie lamuritoare. Fii diplomat!

Varsator: Ti-ai propus sa faci multe, dar nu ai rabdare pentru nimic. In familie situatia este in continuare tensionata. N-ar fi exclus sa ai parte de o defectiune in gospodarie, a carei remediere te va tine cu sufletul la gura o buna bucata de vreme. De asemenea, o ruda de pe alte meleaguri ar putea avea o neplacere. Interesul pentru relatia cu fiinta iubita va fi peste nivelul obisnuit.

Pesti: Ordinea de zi este incarcata, dar nu este nimic ce ai putea amana. Este o perioada in care va trebui sa muncesti destul de mult pentru a realiza ceea ce iti propui. Pe de alta parte, popularitatea ta este in crestere, asa ca ai putea profita de ocazie pentru a-ti gasi noi adepti pentru proiectele pe care le ai in plan. Se profileaza cheltuieli mari, dar se va gasi cineva care te va sprijini in plan financiar.

