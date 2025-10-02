Horoscop zilnic. Joi, 2 octombrie. Zodia care primește o vizită neașteptată

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil ca situația ta financiară să înregistreze un câștig ce îți va permite satisfacerea unui moft. Oricum, activitățile financiar-contabile te favorizează. Cineva din anturajul apropiat îți va solicita sprijinul. Nu ești în forma ta cea mai bună din punct de vedere fizic, dar nici nu-l poți refuza. Drumurile pe care le ai de făcut, te vor irita peste măsură, dar măcar vei avea ocazia să îți rezolvi unele probleme.

Taur: Câteva zile mai lejere ar fi binevenite, pentru a-ți îmbunătăți relația cu persoana iubită; așa că, nu-ți face un program prea încărcat. Și acasă este mult de lucru; se mizează mult pe ajutorul tău, dar vei beneficia de înțelegerea rudelor pentru a amâna anumite activități. Vei primi o informație deosebit de interesantă zilele acestea, dar atenție cum o folosești!

Gemeni: Farmecul personal își va spune cuvântul, așa că se întrevăd succese în relațiile cu persoanele de sex opus. Te tentează o mică variație în sfera relațiilor sentimentale, dar prudența te face să bați în retragere. Chestiunile profesionale te interesează mai mult decât în mod obișnuit. Este posibil să fii solicitat să iei o decizie și ar fi bine să te gândești de două ori înainte de a spune ceva.

Leu: Vei avea de făcut față unor cheltuieli care îți vor dezechilibra serios bugetul, dar nu trebuie să îți faci griji – totul se va rezolva chiar mai bine decât crezi. Este posibil să pleci la drum pentru a rezolva chestiuni de natură familială sau pur și simplu pentru a te vedea cu rudele. În anturajul tău apropiat se vor ivi unele animozități și ar fi de dorit să nu dai curs pornirilor impulsive.

Fecioară: Pentru ziua de azi ai în plan tot felul de proiecte de petrecere a timpului liber. Ai dori să schimbi ceva în aspectul tău exterior, iar achiziția unui obiect de îmbrăcăminte te-ar putea face să vezi viața într-un mod mai optimist. Este posibil să fie nevoie să pleci la drum, ceea ce nu îți va face plăcere, dar nici nu este cazul să refuzi cu îndârjire.

Balanță: O zi destul de plină, în care vei avea de făcut o mulțime de lucruri și ți se va părea că timpul nu îți mai ajunge. N-ar fi exclus să primești o vizită care îți va da peste cap toate planurile. Vei descoperi că, în fond, acest lucru îți face plăcere, căci oricum nu aveai chef de treabă. Puterea ta de convingere este mare, așa că ai putea beneficia de un sprijin suplimentar pentru activitățile în care ești implicat.

Scorpion: Și astăzi șansa este de partea ta, iar inițiativele îți vor fi apreciate la justa valoare; ceea ce-i îngrijorează pe cei din jur este modul în care dorești să le pui în aplicare. Vei intra în posesia unei informații cu adevărat incendiare, pe care însă nu este momentul să o folosești. Succesele la care aspiri sunt condiționate în mare parte de prudență.

Săgetător: Energia fizică este la limita superioară, ceea ce îți permite să te implici în activități dintre cele mai diverse. Dacă cineva îți arată că o decizie este eronată, nu te încăpățâna, ascultă-i sfatul și fă schimbările ce se impun. Oricum, gândurile îți sunt cam împrăștiate, așa că este cazul să dai dovadă de un dram de prudență. De la cineva aflat la drum ai putea primi o informație interesantă.

Capricorn: Preocupările de timp liber și mai ales activitățile de divertisment te preocupă în mod special. Este posibil să pleci într-o călătorie, ceea ce îți va face mare plăcere, dar atenție la ceea ce mănânci – stomacul tău este sensibil în această perioadă și ți-ar putea face unele probleme. În general, sănătatea nu va fi punctul tău forte, așa că este cazul să nu te suprasoliciți.

Vărsător: Situația financiară te va interesa în mod special. Vor fi multe cheltuieli de făcut, dar ar fi bine să te gândești de două ori înainte de a scoate banii din buzunar. Mare atenție, deoarece nu este exclus nici ca cineva să încerce să te păcălească. Acasă ai putea demara unele mici schimbări pe care oricum ți le doreai de mai multă vreme. O rudă îți va face o bucurie.

Pești: În cazul în care ai de semnat acorduri sau tot felul de acte oficiale, va trebui să fii foarte atent, căci se pot ivi tot felul de încurcături. Orice activitate comercială îți poate aduce surprize neplăcute, așa încât, mai bine te abții. Unul din planurile tale mai vechi ar putea căpăta contururi reale. O întâlnire cu cineva din familie te va ajuta să închei ziua în mod plăcut.

