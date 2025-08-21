Horoscop zilnic. Joi, 21 august. Zodia care ar putea suferi un accident

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Situația ta profesională are șanse să se îmbunătățească. Totuși, nu este cazul să faci vreo schimbare de mai mare anvergură. Inițiativele din această zi își vor arăta roadele ceva mai târziu. Reușitele vor stârni admirația celor din jur. Activitățile intelectuale îți vor da ocazia să-ți pui în valoare calitățile. Relația cu prietenii are toate șansele să se îmbunătățească.

Taur: Deși interesul pentru relația cu persoana iubită este la fel de mare ca până acum, vei acorda ceva mai puțin timp întâlnirilor cu aceasta. Din fericire, vei putea miza pe sprijinul și înțelegerea ei. Ar fi de dorit să-ți găsești ceva mai mult timp pentru odihnă și relaxare. Vei primi propuneri interesante pentru activități sociale, ceea ce ți-ar putea da ocazia să cunoști oameni interesanți.

Gemeni: Ar putea să apară unele nemulțumiri legate de relația ta de dragoste. O discuție lămuritoare nu ar fi binevenită, căci ești cam impulsiv în această perioadă și ai putea face mai mult rău decât bine. Încearcă să folosești la maximum energia de care dispui, dar evită să te implici în activități cu grad mare de risc. Relația cu colaboratorii va fi cam tensionată.

Rac: Orice greșeală pe care o vei face în această perioadă te va costa mult în viitor. În cazul în care ești căsătorit, partenerul ar putea avea o realizare de care vă veți bucura împreună. Dacă ți se va propune o călătorie, nu ai niciun motiv să o refuzi. Este posibil să primești o ofertă interesantă pentru o colaborare, dar nu este cazul să dai un răspuns imediat.

Leu: Se pare că cineva care nu te prea iubește va încerca să îți pună piedici, dar te vei descurca excelent. Eforturile tale vor fi, în sfârșit, apreciate de o persoană cu funcție. N-ar fi exclus să fii obligat să te implici într-o activitate mai dificilă. Nu pierde din vedere oportunitățile ce se vor ivi. În ceea ce privește cheltuielile, gândește-te bine înainte de a lua o decizie.

Fecioară: Debordezi de energie și reușești să te implici în activități dintre cele mai diverse, cărora le vei face față fără probleme. Din punct de vedere intelectual, beneficiezi de o bună capacitate de concentrare. Șansele de succes în plan sentimental sunt mari, cu condiția să te orientezi mai degrabă spre consolidarea relației tale. Evită discuțiile în contradictoriu cu partenerul de suflet!

Balanță: Se pare că există cineva care nu îți dorește binele. Nu este cazul să te implici în activități al căror rezultat nu-l poți controla. Există oportunități pentru a face schimbări favorabile în ceea ce privește serviciul. Totuși, nu este o perioadă bună pentru a lua decizii importante. Popularitatea în rândul persoanelor de sex opus va crește considerabil.

Scorpion: Ai putea obține sprijinul colegilor într-o chestiune care îți va da serioase bătăi de cap. Ți se vor da noi sarcini de serviciu, dar vei dispune de suficientă energie pentru a te descurca fără probleme. Nu te lăsa influențat de cei ce doresc o realizare imediată. Prietenii sunt de partea ta și sunt dispuși să te sprijine cu tot ce pot, dar nu este cazul să exagerezi cu activitățile.

Săgetător: Ești plin de vervă și gata să te implici în activități de tot felul. Reușești totuși să-ți pui în ordine prioritățile, ceea ce te face mai sigur pe tine, mai încrezător în propriile capacități. Dacă ai de luat hotărâri, fii încrezător, căci inspirația de care dai dovadă te va ajuta. La serviciu va fi multă agitație, dar reușești să faci față cu bine tuturor cerințelor.

Capricorn: Cu colegii vei reuși să ajungi la un acord, iar neînțelegerile dintre voi se vor ameliora vizibil. Vei fi mai creativ în această perioadă și acest lucru îți va permite să ieși în evidență în anturajul de la serviciu. Ar fi bine să nu te grăbești în luarea deciziilor în chestiunile importante. Nu este un moment favorabil pentru a încerca o discuție lămuritoare cu șeful.

Vărsător: Vei avea mult de lucru, dar cum lucrurile vor ieși așa cum îți dorești, efortul nu te va obosi. N-ar fi exclus să fie nevoie să rămâi peste program la serviciu, ceea ce îți va încurca într-o oarecare măsură planurile pentru timpul liber. Starea ta generală este bună și îți permite să faci față unor activități diverse, atât în ceea ce privește serviciul, cât și activităților gospodărești.

Pești: Energia de care dispui nu îți va aduce prea mari avantaje dacă te vei implica în activități minore. Încearcă să-ți stabilești prioritățile și, mai ales, nu te lăsa dus de val. Mare atenție, căci este posibil să suferi un mic accident. Nu te implica în discuții în contradictoriu cu superiorii ierarhici sau cu rudele apropiate. Învață să dai dovadă de răbdare și înțelegere pentru cei din jur.

