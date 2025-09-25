Horoscop zilnic. Joi, 25 septembrie. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: În această perioadă dispui de multă energie fizică, pe care ți-o poți distribui spre domenii dintre cele mai diverse. Ești foarte interesat de tot ce se întâmplă la serviciu, dar nu reușești să te concentrezi la tot ce ai de făcut. Ar fi bine dacă ai apela la sprijinul celor apropiați, măcar pentru a te sfătui asupra deciziilor pe care urmează să le iei.

Taur: Vei munci destul de mult și te va deranja faptul că șefii nu par a-ți observa meritele. Relația cu colegii este bună și faptul că poți miza pe sprijinul lor te face să te implici în chestiuni deosebite. Te vei remarca într-un grup mai mare, ocazie cu care ți se vor face complimente și propuneri interesante. Dialogul cu persoanele de sex opus te va ajuta să-ți echilibrezi starea psiho-afectivă.

Gemeni: Pretențiile tale sunt exagerate și acest lucru poate genera mici neînțelegeri în relația cu partenerul de suflet. Dacă dorești o discuție lămuritoare, ar trebui să dai dovadă în primul rând de calm și stăpânire de sine. Atmosfera la serviciu va fi plăcută, așa că eforturile pe care le vei face nu te vor obosi. Intuiția te-ar putea ajuta să iei o decizie care își va demonstra eficiența în scurt timp.

Rac: Ești cam impulsiv și ai tendința de a te implica în tot felul de acțiuni fără o matură chibzuință. Sentimentele tale vor fi mai profunde și, dacă vei reuși să-ți stăpânești impulsivitatea, vei avea ocazia să-ți consolidezi relația de dragoste. Dacă ești implicat într-o relație stabilă, partenerul ar putea avea o realizare. Fii alături de partener!

Ads

Leu: Reușești să fii pe fază cu tot ce se întâmplă atât la serviciu, cât și în viața ta personală. Totuși, dacă ai de semnat documente oficiale, prudența va trebui pusă pe primul plan, deoarece se pot ivi tot felul de încurcături. O mare parte din atenția ta se va îndrepta, în această zi, spre problemele bănești. Ai mari șanse să obții unele câștiguri mai mult sau mai puțin așteptate, dar și să faci investiții inspirate.

Fecioară: Dai dovadă de mai multă conștiinciozitate decât în mod obișnuit, ceea ce va atrage aprecierile celor din anturajul de la serviciu. De drumuri nu vei scăpa, dar nu are de ce să te deranjeze, căci vei avea ocazia să rezolvi și o problemă personală. Poți avea mai multă încredere în colegi. Dacă ești implicat într-o relație stabilă, este posibil ca aceștia să se confrunte cu situații dificile, ceea ce te va afecta și pe tine într-o bună măsură.

Ads

Balanță: Relația cu superiorii ierarhici va fi destul de tensionată, dar până la urmă vei reuși să-i convingi să-ți accepte inițiativele. La serviciu vei munci destul de mult și din acest motiv nu vei putea să îți petreci timpul liber așa cum ți-ai propus. Partenerul de viață ar putea avea unele câștiguri financiare care vor asigura îmbunătățirea bugetului comun.

Scorpion: Comunicarea cu cei din jur va evolua cât se poate de bine, acest lucru permițându-ți să găsești persoane dornice să te sprijine. În ceea ce privește chestiunile legate de serviciu, ai putea să te implici în rezolvarea unei lucrări mai deosebite. Din punct de vedere sentimental, situația generală se îmbunătățește. N-ar fi exclus să ai ocazia de a te implica într-o afacere mai deosebită.

Săgetător: Nu ești într-o formă nemaipomenită, așa că nu trebuie să te implici în activități mari consumatoare de energie. În cazul în care ai o suferință cronică, aceasta poate reveni în atenția ta. Vei avea o ieșire care ar putea tensiona relația cu partenerul de suflet. N-ar fi exclus, însă, nici să faci ceva cheltuieli pentru divertisment, alături de ființa iubită. Evită discuțiile pe teme financiare!

Ads

Capricorn: Chiar dacă ți se pare că nu au dreptate, nu trebuie să te implici în discuții în contradictoriu cu superiorii ierarhici. Proiectele tale pot fi puse în practică oricum, așa că o atitudine mai cerebrală nu ar face decât să te ajute. Situația financiară s-ar putea îmbunătăți datorită unor activități extraprofesionale în care ești implicat.

Vărsător: Energia ta va fi la limita superioară, dar vei avea dificultăți în a ți-o canaliza spre un scop concret. Starea de iritare ce te caracterizează în ultimul timp te-ar putea determina să te cerți cu cineva. Alături de partenerul de suflet vei pune la punct proiecte de interes comun și te vei simți mai aproape sufletește de acesta. Pe cât posibil, nu te lăsa influențat de comentariile unor persoane răutăcioase.

Pești: Calitățile tale vor ieși în evidență, în timp ce popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus crește. Ai putea să faci o cucerire cu ocazia unui drum. Te vei bucura de o relație bună cu șefii, așa că, dacă ai nevoie de sprijinul lor, conjunctura astrală te va avantaja. Este posibil să ți se repartizeze sarcini noi, semn că te faci remarcat datorită calităților de care dispui.

Ads