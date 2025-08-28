Horoscop zilnic. Joi, 28 august. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Chestiunile sentimentale vor fi deosebit de importante pentru tine în această zi. Relația cu persoanele de sex opus se va îmbunătăți și te vei bucura de aprecierea acestora. Profită de această conjunctură pentru a-ți consolida relația cu ființa iubită. Vei primi o ofertă cel puțin interesantă de petrecere a timpului liber, dar înainte de a o accepta, gândește-te și la cheltuieli.

Taur: Din punct de vedere sentimental lucrurile evoluează cel puțin mulțumitor. Implicarea ta în relația de cuplu este din ce în ce mai profundă, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Totuși, n-ar fi exclus să apară manifestări de gelozie ale partenerului. Profită de timpul liber pentru a finaliza o activitate pe care o amâni de mai mult timp.

Gemeni: Nu te simți prea în largul tău și ai tendința de a face reproșuri partenerului de suflet. Cel mai bine ar fi să dovedești mai multă înțelegere față de acesta. Spre sfârșitul zilei ai putea afla o veste care îți va însenina chipul. Răbdare și înțelegere sunt cuvintele-cheie pentru această perioadă. N-ar fi exclus nici ca în această perioadă să apară un mic accident casnic.

Rac: Proiectele pentru timpul liber făcute în compania ființei iubite vor înregistra unele modificări, ceea ce ar putea genera discuții în contradictoriu. Este posibil ca partenerul de suflet să aibă parte de un câștig material. Nu este un moment favorabil pentru a decide ce veți face cu banii. Unul dintre prieteni vă va aduce la cunoștință o informație interesantă.

Leu: Este foarte posibil să fie nevoie să revii asupra unor lucrări pe care le-ați considerat finalizate, dar care se vor dovedi a nu fi întru totul. Programul pentru această zi va fi foarte plin și nu vei putea lăsa nimic pe planul al doilea. Chiar dacă energia fizică nu îți lipsește, n-ar fi rău să-ți păstrezi ceva mai mult timp și pentru odihnă.

Fecioară: Dovedești o bună robustețe fizică, ceea ce te va ajuta în tot ce dorești să întreprinzi. În plus, optimismul de care dai dovadă va avea efecte pozitive asupra stării generale. Din punct de vedere mental, ești cam împrăștiat. Nu este o perioadă bună pentru a călători. În cazul în care dorești să faci mici schimbări în apartament, conjunctura astrală te va avantaja.

Balanță: Ar trebui să-ți faci cu atenție programul pentru această zi și să nu te implici în activități care să te suprasolicite, mai ales din punct de vedere fizic. Va trebui să îți găsești ceva mai mult timp pentru odihnă. În cazul în care dorești să te implici în activități mai complicate, fii cât se poate de atent, deoarece lucrurile ar putea lua o întorsătură neașteptată.

Scorpion: Nu este exclus ca o rudă apropiată să aibă o intervenție ce ar putea genera neînțelegeri în relația ta cu ființa iubită. N-ar fi exclus nici ca chestiunile gospodărești să te împiedice să îți petreci timpul liber în compania persoanei iubite. Vei avea posibilitatea să te implici în activități dintre cele mai diverse, fără să te simți prea obosit.

Săgetător: Ești irascibil și gata în orice moment să îți ieși din fire. Evită să dai curs impulsivității de moment care, mai mult ca sigur, te va conduce pe căi greșite. Tratează cu toată seriozitatea o eventuală răceală! Nu este cazul să te implici în activități riscante, deoarece vei avea neplăceri. Partenerul de viață ar putea avea o realizare de care vă veți bucura împreună.

Capricorn: Te confrunți cu tot felul de situații stresante, dar din fericire vei reuși să găsești rezolvări convenabile. Oricum, proiectele tale pot fi puse în practică. În cazul în care dorești să semnezi un contract, să obții o aprobare, șansa îți va surâde. Ar fi bine să încerci să fii mai ponderat în manifestări și, mai ales, evită să îți exprimi nemulțumirile.

Vărsător: Dacă până acum ai avut unele probleme, acestea par a-și găsi rezolvarea sau măcar se vor ameliora. Energia fizică nu este deosebită, dar reușești să ți-o canalizezi spre scopurile prioritare. Implicarea în activități sociale îți va da ocazia să te relaxezi. Din punct de vedere sentimental situația te avantajează, așa că nu vor lipsi ocaziile de a petrece clipe plăcute în compania partenerului.

Pești: Ești cam irascibil și din acest motiv ai putea greși cu ușurință în deciziile legate de activitățile în care ești angrenat. Atenție, căci impulsivitatea te poate determina să faci gesturi pe care ulterior le vei regreta. Te vei bucura de simpatia persoanelor de sex opus cu care vei intra în contact. Complimentele îți vor face mare plăcere, căci îți vor reechilibra starea afectivă.

