Horoscop zilnic. Joi, 4 septembrie. Zodia care riscă o penalizare

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Alături de partenerul de suflet vei pune la punct proiecte de interes comun și te vei simți mai în largul tău. Pe cât posibil, nu te lăsa influențat de comentariile unor persoane răutăcioase. Nevoia de cooperare, de dialog va fi mare în această perioadă. Partenerul de suflet ar putea avea o realizare socio-profesională de care vă veți bucura împreună.

Taur: Dacă ai în vedere unele tratative pentru a încheia o afacere, șansa este de partea ta. Oricum, tot ce ține de semnarea actelor oficiale poate fi rezolvat favorabil. Și comunicarea cu colegii îți va aduce bucurii. Fii prudent în relația cu șefii! Oricum, poți miza pe sprijinul ființei iubite pentru punerea în practică a proiectelor tale.

Gemeni: Ești cam impulsiv și ai tendința de a te implica în tot felul de acțiuni fără o matură chibzuință. Chiar dacă ți se pare că cei din familie nu au dreptate, nu trebuie să te implici în discuții în contradictoriu. Proiectele tale pot fi puse în practică oricum, așa că o atitudine mai cerebrală nu ar face decât să te ajute. Evită discuțiile pe teme financiare!

Rac: Atât fizic, cât și mintal ești eficient și reușești să faci față cu succes în activitățile în care te implici. Un eveniment oarecum neașteptat îți va pune nervii la grea încercare, dar numai pentru puțin timp. Vei fi tentat să încerci unele schimbări și, dacă vei proceda cu diplomație, acestea ar putea fi primite cu entuziasm de partenerul de suflet. Ai putea încerca să-ți folosești mai eficient calitățile.

Leu: Ești foarte interesat de tot ce se întâmplă la serviciu, dar nu reușești să te concentrezi la tot ce ai de făcut. Ar fi bine dacă ai apela la sprijinul celor apropiați, măcar pentru a te sfătui asupra deciziilor pe care urmează să le iei. Chiar dacă munca de rutină îți este mai la îndemână, n-ar strica să accepți și soluțiile mai îndrăznețe care îți vor fi sugerate.

Fecioară: Starea psihică este bună și acest lucru te ajută să te menții în formă pe tot parcursul zilei. Atmosfera la serviciu va fi plăcută, așa că eforturile pe care le vei face nu te vor obosi. Intuiția te-ar putea ajuta să iei o decizie care își va demonstra eficiența în scurt timp. Ai putea să demarezi o nouă lucrare, dar va trebui să faci totul de unul singur.

Balanță: Starea ta fizică nu este dintre cele mai bune, așa că ai face bine să nu te implici în activități care să te suprasolicite. Mare atenție, căci o suferință mai veche ar putea reveni în atenția ta. La serviciu te vei confrunta cu situații mai dificile, pe care însă vei reuși să le depășești. Farmecul personal îți va permite să faci o impresie excelentă unor persoane de sex opus.

Scorpion: Beneficiezi de un excelent echilibru energetic, ceea ce îți permite să faci față unor activități dintre cele mai diverse. Pretențiile tale sunt exagerate și acest lucru poate genera mici neînțelegeri în relația cu partenerul de suflet. Dacă dorești o discuție lămuritoare, primele zile ale intervalului sunt cele mai potrivite. Ar fi mai bine pentru toată lumea dacă ai încerca să fii mai indulgent!

Săgetător: Este posibil ca o suferință mai veche să se amelioreze sau chiar să-și găsească rezolvarea. Vei cheltui ceva bani pentru îmbunătățirea sănătății, iar efectele nu vor întârzia să apară. Din punct de vedere financiar, situația va fi deosebit de stresantă. Mare atenție la activitățile în care ești implicat la serviciu, deoarece ai putea avea parte de o penalizare.

Capricorn: Partenerul va avea de finalizat un proiect, iar ajutorul tău i-ar putea fi de un real folos. Dacă dorești să-l convingi să-ți accepte propunerile, această zi se va dovedi deosebit de favorabilă, cu condiția să dai dovadă de diplomație. Dacă vei avea mai multă răbdare, colaborările îți pot aduce rezultate satisfăcătoare. Nu este momentul să semnezi documente oficiale.

Vărsător: La serviciu vor exista unele fricțiuni cu colegii, dar vei găsi repede o cale de a rezolva lucrurile. Este posibil să faci unele mici schimbări în ceea ce privește situația profesională. Nu te grăbi însă și gândește-te de două ori înainte de a lua o decizie. Vei avea mari oportunități de a-ți petrece timpul liber într-un mod plăcut. Relația cu prietenii va fi bună și ai putea călători alături de aceștia.

Pești: Dai dovadă de mai multă conștiinciozitate decât în mod obișnuit, ceea ce va atrage aprecierile celor din anturajul de la serviciu. De drumuri nu vei scăpa, dar nu are de ce să te deranjeze, căci vei avea ocazia să rezolvi și o problemă personală. Poți avea mai multă încredere în colegi, chiar dacă unul dintre aceștia nu se arată prea dornic să te ajute.

