Horoscop zilnic. Luni, 1 septembrie. Zodia care ar putea merge într-o călătorie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil ca la serviciu să ai parte de multă alergătură pentru a rezolva chestiuni urgente apărute pe ordinea de zi. Persoanele mai tinere din familie vor avea nevoie de mai multă îndrumare din partea ta, mai ales pe la jumătatea intervalului. Cu banii vă va fi destul de bine, căci vei reuși să obții unele câștiguri din colaborări sau din activități extraprofesionale.

Taur: Evită să te implici în activități la limita legalității, deoarece sunt persoane care nu așteaptă decât să faci un pas greșit. Colaborările îți vor aduce o mulțime de avantaje și în această perioadă. Manifestările de gelozie ale partenerului ar putea determina apariția unor tensiuni în relația voastră. La slujbă situația s-ar putea deteriora, așa că nu vei putea miza pe sprijinul colegilor.

Gemeni: Nu este cazul să dai curs impulsivității, deoarece ai putea avea neplăceri serioase, mai ales cu superiorii ierarhici. Partenerul de viață ar putea avea unele câștiguri financiare care vor asigura îmbunătățirea bugetului comun. În plan profesional vor fi multe de făcut, dar vei reuși să faci față tuturor cerințelor, iar eforturile tale nu vor rămâne neobservate de superiorii ierarhici.

Rac: Relația ta cu rudele mai îndepărtate revine în actualitate. Este posibil să fii obligat să intervii într-o discuție aprinsă; o atitudine mai obiectivă va fi absolut obligatorie, căci altfel riști să nedreptățești pe cineva. În cazul în care dorești să începi o lucrare de mai mare anvergură în apartament, nu te aștepta ca lucrurile să se finalizeze cu rapiditate.

Ads

Leu: Nu este un moment favorabil pentru a face o investiție de mai mari dimensiuni sau pentru a face cheltuieli nejustificate. Relația cu superiorii ierarhici va fi destul de tensionată și nu este cazul să încerci să-i convingi să îți accepte inițiativele. La serviciu vei munci destul de mult și, din acest motiv, nu vei putea să îți petreci timpul liber așa cum ți-ai propus.

Fecioară: Ai tendința de a fi cam impulsiv, ceea ce îți poate crea neplăceri majore. Nu vei reuși să comunici prea bine cu cei din jur și, de aceea, ar fi indicat să nu încerci niciun fel de colaborări. Partenerul de viață s-ar putea confrunta cu unele probleme și va avea nevoie de sprijinul tău. Nemulțumirile cu care te-ai confruntat până acum în legătură cu situația financiară se vor rezolva.

Balanță: Capacitatea ta de a-ți canaliza energia în scopuri practice este destul de scăzută. Colaborările îți vor ridica probleme neașteptate. În carieră te vei confrunta cu situații dificile, pe care le vei rezolva cu greu. Va trebui să dai dovadă de tact și de răbdare, altfel nu-ți va fi ușor să te descurci. Tendința către critică poate dăuna și relațiilor din familie.

Ads

Scorpion: Situația ta financiară este destul de complicată. Cheltuielile nu vor fi mari, dar banii care ți se datorează îți vor parveni cu întârziere. Investițiile pe care le vei face în această perioadă nu-și vor arăta roadele prea curând. Mintea ta este plină de idei, dar acestea sunt cam împrăștiate și nu ar fi cazul să le pui în practică decât după ce te vei sfătui cu cineva de încredere.

Săgetător: Prudența va trebui pusă pe primul plan în tot ce dorești să întreprinzi, dar mai ales în relația cu partenerul de viață. La serviciu ai putea primi noi sarcini care se vor dovedi dificile, dar pe care le vei rezolva din mers. Oricum, relația cu colegii va fi mulțumitoare, așa că vei putea miza pe sprijinul acestora.

Capricorn: Este posibil să primești o ofertă excelentă de colaborare, din punct de vedere financiar. Pe de altă parte, n-ar fi exclus ca la serviciu să ai o realizare la care aproape nici nu mai sperai. O persoană importantă ar putea fi convinsă să îți susțină inițiativele. Ai putea călători în compania partenerului de viață sau a celui de afaceri, dar fii atent la acte.

Ads

Vărsător: La serviciu, lucrurile se vor rezolva cu greutate și nu îți va fi ușor să te descurci. Dacă vei reuși să dai dovadă de ceva răbdare, ar fi mai ușor pentru toată lumea. Nu vor lipsi însă ocaziile de distracții, așa că starea psihică se va îmbunătăți. Situația ta sentimentală este, în ansamblu, bună. Timpul liber îl vei petrece în compania ființei iubite și vei avea ocazia să mai uiți de nemulțumirile din ultimul timp.

Pești: Traversezi o perioadă extrem de tensionată și ar fi bine să nu te implici în activități cu grad mare de risc. Va fi nevoie de multă alergătură pentru a rezolva situații mai delicate ce se vor ivi la serviciu. Vei primi o propunere de colaborare care îți va da posibilitatea de a-ți îmbunătăți situația materială.

Ads