Horoscop zilnic. Luni, 22 septembrie. Zodia care primește niște bani în cont

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei fi deosebit de dinamic, de activ, dar cam impulsiv și din acest motiv ai putea avea neînțelegeri cu cei din jur. În ceea ce privește colaborările, ar fi de dorit să fii cât se poate de prudent, deoarece ai putea avea o surpriză mai puțin plăcută. În plan profesional, vei putea face unele mici schimbări; n-ar fi exclus să semnezi unele documente sau să primești o aprobare.

Taur: Proiectele pentru timpul liber te interesează în mod special. Este posibil să primești o invitație care te va tenta, dar nu este cazul să te grăbești cu răspunsul. Părinții își vor arăta nemulțumirea în legătură cu modul în care cheltuiești banii. La serviciu, vei avea o mulțime de făcut și n-ar fi exclus să fie nevoie să rămâi peste program. Pe cât posibil, evită să te contrazici cu colegii.

Gemeni: Te vei implica cu plăcere în tot felul de activități. Din punct de vedere mental, funcționezi la limita superioară, dar nici abilitățile tale practice nu lasă de dorit. Ești mai sensibil și mai impresionabil decât în mod obișnuit, ceea ce ar putea influența în bine relația ta cu persoana iubită. Neînțelegerile cu cei din jur pot izbucni în orice moment, așa că stăpânește-ți impulsivitatea.

Rac: Interesul pentru chestiunile materiale va fi parcă mai accentuat. Câștigurile nu vor lipsi, dar vor veni cu o oarecare întârziere, iar în ultimele zile ale intervalului, vei face oarecare cheltuieli pentru a-ți ajuta familia. Pentru ceea ce dorești să întreprinzi, va fi nevoie de multă alergătură. Dacă ai de semnat acte, mare atenție, deoarece oricând se poate strecura o greșeală.

Leu: Vei avea o mulțime de cheltuieli, dar vei reuși să te descurci destul de bine. Nu te implica în activități financiare riscante, căci ai putea avea surprize foarte neplăcute. Stresul și excesul de activități ar putea genera probleme de sănătate pe fond nervos. Din punct de vedere sentimental, lucrurile nu vor evolua chiar așa cum îți dorești; unele nemulțumiri mai vechi ar putea reveni în atenția ta.

Fecioară: Ai unele nemulțumiri în plan profesional, iar ele se vor rezolva nu chiar așa de repede pe cât te-ai aștepta tu. Starea de iritare și de agitație se va diminua spre seară. Evită activitățile riscante, deoarece n-ar fi exclus să ai parte de un mic accident. Prudența trebuie pusă pe primul plan în tot ce întreprinzi în această perioadă, dar astăzi mai ales.

Balanță: Unele dintre neplăcerile cu care te-ai confruntat până acum în cămin își vor găsi o rezolvare, măcar de moment. Investițiile pe care le vei face azi nu îți vor aduce rezultate imediate. Mintea îți este plină de idei, dar cam împrăștiate, așa că ar fi de dorit să te sfătuiești cu cineva de încredere înainte de a le pune în practică. Ceva bani îți vor intra în cont, dar cu oarece întârziere.

Scorpion: La serviciu, îți va fi foarte greu să depășești problemele cu care te confrunți, mai ales că nici colegii nu se vor arăta prea cooperanți. Cheltuielile vor fi mari, dar vei reuși să te descurci onorabil. Traversezi o perioadă în care ar trebui să acorzi cât mai multă atenție sănătății. Activitățile extraprofesionale îți vor da ocazia să îți pui în valoare calitățile.

Săgetător: Ești agitat, neliniștit și ai tendința să te implici în mai multe activități odată. Cel mai bine ar fi să o iei mai încetișor, altfel nu vei reuși mare lucru. Acasă, vei avea multă treabă. Nu este exclus să se deterioreze ceva, ceea ce va determina un consum suplimentar de bani și de nervi. Riscurile asumate fără o matură chibzuință te-ar putea aduce în situația de a avea un accident.

Capricorn: Vei fi contactat de prietenii sau rudele de pe alte meleaguri. Este foarte posibil să te confrunți cu unele probleme de natură materială, dar acestea se vor rezolva cu rapiditate. Cineva din familie ar putea să-și arate nemulțumirea în legătură cu modul în care folosești banii și n-ar fi rău să ții cont de sfatul său. Sănătatea nu va fi punctul tău forte.

Vărsător: Interesul pentru activitățile profesionale va fi ceva mai mare în această perioadă. Ai putea obține un mic succes, ceea ce îți va mări încrederea în propriile capacități. Popularitatea ta va crește simțitor; oriunde te vei duce, vei găsi persoane care îți apreciază inițiativele și care te vor sprijini la nevoie. În cămin, veți avea parte de multă treabă și nu întotdeauna se va găsi cineva care să vă sară în ajutor.

Pești: Ai tendința de a te gândi poate prea mult la trecut. Ceea ce a fost nu se mai poate schimba, dar ai putea să tragi unele concluzii valabile și pentru prezent. N-ar fi exclus nici ca o mai veche cunoștință de la serviciu să îți facă ochi dulci. Nu ai niciun motiv să fii crispat, mai ales că șansa este de partea ta în tot ce dorești să întreprinzi în această zi și nu numai.

