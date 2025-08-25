Horoscop zilnic. Luni, 25 august. Zodia care se întâlnește cu niște prieteni vechi

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Chestiunile gospodărești nu îți vor da posibilitatea să îți petreci suficient timp cu partenerul de suflet. Popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus va crește simțitor, dar nu este cazul să te lași dus de val și să faci schimbări de mai mare anvergură. Cheltuielile comune vor necesita discuții prelungite, dar nu vor avea efecte negative asupra echilibrului relației.

Taur: Nu ești într-o formă nemaipomenită, așa că ar trebui să nu te implici în activități care să te suprasolicite. Dozează-ți cu grijă eforturile, altfel nu vei reuși să te descurci. La serviciu va fi mare agitație; vei avea de făcut față unor activități dificile. Relația cu colegii va fi cam agitată și vei avea parte de obstacole neașteptate. Poți avea însă mai multă încredere în calitățile tale.

Gemeni: În general, comunicarea cu ființa iubită va evolua bine pe parcursul acestei zile. Entuziasmul sentimental va atinge limita superioară, așa că n-ar fi exclus să faci o cucerire din anturajul apropiat. În a doua jumătate a zilei se întrezăresc unele discuții pe teme financiare cu ceilalți membri ai familiei, dar până la urmă veți reuși să ajungeți la un acord.

Rac: Vei cheltui peste așteptări cu ocazia unei călătorii. Nu este un moment favorabil pentru a semna acorduri sau pentru a cere aprobări. Activitățile de divertisment îți vor da ocazia să te distrezi de minune. De la drum ai putea primi o veste bună de la o persoană care nu îți este tocmai indiferentă. Nu este însă cazul să iei chiar totul în serios; încearcă să fii mai obiectiv.

Leu: Ai tendința de a te apuca de prea multe lucruri și nu vei termina mai nimic. Încearcă să îți păstrezi calmul și nu te lăsa pradă impulsului de moment. Călătoriile îți vor da ocazia să faci cunoștințe interesante. Ar fi bine ca timpul liber să ți-l petreci acasă, alături de cei dragi. Implicarea în activități practice îți va face mai bine decât îți imaginezi.

Fecioară: Deși nu duci lipsă de inspirație, n-ar strica să te sfătuiești cu un prieten de încredere dacă dorești să iei decizii în chestiunile importante. Partenerul de viață ar putea avea o realizare pe care o veți sărbători împreună. Este posibil să primiți o ofertă de colaborare, ce se va dovedi în scurt timp avantajoasă. Șansa este de partea ta, chiar dacă rezultatele întârzie să apară.

Balanță: Vei face cheltuieli în compania prietenilor, dar nu are de ce să îți pară rău. Cineva din anturajul apropiat va avea unele probleme și va apela la sprijinul tău. Nu este cazul să încerci să îți impui punctele de vedere, căci nu vei reuși decât să tensionezi atmosfera. Activitățile intelectuale îți vor aduce satisfacții peste așteptări, cu condiția să nu te grăbești.

Scorpion: Nu ești în forma ta cea mai bună. Ești agitat, neliniștit și nu ai stare să faci ceea ce ți-ai propus. Încearcă să te implici în activități practice, care îți vor permite să îți consumi în mod eficient energia de care dispui. Nu este momentul să te implici în discuții în contradictoriu cu cei din familie. Încearcă să fii cât se poate de ponderat în manifestări.

Săgetător: Nu ești într-o formă nemaipomenită, așa că nu este cazul să te implici în activități care te-ar putea suprasolicita. Evită discuțiile în contradictoriu. Colaborările nu îți sunt avantajoase; traversezi o perioadă în care ar fi mai bine să faci totul de unul singur. Relația cu prietenii te va ajuta să depășești cu bine greutățile cu care te confrunți în ultimul timp.

Capricorn: Vei avea discuții legate de cheltuielile ce ar trebui făcute în cămin. Ar trebui să te gândești de două ori înainte de a scoate banii din buzunar, căci ai putea avea probleme serioase. În familie se va produce un eveniment care te va face să închei ziua cât se poate de optimist. Este posibil ca o rudă să aibă o realizare socială, ceea ce va relaxa atmosfera în familie.

Vărsător: Starea ta generală nu va fi dintre cele mai bune: energia fizică va fi la limita inferioară și, dacă ai o suferință cronică, n-ar fi exclus să se acutizeze. Oricum, este o perioadă în care nu trebuie să te suprasoliciți, ci să-ți găsești ceva mai mult timp pentru odihnă și relaxare. Unul din proiectele mai vechi ar putea căpăta contururi reale cu condiția să asculți și sfaturile celor din jur.

Pești: N-ar fi exclus să apară unele probleme legate de sănătate. O schimbare pe care ți-o dorești de mai mult timp s-ar putea produce în această zi. Vei avea ocazia să te vezi cu unii din prietenii dvs. mai vechi. Nu veți reuși să faceți tot ce v-ați propus pentru timpul liber, dar ocaziile de distracții nu se vor lăsa așteptate.

