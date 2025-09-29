Horoscop zilnic. Luni, 29 septembrie. Zodia care ar putea începe o nouă relație

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil ca la serviciu să ai parte de multă alergătură pentru a rezolva chestiuni urgente apărute pe ordinea de zi. Persoanele mai tinere din familie vor avea nevoie de mai multă îndrumare din partea ta, mai ales pe la jumătatea intervalului. Cu banii vă va fi destul de bine, căci vei reuși să obții unele câștiguri din colaborări sau din activități extraprofesionale.

Taur: Inspirația te poate ajuta să realizezi ceva mai deosebit, așa că nu îți pierde timpul cu activități de rutină. Popularitatea ta este în creștere și asta îți asigură o anumită protecție. Nu lua nicio hotărâre pripită, căci riști să pierzi un colaborator sau să ai neînțelegeri cu cei din anturajul apropiat. Cineva din casă îți va anunța o mică realizare de care se va bucura întreaga familie.

Gemeni: Atât rudele, cât și prietenii te solicită pentru tot felul de sfaturi și informații. Este un bun moment pentru a le arăta de ce ești în stare. Ți se va propune o afacere, dar ar fi bine să fii cât se poate de precaut. Orice neglijență în domeniul financiar îți poate aduce pierderi mari. Fii cât se poate de atent chiar și la cele mai banale cheltuieli!

Rac: Vei avea parte de o zi obișnuită, în care nu se va întâmpla nimic deosebit. Încearcă o vizită prin magazine; nu pentru că ai avea absolut nevoie, dar o schimbare în aspectul tău exterior ți-ar da o notă de optimism și de prospețime. În ceea ce privește chestiunile profesionale poți fi mai optimist, căci superiorii ierarhici îți apreciază eforturile.

Leu: Pentru ziua de azi ți-ai făcut un program foarte încărcat, de care însă nu te vei putea ține. Ar fi mai bine să pleci la un drum câteva zile, în compania prietenilor. Cheltuielile vor fi mari, dar va merita din toate punctele de vedere. Cineva din familie îți va solicita un sfat într-o problemă profesională. Vei avea astfel ocazia să-ți pui în valoare inteligența și inspirația.

Fecioară: Ești foarte prins, dar nu se poate să nu găsești câteva ore și pentru odihnă. Este posibil să fii solicitat să pleci la drum lung; în acest caz, mare atenție cum conduci! De fapt, mare atenție în general, căci n-ar fi exclus nici să ai parte de unele controverse cu prietenii. N-ar fi exclus nici să apară unele încurcături legate de documente pe care trebuie să îți pui semnătura.

Balanță: Ești în continuare concentrat pe afacerile pe care le-ai inițiat. Ai o stare de iritare ce se datorează incertitudinii. Speculațiile pe care intenționezi să le faci nu se vor dovedi inspirate. Și pe acasă vor fi multe de făcut; n-ar fi exclus să se producă o stricăciune a cărei remediere te va costa timp și nervi. Relația cu părinții va fi mai tensionată, iar certurile pot izbucni în orice moment.

Scorpion: Astăzi ești ceva mai maleabil, ceea ce îți poate aduce câștiguri nesperate în multiple direcții. Nu te angrena în prea multe activități; cel mai bine ar fi să te limitezi la cele de divertisment. Oricum, va fi nevoie să-ți stabilești mai clar prioritățile, altfel îți vei consuma energia fără prea mult spor. Suspiciunile pe care le ai în legătură cu un prieten se vor dovedi în curând neîntemeiate.

Săgetător: Ambiția de care dai dovadă este apreciată, dar nu chiar de toată lumea. Din nou, chestiunile afective sunt la ordinea zilei. Ai putea să îți consolidezi relația cu persoana iubită sau ai putea începe o nouă relație. Ambele variante te favorizează, cu condiția să nu fii prea insistent. Vei primi niște informații în legătură cu care ar trebui să fii discret.

Capricorn: Problemele cu care te confrunți în gospodărie se vor rezolva, cu condiția să dai dovadă de mai multă răbdare și mai ales să nu te lași condus de primul impuls. Dacă dorești să îți cumperi ceva pentru casă sau să obții acordul unuia dintre părinți, s-ar putea să obții ceea ce dorești. Vei primi niște bani de la cineva din familie, pe care îi vei cheltui chiar mai repede decât îți poți imagina.

Vărsător: Vei avea parte de o zi plină; nici nu se pune problema că ai putea să te plictisești. Evenimentele vor lua o întorsătură absolut neașteptată. Vei fi ușor bulversat, așa că nu este cazul să reacționezi în niciun fel – cel puțin deocamdată. Dacă nu îți convine, evită să faci comentarii; singurii care vor fi sinceri cu tine vor fi cei din familie, așa că ascultă-le sfatul.

Pești: Acasă ai de făcut o mulțime de treburi gospodărești, pentru care nu ai niciun fel de chef. Cât privește cheltuielile, le vei face față cu ușurință, căci o sumă de bani se va întoarce la tine mai repede decât te-ai fi așteptat. În ceea ce privește relația cu cei din jur, fii cât se poate de atent, căci există o persoană care nu este sinceră cu tine. Prudența îți va fi de un real folos.

