Horoscop zilnic. Marți, 14 octombrie. Zodia care se întâlnește cu prietenii

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ai chef de o activitate mai deosebită, dar unele treburi te mai rețin pe-acasă. Nu face totul de mântuială, căci se va găsi cineva din familie. Pe plan social vei avea o realizare pe care, de fapt, o așteptai de mai mult timp. Dacă ai de semnat acte, fii atent la toate detaliile, deoarece se pot ivi tot felul de încurcături.

Taur: Împreună cu prietenii ai putea pune la cale o distracție sau o activitate la care să participe mai multă lume. Nu este cazul să fii stresat; lucrurile vor ieși așa cum îți dorești. De energie nu duci lipsă, așa că nu este o problemă dacă ai de gând să te implici într-o activitate mai deosebită la serviciu. Relația cu colegii este suficient de bună încât să poți miza pe sprijinul acestora.

Gemeni: Ești într-o dispoziție de zile mari; vei fi mai entuziast decât te-au văzut vreodată cei ce te cunosc. Ieșirea la o plimbare sau o șuetă cu prietenii va putea fi un prilej suplimentar de a te destinde. Cineva îți va face o promisiune, dar ar fi bine să nu crezi chiar tot ce ți se spune. La nivelul instituției la care lucrezi sunt posibile mici schimbări, care însă nu te vor afecta.

Rac: Vei avea o zi plină, în care nu vei avea timp să te plictisești. Energia te susține în tot ce faci, dar și prietenii vor fi de partea ta, măcar cu vorba dacă nu cu fapta. Relațiile cu străinătatea îți vor aduce satisfacțiile scontate, indiferent că este vorba de comunicarea cu prietenii de pe alte meleaguri sau de afaceri. La serviciu vei avea parte de multe frecușuri.

Leu: S-ar putea să ai idei noi, pe care să le prezinți și altora. Trăiești o emoție puternică și aceasta te-ar putea ajuta să realizezi ceva mai deosebit, să dai dovadă de un plus de creativitate. Ai putea măcar să schimbi puțin decorul în apartamentul tău. De gust nu duci lipsă. La serviciu nu este cazul să te implici în activități care să vizeze o realizare imediată.

Fecioară: Vei fi pus în situația de a arbitra o scurtă dispută între prieteni, ceea ce te va aduce, din nou, în centrul atenției. Este posibil să ai ocazia să faci o cunoștință care ți-ar putea fi de un real folos în viitorul apropiat. Cel puțin deocamdată, nu este cazul să te implici în activități dificile, mai ales la serviciu, deoarece este puțin probabil să le poți face față.

Balanță: Ești tensionat și asta îți creează greutăți în comunicarea cu cei din jur. Dedică-ți timpul activităților de divertisment, căci în această direcție ai putea avea rezultate care să te satisfacă. În plan financiar lucrurile nu evoluează chiar așa cum îți dorești, iar cheltuielile par a nu se mai termina. Fii prudent în cazul în care dorești să faci o investiție de mai mari dimensiuni.

Scorpion: Este posibil să fii cooptat într-o activitate care va fi pe placul tău. Vei avea un bun prilej de a te face remarcat, dar ar fi indicat să dai dovadă de un pic de modestie. Atmosfera de la serviciu este calmă, iar colegii te sprijină în tot ce încerci să faci. Dacă dorești, poți să întreprinzi ceva nou, care să-ți facă plăcere. Evită să faci cheltuieli pe care nu ți le poți permite.

Săgetător: Este foarte posibil să fii pus în fața unei situații a cărei rezolvare se va lăsa așteptată ceva timp. Din fericire, acest lucru nu-ți va încurca planurile pentru ziua de azi. Vei discuta cu prietenii ultimele evenimente din viața ta și le vei cere părerea. N-ar strica să le asculți sfaturile, care se vor dovedi inspirate. Comunicarea cu cei apropiați este destul de dificilă.

Capricorn: Ai spor în ceea ce privește operațiunile de curățenie, așa că îți va mai rămâne timp și pentru ceva distracție. Prezența ta fermecătoare nu va trece neobservată. În ceea ce privește chestiunile profesionale, fii mai conștiincios, căci ai putea avea parte de un dialog pe tonuri mai înalte cu superiorii ierarhici. La serviciu cineva încearcă să-ți pună bețe-n roate.

Vărsător: Vei avea tot felul de discuții legate de bani. O chestiune financiară s-ar putea rezolva în favoarea ta, cu condiția să dai dovadă de mai multă hotărâre. Persoana iubită îți solicită mai mult din timpul liber și ar fi bine să cedezi insistențelor acesteia. Pentru ceea ce ți-ai propus vei avea parte de multă alergătură, dar cum totul se va rezolva convenabil, nu ai de ce să te plângi.

Pești: Stai ca pe ghimpi în așteptarea unei vești care întârzie. Dacă vei da dovadă de mai multă răbdare, va fi mai bine pentru toată lumea. Ai face bine dacă ai ieși câteva ore afară, pentru a te deconecta. De fapt, activitățile de divertisment îți vor permite să îmbini utilul cu plăcutul. Cineva din familie îți va anunța o mică realizare pe care o veți sărbători împreună.

