Horoscop zilnic. Marți, 16 septembrie. Zodia care se confruntă cu o veche problemă de sănătate

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Energia fizică nu va fi punctul tău forte, așa că vei avea nevoie de mai multă odihnă. O mai veche problemă de sănătate s-ar putea accentua dacă nu îi vei acorda atenția cuvenită. Interesul pentru relația cu persoanele de sex opus este mare. Cu ocazia unui drum scurt ai putea cunoaște o persoană asupra căreia vei produce o puternică impresie. Nu trebuie, însă, să te lași amăgit de complimente.

Taur: În programul tău pentru timpul liber vor interveni unele schimbări majore, la care ar fi bine să încerci să te adaptezi. Dacă îi vei face prea multe reproșuri ființei iubite, riști o discuție obositoare cu aceasta. Ideile tale vor fi sclipitoare, mai ales la începutul intervalului. Totuși, vei fi cam împrăștiat și n-ar fi rău să ceri sfaturile celor apropiați dacă dorești să iei o decizie.

Gemeni: Implicarea în chestiunile sentimentale va fi peste nivelul obișnuit. Dacă ai de luat decizii, ar fi bine să o faci la începutul zilei, când vei da dovadă de o inspirație deosebită. Este posibil să ți se facă o ofertă pentru o colaborare. Dacă ai de semnat un document oficial, șansa va fi de partea ta. Un prieten ți-ar putea fi de un real folos pentru îmbunătățirea situației financiare.

Rac: Este o perioadă bună pentru tine din punct de vedere sentimental. Relația cu persoanele de sex opus va evolua cât se poate de bine. Vei face o bună impresie oriunde te vei duce, ți se vor face complimente și propuneri interesante de petrecere a timpului liber. Profită de conjunctura favorabilă pentru a-ți consolida relația cu partenerul. Pentru un eventual tratament, încearcă unul naturist!

Ads

Leu: Unele nemulțumiri mai vechi ar putea reveni în atenția ta, dar nu este cazul să le discuți acum cu ființa iubită. Este posibil ca aceasta să-ți propună unele schimbări în ceea ce privește proiectele pentru timpul liber. Încearcă să-i oferi partenerului mai multă înțelegere! Ceea ce vei demara în această perioadă se va finaliza mai greu sau mai încet decât îți imaginezi.

Fecioară: Mare atenție deoarece colaborările ți-ar putea crea probleme serioase. Poate n-ar fi rău să încerci să faci totul de unul singur. Prietenii te vor susține în ceea ce privește inițiativele în plan social. Nu este un moment favorabil pentru a discuta chestiuni financiare nici cu prietenii și nici cu rudele. Dacă ai unele nemulțumiri, nu este momentul să le exprimi.

Balanță: Nu îți va fi prea ușor să te mobilizezi, căci gândul îți zboară la probleme care sunt deja de domeniul trecutului. Ai putea, totuși, să finalizezi o lucrare pentru care ai depus eforturi mari până acum. N-ar fi exclus ca partenerul de suflet să se confrunte cu o problemă de sănătate. Încearcă să fii mai înțelegător și să acorzi partenerului sprijinul de care are nevoie.

Ads

Scorpion: Un proiect de mai mare anvergură ar putea fi demarat astăzi, cu condiția să nu vizeze investiții deosebite. Efortul pe care îl vei depune va trebui să fie constant. Nu încerca un ritm alert, deoarece nu vei obține mare lucru și apoi există riscul de a avea divergențe majore cu superiorii ierarhici. Un răspuns la o cerere mai veche ar putea veni pe neașteptate.

Săgetător: Dorești cu tot dinadinsul să-ți impui punctele de vedere, dar acest lucru nu este de natură să-ți îmbunătățească relația cu ființa iubită. Pentru a realiza ceea ce ți-ai propus va fi nevoie de eforturi mari. Cineva va încerca să-ți pună bețe-n roate, dar vei reuși să găsești soluția cea mai potrivită. Nu vei putea miza într-o prea mare măsură nici pe sprijinul colegilor.

Capricorn: Va trebui să muncești destul de mult, dar și rezultatele te vor satisface. Este posibil să primești sprijinul unei mai vechi cunoștințe. Colegii vor fi de partea ta, dar vor fi multe pe care va trebui să le faci de unul singur. Fii prudent dacă dorești să te implici în activități de colaborare. Păstrează-ți ceva timp pentru activități recreative!

Ads

Vărsător: Ești mai sensibil la problemele partenerului și acest lucru te poate ajuta să-ți îmbunătățești relația cu acesta. Vei avea ocazia să petreci clipe plăcute, care îți vor permite să vezi cu alți ochi evenimentele ce țin de domeniul trecutului. Capacitatea ta de concentrare va fi sub nivelul obișnuit, așa că nu vei reuși să ai un bun randament.

Pești: Din punct de vedere sentimental ești mai sensibil, dar și mai suspicios. Vei dori să-ți petreci cât mai mult timp în compania ființei iubite. Pe cât posibil, evită manifestările de gelozie, care pot determina o adevărată furtună în viața ta sentimentală. Te vei bucura de un bun echilibru energetic, care îți va permite să faci față tuturor cerințelor. Dă dovadă de calm în orice împrejurare!

Ads