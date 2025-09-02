Horoscop zilnic. Marți, 2 septembrie. Zodia care ar trebui să acorde mai multă atenție comunicării cu partenerul

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu este momentul să faci schimbări majore în viața ta sentimentală. Nemulțumirile se vor atenua dacă vei da dovadă de mai multă răbdare și înțelegere față de partenerul de suflet. Comoditatea de care dai dovadă îți poate crea unele probleme în relația cu familia. Unul din proiectele tale mai vechi ar putea fi pus în practică, mai ales că prietenii vor fi dispuși să-ți dea o mână de ajutor.

Taur: Din punct de vedere sentimental, nevoia ta de stabilitate, de siguranță este foarte mare. Unele nemulțumiri mai vechi te vor apăsa în continuare, dar nu este cazul să faci ceva în această direcție. Lasă lucrurile așa cum sunt, căci ele se vor rezolva de la sine. La serviciu vei avea parte de tot felul de activități mărunte, pe care însă le vei rezolva din mers.

Gemeni: Nu vei fi în apele tale, dar întâlnirile cu prietenii și, în general, activitățile sociale te vor ajuta să-ți recapeți buna dispoziție și încrederea în viitor. Ai dori mai mult de la partenerul de suflet, iar faptul că lucrurile nu evoluează chiar așa cum ai vrea te face neliniștit. Evită să dai curs suspiciunilor, mai ales că în viitorul apropiat ai putea avea o reușită în acest domeniu.

Rac: Comoditatea de care dai dovadă îți poate crea unele probleme în relația cu familia. Unul din proiectele tale mai vechi ar putea fi pus în practică, mai ales că și colegii vor fi dispuși să-ți dea o mână de ajutor. Te implici în prea multe activități și, de aceea, ești mai puțin eficient ca de obicei. În cazul în care dorești să pleci într-o călătorie, verifică-ți cu atenție mijlocul de transport.

Leu: O serie de probleme pe care nu le-ai rezolvat la timpul potrivit vor deveni urgente. Vei avea o agendă încărcată, dar dispui de forță suficientă pentru a face față. Simțul posesiunii și dorința de a fi cât mai autoritar pot aduce unele neplăceri în relația cu ființa iubită. Ar trebui să fii mai indulgent, mai înțelegător, altfel vei pierde un sprijin important.

Fecioară: Sunt șanse mari să finalizezi o lucrare pe care ai început-o de mai mult timp. Colegii îți vor acorda tot sprijinul de care ai nevoie și asta îți va ridica mult moralul. În schimb, în plan financiar nu va fi o zi nemaipomenită, căci pot să apară unele cheltuieli nedorite. Pe cât posibil, încearcă să dai dovadă de mai multă diplomație în raporturile cu superiorii ierarhici!

Balanță: La serviciu cineva îți va face o declarație, dar nu este cazul să o iei în serios. Înclinația către independență îți poate deteriora relația cu ființa iubită, așa că ar fi bine să-i oferi cât mai multe clipe petrecute împreună. Este posibil să apară o problemă de sănătate pe fond nervos. Nu încerca să-ți impui punctele de vedere în fața șefilor, căci vei avea discuții aprinse, iar repercusiunile ar putea fi neplăcute.

Scorpion: Te implici în prea multe activități și, de aceea, ești mai puțin eficient ca de obicei. Colegii te vor sprijini și astfel vei depăși mai ușor neplăcerile cotidiene. Un prieten te-ar putea ajuta să rezolvi o problemă mai delicată. Nu este momentul să-ți exprimi nemulțumirile. Dacă dorești să faci o schimbare de mai mare anvergură, ar fi bine să te sfătuiești cu cineva de încredere.

Săgetător: Se pare că șefii sunt mulțumiți de felul în care îți faci treaba, motiv pentru care îți vor repartiza sarcini noi. Nu trebuie să te deranjeze acest lucru, căci și câștigurile vor fi pe măsură. O călătorie te poate ajuta să te debarasezi de surplusul de energie nervoasă de care dispui. Este de dorit să tratezi cu grijă orice răceală, altfel riști să ai probleme în viitorul apropiat.

Capricorn: Te așteaptă o perioadă favorabilă, relația ta cu persoanele de sex opus se va îmbunătăți considerabil. Vor exista care îți vor face ochi dulci, dar nu trebuie să crezi tot ce ți se spune. Vei beneficia de un bun echilibru energetic, în ciuda stării de agitație care te caracterizează în continuare. Încearcă să te orientezi spre activități practice, care te vor ajuta să-ți menții echilibrul nervos.

Vărsător: Activitățile de divertisment te tentează în mod special, mai ales că acestea îți dau posibilitatea să petreci mai mult timp în compania ființei iubite. Pentru cei căsătoriți sunt posibile discuții în contradictoriu, fără ca acestea să aibă rezultate nefaste. Ar fi bine să acorzi atenție activităților în care ai de gând să te implici. Pe cât posibil, evită discuțiile pe teme financiare!

Pești: Dispui de multă tenacitate și putere de muncă și vei face o bună impresie superiorilor ierarhici. O persoană cu funcție te apreciază și dorește să îți susțină inițiativele. Câștigurile vor veni atât de la serviciu, cât și din colaborări. Energia fizică este sub nivelul obișnuit, așa că ar fi bine să-ți stabilești cu atenție prioritățile. Acordă mai multă atenție comunicării cu partenerul!

