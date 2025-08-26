Horoscop zilnic. Marți, 26 august. Zodia care face o cucerire

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu reușești să depășești starea de agitație care te caracterizează în ultimul timp. Astăzi ești chiar ceva mai pesimist și n-ar strica să faci ceva care să te relaxeze și să te ajute să vezi viața în culori mai deschise. La slujbă, evenimentele nu par să te avantajeze, căci te vei confrunta cu tot felul de obstacole. Nici colegii nu se vor arăta prea dornici să te ajute.

Taur: Nu este un moment favorabil pentru a lua decizii în chestiunile sentimentale. Implicarea ta în relația cu partenerul este profundă și tocmai de aceea ai putea greși. Cheltuielile vor fi destul de mari în această perioadă și acest lucru poate genera controverse în familie. În cazul în care dorești să vinzi sau să închiriezi un apartament, propunerile nu vor lipsi.

Gemeni: Încercarea de a iniția o nouă activitate se va bucura de succes, cu condiția să nu aștepți rezultate imediate. La serviciu, situația va fi destul de agitată, deoarece vei avea de luat decizii mai delicate. Este posibil să primești noi sarcini de serviciu, ceea ce va demonstra că șefii îți apreciază calitățile. În a doua parte a zilei, îți vei canaliza cu mai multă ușurință energia spre scopuri practice.

Rac: Mintea ta va fi deosebit de vioaie, iar inventivitatea de care vei da dovadă va fi apreciată mai ales în zona serviciului. Aici vei fi implicat în tot felul de activități mărunte, dar cărora le vei face față cu brio. Unul dintre colegi îți va face încurcături, dar ar fi bine să nu îți exprimi nemulțumirea. Oricum, lucrurile se vor rezolva mai repede decât ai putea crede.

Leu: În plan profesional, este o perioadă în care ai putea face unele schimbări, în cazul în care dorești acest lucru. Oricum, capacitatea ta de decizie este bună și poți miza pe ea în orice situație. Totuși, este nevoie de mai multă răbdare, de o analiză mai profundă atunci când dorești să iei decizii în chestiuni importante. Asumarea riscurilor pe termen lung ți-ar putea aduce nemulțumiri.

Fecioară: În relația cu partenerul, vei avea o zi destul de tensionată, în care te vei enerva pentru că nu vei reuși să ajungi la un acord asupra unor chestiuni de interes comun. Ofertele de distracții se pare că nu vor lipsi și vor veni mai ales din partea prietenilor. Activitățile intelectuale te vor avantaja, așa încât, dacă vei avea de dat un examen sau de luat o decizie, nu trebuie să ai nicio emoție.

Balanță: Pe cât posibil, ar fi de dorit să nu te implici în activități la limita legalității, căci există un mare risc de a avea probleme cu autoritățile. De asemenea, fii prudent, căci cineva încearcă să țese o mulțime de intrigi în jurul tău. Din punct de vedere sentimental, situația va fi fluctuantă. Vei fi cam irascibil, ceea ce te-ar putea pune în situația de a avea unele discuții cu partenerul de viață.

Scorpion: La serviciu este mult de lucru, dar poți spera la un ajutor din partea colegilor. Situația financiară va fi favorabilă, cel puțin în prima jumătate a intervalului. N-ar fi exclus ca unul dintre prietenii tăi să aibă o problemă mai deosebită și să îți solicite un împrumut. În gospodărie ați putea face unele schimbări pe care ți le-ai dorit de mai mult timp.

Săgetător: Vei fi deosebit de irascibil și acest lucru ar putea determina apariția unor neînțelegeri cu cei din jur, mai ales cu rudele apropiate sau cu partenerul de afaceri. Dacă vei reuși să îți păstrezi calmul, vei putea evita multe dispute. Energia de care dispui nu este nici pe departe la nivelul obișnuit, iar suprasolicitarea îți poate crea neplăceri serioase.

Capricorn: Dai dovadă de suficientă energie fizică pentru a duce totul la bun sfârșit. Dacă vei da dovadă de ceva mai multă răbdare și modestie, nu ai cum să dai greș. Partenerul de suflet ar putea avea unele nemulțumiri și va avea nevoie de sprijinul tău necondiționat. Din punct de vedere sentimental, te vei simți mai bine decât până acum, căci vei reuși să faci o cucerire care te va entuziasma.

Vărsător: Este posibil ca cineva aflat pe alte meleaguri să îți transmită vești care nu te vor încânta într-o prea mare măsură. Nu trebuie însă să te alarmezi, deoarece se va demonstra că lucrurile nu sunt chiar atât de grave precum s-ar putea crede. Nu este un moment favorabil pentru a te implica în activități riscante. Prudența va trebui să fie prioritară în tot ce întreprinzi.

Pești: Fii prudent în a te implica în activități de colaborare. De asemenea, partenerul de viață ar putea avea unele neplăceri; încearcă să-i fii alături. Chiar dacă nu va avea probleme deosebite, are nevoie mai mult ca oricând să știe că poate miza pe sprijinul tău. Inițiativele pe care le ai în vedere se vor dovedi rentabile, cu condiția să nu te lași pradă primului impuls.

