Horoscop zilnic. Marți, 28 octombrie. Zodia care ar putea face o cucerire

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei avea unele controverse, dar ele se vor dovedi constructive. Suspiciunile tale sunt neîntemeiate. Popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus este la limita superioară, așa că nu vor lipsi ocaziile de a face o cucerire. Totuși, nu este cazul să te încrezi în orice zâmbet amabil. Este posibil să intri în posesia unei informații interesante.

Taur: Capacitatea ta de concentrare nu este dintre cele mai bune, așa că fii cât se poate de atent la tot ce faci, la orice decizie pe care ești pe punctul de a o lua. De asemenea, sistemul nervos nu va fi punctul tău forte. Așadar, evită să te implici în activități care să te suprasolicite. O cunoștință de pe alte meleaguri va avea nevoie de un sfat din partea ta.

Gemeni: Vei avea parte de o zi bună în ceea ce privește relația cu partenerul de viață. Este posibil ca acesta să aibă unele realizări de care vă veți bucura împreună. Proiectele pe care ți le-ai făcut împreună de mai mult timp ar putea fi puse în practică. N-ar fi exclus să fie nevoie să pleci într-o delegație, ceea ce nu îți va conveni, dar nici nu vei avea ce face.

Rac: Acum este momentul să îți susții punctele de vedere în fața partenerului, mai ales în ceea ce privește proiectele pentru timpul liber. În ceea ce privește sănătatea, pot să apară probleme pe fond nervos. O activitate recreativă te-ar putea ajuta să îți refaci echilibrul interior. O autoritate din familie ți-ar putea face unele reproșuri și ar fi cazul să nu ripostezi.

Leu: Este foarte posibil să ai o perioadă ceva mai agitată. Oricum, interesul pentru chestiunile sentimentale va fi peste nivelul obișnuit. Unele nemulțumiri mai vechi ar putea fi discutate și rezolvate. Pe cât posibil, dă dovadă de tact și de foarte multă răbdare. Unele dintre proiectele pe care le ai în plan vor trebui amânate din motive obiective.

Fecioară: Se pare că vei demara o activitate nouă care va necesita un efort mai mare decât era de așteptat. Vei primi propuneri de colaborare deosebit de interesante, dar, cel puțin deocamdată, nu vei avea timp și pentru ele. Este posibil să apară discuții aprinse cu cei din anturajul apropiat pe probleme de interes comun. Până la urmă veți ajunge la un acord mulțumitor pentru toată lumea.

Balanță: Ești cam nemulțumit de situația financiară, dar aceasta se va rezolva mai repede decât crezi, așa că nu este cazul să intri în panică. Ai răbdare și lucrurile se vor rezolva cel puțin mulțumitor, nu peste mult timp. Totuși, în tot ce dorești să întreprinzi va trebui să dai dovadă de conștiinciozitate, altfel nu vei reuși mare lucru. Comunicarea cu prietenii va fi importantă pentru tine.

Scorpion: Traversezi o perioadă tensionată, mai ales în ceea ce privește relația de cuplu sau colaborările. Pe cât posibil, nu te implica în discuții în contradictoriu, mai ales cu superiorii ierarhici. Din punct de vedere sentimental, lucrurile evoluează bine; popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus este la limita superioară, dar nu este cazul să faci schimbări în acest domeniu.

Săgetător: Vei avea parte de multă alergătură pentru a rezolva chestiuni gospodărești. Nu este exclus să se strice ceva în apartament, ceea ce va întreține o stare de tensiune pe parcursul zilei. Traversezi o perioadă în care prudența în manifestări ți-ar putea fi de un real folos. Energia ta mentală este la limita superioară, iar rezultatele activităților intelectuale în care ești implicat te vor satisface.

Capricorn: Dorești să-ți petreci cât mai mult din timpul tău liber în compania persoanei iubite. Farmecul personal îți va da ocazia să te faci remarcat oriunde te vei duce. Dacă ești implicat într-o relație stabilă, ți-ai putea dori o schimbare de mai mare anvergură, dar nu este cazul să te grăbești. Relația cu copiii va fi în atenția dvs. mai mult decât în mod obișnuit.

Vărsător: Relația cu partenerul de viață va fi cam tensionată în această perioadă, așa că ar fi de dorit să nu te implici în discuții în contradictoriu. Starea ta generală nu este nemaipomenită, așa că sunt posibile probleme de sănătate pe fond nervos. N-ar strica să îți păstrezi ceva mai mult timp pentru activități recreative. O rudă apropiată va avea o reușită oarecum neașteptată.

Pești: Este posibil să faci unele cheltuieli pentru divertisment, ceea ce ar putea avea repercusiuni fericite asupra stării tale de spirit. Ai putea lua decizii sau te-ai putea implica într-o activitate intelectuală, căci energia ta mentală este la limita superioară. De energie nu vei duce lipsă, dar ai tendința de a ți-o consuma mai ales pentru activitățile recreative.

