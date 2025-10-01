Horoscop zilnic. Miercuri, 1 octombrie. Zodia care ar trebui să lase mândria la o parte

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei face o investiție de natură domestică, ceea ce îți va entuziasma întreaga familie. În a doua parte a zilei o durere de cap sau de dinți îți va înrăutăți și starea psihică. O veste bună de la părinți sau în legătură cu părinții, te va face să uiți de toate relele. Vei primi niște informații interesante, pe care însă nu este cazul să le folosești înainte de a le verifica amănunțit.

Taur: Persoana iubită îți va face o propunere interesantă de petrecere a timpului liber. Chiar dacă nu te tentează ar fi bine să o accepți, căci ar putea reprezenta o bună ocazie de a cunoaște o persoană ce îți va fi de un real sprijin în viitorul apropiat. Așadar, nu mai sta pe gânduri și nu lăsa oportunitățile nefolosite. Ceva mai multă atenție va trebui să acorzi alimentației.

Gemeni: Fără a ți se fi întâmplat nimic rău, ești cam pesimist. Finalizările pe care le aștepți întârzie să apară, iar ritmul în care trebuie să muncești acum îți dă toate planurile peste cap. Încearcă o ieșire în societate după orele de program; îți va face bine să vezi că alții au probleme mai mari. Din punct de vedere sentimental vei avea o mică surpriză, plăcută.

Rac: Capacitatea ta de a lua decizii este maximă. Și totuși, nu ar fi indicat să o folosești în domeniul tranzacțiilor financiare. Ai putea însă să te ocupi de relațiile cu prietenii, cu condiția să nu fii prea insistent sau poate prea indiscret. Vei avea de semnat acte sau orice alt fel de documente oficiale; mare atenție să nu faci vreo greșeală.

Leu: Te așteaptă o zi destul de bună, căci orice vei încerca, vei reuși să rezolvi. Ar fi bine să nu insiști să îți impui punctele de vedere, căci nu vei reuși altceva decât să îți deteriorezi relațiile cu cei din jur. O plimbare cu persoana iubită, te-ar ajuta să uiți aceste mici neplăceri. Unul din proiectele tale mai vechi ar putea căpăta contururi reale.

Fecioară: Cineva așteaptă vești de la tine și este nemulțumit de întârziere. O rudă îndepărtată îți va da niște informații care îți convin; nu este însă oportun să le folosești acum. Succesul pe care ți-l dorești este condiționat de răbdare și perseverență. Dialogul cu cei apropiați nu va avea rezultatele așteptate, așa că ar fi bine să lași lucrurile așa cum sunt, cel puțin deocamdată.

Balanță: Ar fi bine să faci o schimbare de program, căci astăzi nu ai nicio șansă să finalizezi ceea ce ți-ai propus. Lucrurile îți ies destul de greu, mai ales la serviciu, așa că, cel mai bine ar fi să te ocupi de chestiunile de rutină.

Scorpion: Ai de dat niște bani și ar fi bine să nu mai amâni. Nu este momentul să te lansezi în noi activități; ar fi bine dacă te-ai ocupa mai mult de cele pe care le-ai abandonat în trecut. Un prieten îți va aduce la cunoștință o realizare recentă.

Săgetător: Ești cam prost dispus și asta te împiedică să faci tot ce ți-ai dori. Nu trebuie să te impacientezi, în definitiv, o zi de odihnă este binevenită, chiar și pentru un om cu posibilitățile tale. Sugestia unui părinte de a pleca la drum nu este dintre cele mai bune.

Capricorn: O persoană încearcă să îți facă greutăți, țesând tot felul de intrigi în jurul tău. Inspirația de care dai dovadă te va ajuta să-l contracarezi. Dacă simți nevoia să stai de vorbă cu cineva, apelează cu încredere la vechii prieteni. Cineva din anturajul apropiat îți va face o propunere interesantă, dar nu este cazul să te grăbești cu răspunsul.

Vărsător: Nu te poți plânge de lipsă de energie, dar ai tendința să te implici în prea multe activități și nu mai reușești să le și finalizezi. Unele din problemele cu care te confrunți. Câteva ore de odihnă, te vor ajuta să te pui pe picioare. În societate nu reușești să te manifești și acest lucru te nemulțumește.

Pești: Ești neatent și ajungi într-o situație delicată. Lasă mândria la o parte și apelează la acea persoană care te poate ajuta. Gândește-te bine la ce ai de pierdut! Părintele de sex opus va avea o realizare materială, de care va profita întreaga familie.

