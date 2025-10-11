Horoscop zilnic. Sâmbătă, 11 octombrie. Zodia care primește niște bani

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei primi o propunere interesantă de petrecere a timpului liber și n-ar fi rău să o accepți. Dialogul cu ființa iubită te va ajuta să fii mai optimist în ceea ce privește viitorul. Este posibil să primești niște bani, pe care vei dori să-i investești. Deocamdată, ar fi bine să nu iei decizii pripite, ci să te sfătuiești cu un prieten de încredere și a cărui judecată și-a demonstrat până acum calitatea.

Taur: Ți se va face o propunere de călătorie pe care ești tentat să o accepți, în ciuda faptului că nu va fi un proiect lesne de pus în practică. Până la urmă se va găsi o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Din punct de vedere sentimental, situația te favorizează. Sunt șanse mari să îți îmbunătățești relația cu ființa iubită sau chiar să iei o decizie importantă privitor la relația de cuplu.

Gemeni: Dacă vei avea ocazia să ieși în afara orașului, sunt șanse să te simți excelent. N-ar fi exclus nici să te întâlnești cu niște cunoștințe mai vechi. Discuțiile pe care le vei avea astăzi vor scoate în evidență unele lucruri pe care le-ai putea folosi în activitățile în care ești implicat. Un prieten are o nelămurire și îți va cere sfatul. Va trebui să iei o decizie pe care ai tot amânat-o până acum.

Rac: Vei participa la o activitate socială, care îți va da posibilitatea să te relaxezi. În familie ai de discutat probleme bănești. Nu trebuie să fii îngrijorat, căci nu îți va fi greu să-i convingi pe ceilalți de valabilitatea punctelor tale de vedere. Totuși, evită dialogul în contradictoriu pe teme financiare. Chiar dacă ți se pare plictisitor, câte ceva va trebui făcut și prin casă.

Ads

Leu: Vei avea parte de alergătură mai multă decât de obicei, căci ai un program încărcat, dar, cum era de așteptat, ești pregătit fizic și psihic. Relația cu ființa iubită va fi prioritară în această perioadă. Veți avea ocazia să petreceți clipe plăcute împreună. Fiind vorba de distracție, vei rămâne în formă până seara târziu. Dacă ai de făcut o observație, mai bine te abții!

Fecioară: Este posibil ca o activitate pe care ai început-o de mai mult timp să devină urgentă, așa că va trebui să faci unele modificări în programul acestei zile. Ești deosebit de inspirat, dar și împrăștiat în același timp. Ar fi bine să nu te implici în activități ce necesită o atenție sporită, căci ai putea comite greșeli. Cel mai bine ți-ar prinde o activitate artistică, ce te-ar și relaxa.

Balanță: Acasă ai putea finaliza o activitate mai repede decât ți-ai propus, așa încât îți va mai rămâne timp și pentru un respiro. Pentru timpul liber, vei primi o invitație căreia nu-i vei putea rezista, deși îți va da tot programul peste cap. O mai veche cunoștință te va contacta pentru a-ți face o propunere interesantă. Nu este însă cazul să te grăbești cu răspunsul până nu ești lămurit asupra tuturor detaliilor.

Ads

Scorpion: Nu ești într-o formă nemaipomenită, dar reușești să te descurci cel puțin rezonabil. Ți se va propune o colaborare care te tentează, dar, pe de altă parte, nu este cazul să îți asumi riscuri mari. Ești într-o perioadă ceva mai agitată și, de aceea, ar fi bine să manifești cât mai multă prudență. În familie se vor discuta proiecte de interes comun, la care vei putea să-ți exprimi punctul de vedere.

Săgetător: Ai multe de făcut în această zi. Energia nu îți lipsește, dar dacă te vei apuca de prea mult, nu vei reuși mai nimic. Cel mai bine ar fi să îți stabilești clar prioritățile și să încerci să îmbini plăcutul cu utilul. În cazul în care dorești să iei decizii în ceea ce privește semnarea unor documente oficiale, este bine să chibzuiești totul cu răbdare. Situația financiară are șanse să se îmbunătățească.

Capricorn: Ai de rezolvat o mulțime de chestiuni, dar nu ești într-o formă fizică nemaipomenită. Ar fi de dorit să îți stabilești cu atenție prioritățile, căci nu vei reuși să duci la bun sfârșit mai multe activități odată. Este timpul să iei legătura cu prietenii de pe alte meleaguri. Timpul liber ai putea să ți-l dedici prietenilor și activităților recreative, și te vei simți excelent.

Ads

Vărsător: Ești plin de entuziasm, așa că în timpul liber ai putea să faci ceva sport. Pe de altă parte, ar fi bine să nu te implici în activități cu grad mare de risc, deoarece ai putea avea parte de un mic accident. Ți se poate face o declarație de dragoste, care te va lua pe nepregătite. Propunerile de colaborare se vor dovedi interesante, dar se pot ivi discuții legate de sumele implicate.

Pești: Ai de ales între două alternative și nu îți va fi foarte ușor. Un prieten îți va da un sfat de care ai putea ține seama. Vei face câteva drumuri scurte, cu folos. În ceea ce privește banii, nu este cazul să-i aștepți, deocamdată. Dacă dorești să faci o investiție de mai mari dimensiuni, gândește-te bine dacă vei putea să te descurci după aceea cu banii.

Ads