Horoscop zilnic. Sâmbătă, 18 octombrie. Zodia care ar trebui să evite indiscrețiile

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil să primești o sumă de bani pe care o aștepți de mai mult timp. Ești cam obosit, dar ideile pe care le ai te ajută să te descurci fără probleme. Cel mai favorizat rămâne totuși domeniul intelectual, în care poți avea o realizare deosebită. În anturajul apropiat se vor ivi unele altercații și ar fi bine să nu intervii. Dacă ți se va face o propunere de petrecere a timpului liber, nu ai niciun motiv să refuzi.

Taur: Nu reușești să te odihnești așa cum ai dori, căci trebuie să pui la punct unele chestiuni familiale, apărute peste noapte. O șuetă cu prietenii, la care vei afla lucruri interesante și îmbucurătoare, te va face să te simți cât se poate de bine. În rest, nu este cazul să exagerezi și să faci eforturi mari în chestiuni lipsite de importanță.

Gemeni: Nu încerca să faci totul numai după cum crezi tu de cuviință, deoarece nu vei realiza mare lucru. Inițiativele tale au toate șansele să se bucure de succes, cu condiția să ții cont și de părerea celor din jur. N-ar fi exclus să fii ceva mai pesimist, dar vizita unor cunoștințe te va scoate rapid din această stare. Oricum, vei încheia ziua mai optimist decât ai început-o.

Rac: De energie nu duci lipsă și, de aceea, ai tendința de a te implica în activități dintre cele mai diverse. Ești entuziast și bine dispus, dar relația cu cei din jur este un pic tensionată. Puterea ta de convingere este maximă, ceea ce îți permite să obții promisiuni importante. Ți se propune o călătorie, dar nu este bine să o faci până când nu îți vei rezolva toate urgențele.

Leu: Este necesar să discuți cu persoanele mai tinere din familie, pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește chestiunile familiale. Este singura posibilitate de a rezolva problemele fără ca nimeni să aibă ceva de comentat. Încearcă să înăbuși din fașă orice urmă de dispută. În ceea ce privește cheltuielile, n-ar fi rău să fii mai precaut atunci când scoți banii din buzunar.

Fecioară: Este foarte posibil să obții o aprobare pe care ai cerut-o cu mult timp în urmă. Cineva din familie va avea probleme și, de aceea, îți va solicita ajutorul. Oricum, lucrurile se vor rezolva fără niciun fel de emoții. Sfaturile tale înțelepte pot salva multă lume din încurcătură, dar ar trebui să fii precaut cu cei pe care nu-i cunoști suficient de bine.

Balanță: Te tentează să ieși la cumpărături pentru a-ți satisface unele mofturi. N-ar fi exclus nici ca persoanele mai tinere din familie să aibă nevoie de o sumă de bani care nu îți este tocmai la îndemână. Implicarea în activități sociale îți va permite să îți pui în valoare calitățile, dar și să-ți găsești adepți pentru proiectele tale mai vechi. Relația cu frații revine în actualitate.

Scorpion: În cazul în care ești implicat într-o activitate intelectuală, calitățile tale au toate șansele să iasă în evidență. Ai putea să faci o mulțime de drumuri și nu are niciun rost să te împotrivești, căci ai toate șansele să poți îmbina utilul cu plăcutul. Fii totuși atent, căci sunt posibile mici accidente. În ceea ce privește relația cu cei din jur, evită indiscrețiile, deoarece ți-ar putea provoca neplăceri.

Săgetător: Nu ești în forma ta cea mai bună, ceea ce îți stârnește îngrijorare în ceea ce privește sănătatea ta. De fapt, nu este nimic grav, atâta doar că trebuie să aloci mai mult timp odihnei. Relația cu asociații poate fi cam încordată, așa că evită discuțiile în contradictoriu. O sumă de bani ți-ar putea intra în buzunar, ceea ce îți va permite satisfacerea unui moft.

Capricorn: Ești cam impresionabil și nu este cazul să te împiedici prea mult în problemele celor din jur. Un câștig de bani te va face să privești cu mult mai mare încredere spre viitor. În familie n-ar fi exclus să asişti la unele schimbări, care însă nu te vor impresiona într-o prea mare măsură. Este posibil să ți se propună o colaborare ce se va dovedi cât se poate de inspirată.

Vărsător: Pentru astăzi ar fi de dorit să nu asculți sfaturile celor mai tineri, care, deși foarte binevoitori, dau dovadă de multă superficialitate. Cei vârstnici sunt cei care îți pot oferi stabilitatea de care ai nevoie. În cazul în care vei avea ocazia să faci unele schimbări în ceea ce privește serviciul, ar fi bine să nu te grăbești nici măcar un pic. Răbdarea este cuvântul de ordine pentru această zi.

Pești: Cu ocazia unei întâlniri cu mai multe cunoștințe, calitățile tale vor ieși din nou în evidență, popularitatea ta atingând cote maxime. În orice faci, discreția trebuie pusă pe primul plan, altfel riști să ai neplăceri. Relația cu partenerul de suflet te interesează în mod special. Cineva din familie îți va da o informație care nu te prea încântă, dar nici nu este sigur că este valabilă.

