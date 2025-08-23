Horoscop zilnic. Sâmbătă, 23 august. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Traversezi o perioadă în care sunt favorizate finalizările unor lucrări începute de mai mult timp. Relația cu prietenii este mulțumitoare, dar nu vei putea miza prea mult pe sprijinul lor. Superficialitatea ți-ar putea încurca planurile de viitor. În ceea ce privește sănătatea, aceasta nu este punctul tău forte, așa că încearcă să nu te implici în activități care să te suprasolicite.

Taur: Ai tendința de a te lăsa pradă comodității, ceea ce te-ar putea face să rămâi în urmă cu activitățile gospodărești. Dacă vei reuși să-ți pui ideile în practică, rudele apropiate te vor aprecia. Folosește-ți intuiția, căci aceasta te poate ajuta să depășești cu bine o situație delicată. Activitățile sociale îți vor da ocazia să faci cunoștințe ce ți-ar putea fi de folos în scurt timp.

Gemeni: În cazul în care ești implicat într-o activitate intelectuală, rezultatele ar putea fi deosebite cu condiția să nu te grăbești nici măcar un pic. Ești iritat pentru că ți se pare că situația nu te avantajează; dacă ai fi mai atent la detalii, ai putea constata că, fără a face un efort deosebit, ai putea realiza ceva mai deosebit. Chestiunile financiare vor deveni prioritare.

Rac: Vei avea parte de multă alergătură, de discuții legate de priorități, dar și de un acord ce ar trebui semnat. Pe cât posibil, nu te implica în activități care vizează o reușită imediată. O cerere mai veche ți-ar putea fi aprobată. Evită discuțiile pe teme financiare! De altfel, domeniul acesta se va dovedi foarte sensibil, așa că ai nevoie de toată atenția în cazul în care dorești să faci o investiție.

Ads

Leu: Din punct de vedere sentimental vei fi cam confuz, mai ales la începutul zilei, dar încetul cu încetul situația se va limpezi. Proiectele făcute de mai mult timp vor putea fi puse în practică. Va fi mare agitație în anturajul tău apropiat, dar te vei descurca. Relația cu colaboratorii s-ar putea deteriora dacă nu vei fi ceva mai atent la manifestări.

Fecioară: Intervenția unei rude apropiate ar putea determina unele tensiuni în relația ta cu persoana iubită. Din fericire, conjunctura este de scurtă durată și în scurt timp veți fi în cele mai bune relații. Ceva bani vei cheltui pentru îmbunătățirea sănătății, dar aceștia se vor dovedi deosebit de eficienți. Evită dialogul în contradictoriu cu cei din anturajul apropiat.

Balanță: Înclinația spre joc și aventură este accentuată în această perioadă. Popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus va crește și nu îți rămâne decât să te bucuri de aprecierile acestora. Călătoriile și activitățile intelectuale îți vor da posibilitatea de a te detașa de nemulțumirile cu care te confrunți zi de zi. Totuși, nu este cazul să te implici în activități cu grad mare de risc.

Ads

Scorpion: Te simți din ce în ce mai obosit și ar fi bine să ceri sprijinul celor din familie. Cu siguranță aceștia te vor înțelege și îți vor oferi sprijinul de care ai nevoie. Ești cam nemulțumit de situația financiară, dar nu este cazul să ai o discuție pe această temă. Dă dovadă de răbdare și lucrurile se vor rezolva de la sine nu peste mult timp.

Săgetător: Ești vioi și plin de inițiative, dar nu ai suficientă răbdare pentru ceea ce ți-ai pus în plan. Încearcă să nu te implici în activități la limita legalității, deoarece n-ar fi exclus să ai o surpriză mai puțin plăcută. Mintea îți este plină de idei năstrușnice, dar cum ești cam împrăștiat, nu este cazul să te grăbești să le pui în practică. Sfatul unui prieten ți-ar putea prinde bine.

Capricorn: Ai tendința să exagerezi și, după cum ți s-a mai spus, calea de mijloc este cea mai bună. Partenerul de suflet își dorește mai multă înțelegere. Timpul liber petrecut în compania acestuia te va ajuta să vezi lucrurile și din punctul lui de vedere. Nu te lăsa frământat de chestiuni care sunt de domeniul trecutului. Privește cu încredere spre viitor, căci acolo este șansa ta.

Ads

Vărsător: Ești într-o permanentă alertă, căci te confrunți cu tot felul de situații și nu mai reușești să ajungi la zi cu activitățile în care ești implicat. Colaborările nu te avantajează, deoarece capacitatea ta de dialog este mai scăzută decât în mod obișnuit. Relația cu partenerul de viață riscă să se deterioreze dacă vei da curs manifestărilor impulsive.

Pești: Această zi va fi una agitată din punct de vedere sentimental. Unele nemulțumiri mai vechi ar putea fi discutate și ameliorate. Pe de altă parte, n-ar fi exclus ca partenerul de suflet să aibă o problemă de sănătate pe care ar fi bine să o trateze cu toată atenția. Cheltuielile vor fi destul de mari în această perioadă, dar vei reuși să le faci față.

Ads