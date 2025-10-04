Horoscop zilnic. Sâmbătă, 4 octombrie. Zodia care participă la o reuniune de familie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: O zi plină de evenimente, astfel încât nu vei avea timp să te plictisești. Este posibil să începi o nouă activitate, care poate însemna o nouă etapă în viața ta. În continuare, este nevoie de multă răbdare, indiferent de activitățile în care ai de gând să te implici. Discuțiile cu prietenii îți vor da idei de rezolvare a unor probleme mai vechi.

Taur: Pentru activitățile cotidiene, ghidează-te după propria inspirație. Dacă dorești să te implici într-o acțiune de mai mare anvergură, ia-ți și un colaborator, dar, mai ales, dă dovadă de prudență. În cazul în care te tentează implicarea într-o idilă clandestină, riscul de a fi descoperit este mare. Totuși, dacă vei fi precaut, ai putea petrece o zi cât se poate de plăcută.

Gemeni: Din punct de vedere mental, funcționezi la limita superioară, ceea ce ți-ar putea aduce un mic succes în plan social. Ideile pe care le ai sunt de mare valoare și reușești să-i convingi pe cei din jur să ți le accepte. Vei avea candidați și la cooperare, dacă dorești să le pui în practică. Dorința ta de autodepășire este remarcată și apreciată mai ales în familie.

Rac: Un eveniment neașteptat va face să trăiești o emoție puternică. Nu te implica prea mult, chiar dacă este ceva plăcut. Ești și așa puțin stresat, iar prea multe emoții nu îți vor face bine. O persoană mai tânără din familie are nevoie să știe că îi ești alături. Nu este cazul să încerci o schimbare de mai mari dimensiuni în plan sentimental, căci, în curând, ai putea constata că ai făcut o greșeală.

Leu: În cazul în care cineva din familie are probleme de sănătate, în această perioadă ele s-ar putea atenua sau chiar rezolva. Capacitatea de concentrare este minimă, așa că ferește-te să iei decizii. Vei primi o informație pe care este bine să o stochezi în memorie. În această zi, tot ce faci va trebui pus sub semnul prudenței. În caz contrar, te așteaptă tot felul de frecușuri.

Fecioară: O reuniune de familie este pe primul plan, căci se vor discuta probleme de interes comun. Evită să te implici în activități riscante, deoarece sunt posibile accidente de tot felul. Oricum, evită reacțiile bruște, care ți-ar putea deteriora relațiile cu cei din jur. O dispută cu o autoritate din familie îți va pune în evidență factorii de stres cu care te confrunți în ultimul timp.

Balanță: Este foarte posibil să ai probleme legate de un drum. Fie nu vei reuși să pleci, fie nu vei rezolva ceea ce ți-ai propus. Planurile tale secrete ar putea începe să prindă contur, totul este să nu te grăbești nici măcar un pic. În cazul în care, până acum, te-ai confruntat cu unele probleme de sănătate, este foarte posibil ca acestea să se amelioreze sau chiar să își găsească o rezolvare.

Scorpion: Dacă vei avea de primit aprobări, semnături, rezoluții, astăzi vei avea noroc. N-ar fi exclus să faci o cumpărătură mai mare. În acest caz, apelează la sfatul unor prieteni. Relația cu familia îți dă un sentiment de siguranță, ceea ce te încurajează să te implici în activități deosebite. În ceea ce privește cheltuielile, ar trebui să fii mai precaut.

Săgetător: Relația cu prietenii revine în actualitate. O mână de ajutor din partea acestora ar putea fi deosebit de binevenită. Acceptă sfaturile care ți se dau, căci autoritatea ta nu va avea cu nimic de suferit. Sunt posibile mici schimbări în plan profesional. Nu trebuie, însă, să ai niciun fel de emoții, deoarece se pare că vei beneficia de ceva avantaje în acest domeniu.

Capricorn: Într-un grup de prieteni, vei cunoaște pe cineva ce ți-ar putea fi de folos într-un viitor apropiat. Un ochi vigilent este permanent îndreptat spre tine, chiar și atunci când nu îți dai seama de acest lucru. Cheltuielile par a nu se mai termina, dar reușești să te descurci cel puțin rezonabil. Farmecul personal îți permite să te bucuri de aprecierea persoanelor de sex opus.

Vărsător: O autoritate din familie se poate împotrivi proiectelor tale. Nu încerca să forțezi nota, pentru că nu vei reuși decât să escaladezi tensiunea; și oricum lucrurile se vor rezolva mai repede decât îți imaginezi. Întâlnirea cu persoana iubită te va ajuta să te relaxezi și să uiți de aceste mici neplăceri. Proiectele pe care le veți face împreună se vor dovedi inspirate.

Pești: Nu ai o stare nemaipomenită și parcă nimic nu te mulțumește. Ai face bine să ieși la o plimbare în împrejurimile orașului. Dacă faci și ceva sport, este momentul cel mai bun pentru a-ți pune mușchii în mișcare. Este foarte posibil ca o cunoștință apropiată să îți ofere sprijinul pentru a-ți pune în practică un proiect de care aproape uitasei.

