Horoscop zilnic. Sâmbătă, 6 septembrie. Zodia care nu ar trebui să se lase pradă primului impuls

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil să te implici într-o activitate nouă în plan profesional. În acest caz, pregătește-te pentru un efort susținut, căci succesul va veni, dar cu oarecare întârziere. Este posibil ca cineva din anturajul apropiat să aibă nevoie de sprijinul tău pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. Pe cât posibil, nu încerca să mediezi neînțelegerile celor din jur.

Taur: Vei beneficia de un bun echilibru energetic pe tot parcursul zilei. Vei simți nevoia să iei decizii în chestiuni dintre cele mai variate și vei reuși să te concentrezi la ceea ce ai de făcut. Va trebui să acorzi ceva mai multă atenție eventualelor suferințe cronice. În cazul în care vei pleca la un drum, fii atent, căci ai putea avea și o surpriză mai puțin plăcută.

Gemeni: Te agiți mai mult decât în mod obișnuit, ceea ce te obosește și îți dă senzația că exagerezi. Ai putea să demarezi o nouă acțiune, dar ar fi bine să o iei mai încetișor, cel puțin deocamdată. Lucrurile nu vor merge chiar așa cum îți dorești și ai tendința de a da vina pe ceilalți, fără a-ți pune problema dacă nu cumva și tu greșești. Dacă vei fi trimis într-o delegație, nu comenta!

Rac: Te vei bucura de o relație bună cu șefii, așa că, dacă ai nevoie de sprijinul lor, conjunctura astrală te va avantaja. Este posibil să ți se repartizeze sarcini noi, semn că te faci remarcat datorită calităților de care dispui. Analizează cu atenție oportunitățile ce se ivesc! Activitățile recreative te vor ajuta să te simți mai bine. Este posibil ca în zona serviciului să ai parte de o schimbare.

Leu: Faci eforturi financiare mari pentru a-ți petrece în mod plăcut timpul liber. Ești ceva mai romantic, așa că vei reuși să te bucuri de fiecare moment petrecut în compania ființei iubite. Calitățile tale vor ieși în evidență, în timp ce popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus crește. Ai putea să faci o cucerire cu ocazia unui drum făcut la începutul intervalului.

Fecioară: Energia ta va fi la limita superioară, dar vei avea dificultăți în a ți-o canaliza spre un scop concret. Starea de iritare ce te caracterizează în ultimul timp te-ar putea determina să te cerți cu cineva. Vei munci mult în această perioadă, dar nu vei reuși să finalizezi tot ce ți-ai propus. Este nevoie de mai multă perseverență. Graba nu face decât să încurce lucrurile și să complice situațiile.

Balanță: Nu vei fi într-o formă nemaipomenită și ar fi bine să nu te implici în activități care să te suprasolicite. Vei avea nevoie de un program mai lejer, de activități relaxante. Ai dori să te implici într-o activitate nouă, dar ar fi bine ca mai întâi să le finalizezi pe cele începute deja. Oricum, activitățile demarate acum se vor finaliza cu oarecare întârziere. N-ar fi rău să asculți și sfaturile celorlalți.

Scorpion: Partenerul de viață ar putea avea unele neplăceri, iar rezolvarea va întârzia să apară. Chiar și așa, încearcă să fii alături de el și să-l sprijini pe cât posibil. La serviciu, atmosfera va fi destul de stresantă din cauza faptului că vor fi multe de făcut. Este posibil să ai parte de unele câștiguri, care însă nu îți vor rămâne prea mult timp în buzunare. Fii prudent în tot ce faci!

Săgetător: Gustul pentru aventură te-ar putea determina să îți asumi unele riscuri care ți-ar putea crea neplăceri. În plan profesional va fi multă agitație. Te vei confrunta cu o mulțime de obstacole și va fi nevoie de un efort deosebit pentru a te putea descurca. Ar fi indicat să eviți discuțiile în contradictoriu cu șeful, deoarece nu vei reuși decât să tensionezi atmosfera și să îți faci un dușman.

Capricorn: Interesul pentru chestiunile financiare va fi foarte mare și în acest interval și te va ține cu sufletul la gură. Colaborările cu cei din jur îți vor ridica unele probleme, așa că fii prevăzător. Relația cu partenerul de viață se va ameliora. Este foarte posibil ca acesta să aibă o reușită în plan social sau să poată rezolva o problemă care îl frământă de mai multă vreme.

Vărsător: Ai un program foarte încărcat și ai tendința să exagerezi cu activitățile. Găsește-ți ceva timp, dacă nu pentru odihnă, măcar pentru o activitate care să îți permită să te relaxezi. Este posibil să fie nevoie să participi la un proiect mai deosebit, care îți va da ocazia să îți pui în valoare calitățile organizatorice. Relația cu prietenii va fi prioritară în această perioadă.

Pești: Ai putea să inițiezi activități noi, dar fii atent și nu îți asuma riscuri prea mari, căci o surpriză neplăcută este posibilă oricând. Ideile îți sunt excelente, dar condiția pentru a avea rezultate bune este să nu te lași pradă primului impuls. Activitățile intelectuale te vor avantaja, căci îți vor da ocazia să îți pui în evidență inteligența, inspirația și spiritul practic.

