Horoscop zilnic. Vineri, 12 septembrie. Zodia care revede niște prieteni vechi

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Prietenii și activitățile de divertisment îți vor ocupa cea mai mare parte a timpului liber. Este foarte posibil să ai ocazia de a te implica în colaborări ce se vor dovedi avantajoase din punct de vedere financiar. Nu este exclus nici ca partenerul de viață să aibă o realizare în această direcție. În cazul în care dorești să te implici în activități noi, fii cât se poate de atent.

Taur: Este foarte posibil să te poți bucura de sprijinul șefilor într-o chestiune care este de mare importanță. Nu vei putea să mizezi pe sprijinul colegilor într-o prea mare măsură, dar vei reuși să te descurci fără probleme. Ceva bani vei câștiga prin intermediul serviciului. Cheltuielile pe care le vei face pentru îmbunătățirea sănătății își vor demonstra în scurt timp eficiența.

Gemeni: Traversezi o perioadă extrem de agitată, în care vei avea parte de o mulțime de evenimente minore, care însă te vor ține o bună bucată de vreme cu sufletul la gură. De energie nu vei duce lipsă, dar ai tendința de a te implica în mai multe activități odată, ceea ce te va împiedica să obții rezultatele dorite. Prudența este absolut necesară în această perioadă.

Rac: Din punct de vedere mintal, randamentul tău atinge limita superioară, ceea ce îți va permite să obții rezultate excelente în activitățile intelectuale pe care dorești să le duci la bun sfârșit. Dacă vei fi în situația de a lua diverse decizii, ele își vor arăta în scurt timp eficiența. Revederea unor vechi prieteni te va face mai relaxat și mai optimist.

Leu: Vei avea parte de o mulțime de cheltuieli care ți-ar putea ridica probleme serioase. Nu este un moment favorabil pentru a te implica în activități financiare riscante. Pe acasă este posibil să ai unele discuții în contradictoriu, legate de bani. Totuși, atmosfera va fi ceva mai plăcută, iar unele dintre neplăcerile cu care te-ai confruntat până acum s-ar putea rezolva.

Fecioară: Pentru deciziile pe care le ai de luat ar fi bine să apelezi la sfatul unor prieteni care te vor ajuta să-ți pui ordine în gânduri. Vei obține un sprijin din partea acestora pentru a rezolva o problemă care îți stătea pe suflet de mai mult timp. Pe acasă va fi ceva agitație; n-ar fi exclus să se deterioreze câte ceva în apartament, ceea ce va necesita cheltuieli neașteptate.

Balanță: Situația financiară te avantajează, deși cheltuielile pe care le ai în plan depășesc veniturile. Vei fi tentat să faci o investiție care îți va goli buzunarele, dar te vei redresa în cel mai scurt timp. Chestiunile sentimentale te interesează în mod special, dar nu trebuie să te aștepți la rezultate deosebite. Încearcă să menții în echilibru relația cu ființa iubită.

Scorpion: Astăzi vor fi multe de făcut, vei avea parte de multă alergătură, iar obstacolele vor apărea ca din senin. Chestiunile financiare îți vor mânca mulți nervi, dar până la urmă lucrurile vor ieși așa cum îți dorești. Nu trebuie însă să te grăbești nici măcar un pic. În familie ar putea fi discutate unele chestiuni de interes comun. Atmosfera în casă va fi foarte plăcută, ajutându-te să depășești mai ușor problemele cotidiene.

Săgetător: Colaborările te vor interesa în mod special, dar nu este cazul să accepți ofertele pe care le vei primi fără o matură chibzuință. Relația cu partenerul de viață ar putea înregistra unele tensiuni, dacă nu vei reuși să îți controlezi impulsivitatea. Unul dintre colaboratori ar putea încerca să-ți pună bețe-n roate, dar fără prea mari șanse de reușită. Oricum, mai multă atenție și prudență nu are de ce să îți strice.

Capricorn: Te bucuri de o creștere a popularității, ceea ce ți-ar putea aduce și propuneri de colaborare deosebit de avantajoase. Discuțiile cu partenerul de suflet te vor nemulțumi, dar spre sfârșitul zilei situația se va ameliora treptat. Dacă îți este greu să rezolvi unele situații cu care te confrunți, poți apela cu încredere la sprijinul celor din jur, care nu va întârzia să apară.

Vărsător: Vei avea o serie de nemulțumiri în familie pe care, chiar dacă le vei discuta cu rudele, nu vei reuși să le rezolvi. Mare atenție, căci nu ar fi exclus nici să se deterioreze ceva pe acasă. Dacă ai de gând să pleci la un drum, mare atenție, căci la mijlocul intervalului este posibil să ai unele probleme legate de acte sau chiar s-ar putea înregistra defecțiuni ale mijlocului de transport.

Pești: Conjunctura astrală te favorizează cu condiția să nu te grăbești câtuși de puțin. Dacă vei avea răbdare și nu vei sări peste etape, este posibil să ai parte și de realizări mai deosebite. Partenerul de viață ar putea avea și el o realizare pe care o veți sărbători împreună. Sprijinul pe care vi-l veți da reciproc vă va ajuta să îmbunătățiți relația dintre voi.

